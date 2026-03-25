La angustia de Rosalía al tener que suspender un show por primera vez en su carrera: “Estuve vomitando en el camarín”

La cantante española debió suspender su espectáculo al no sentirse en condiciones de salir a escena

A meses del exitoso lanzamiento de su álbum Lux, Rosalía dio inicio a su tour mundial, llevando un sonido clásico, casi angelical, por las grandes ciudades del mundo. Sin embargo, a días de recibir duras críticas por sus movimientos de ballet en el escenario, la joven española atravesó una nueva polémica. La artista debió suspender un show por primera vez en su carrera.

Todo sucedió cuando la cantante se disponía a presentarse en Milán, Italia. Si bien el concierto estaba previsto para las 20.30, la española salió a escena con 50 minutos de retraso y, a la media hora de inicio, decidió suspender el espectáculo, alegando que no se sentía bien.

“Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal. He estado vomitando en el camarín y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo. Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Estoy sufriendo”, comenzó diciendo la artista de 33 años, prometiendo darlo todo para volver al abarrotado escenario del Unipol Forum, con doce mil fans de Italia y del extranjero.

Luego, Rosalía explicó por qué inició el show e intentó continuar a pesar de su malestar: “Quería que tuvieran la mejor experiencia posible, nunca me había pasado antes. Di todo de mí, pero tengo que parar físicamente, no puedo continuar, lo di todo.” Acto seguido, la joven agregó: “Lo siento mucho, Milán, porque quería que el concierto llegara hasta el final.”

Rosalía suspendió por primera vez un show en su carrera tras sufrir una grave intoxicación alimentaria antes del concierto en Milán (EFE/ Marta Pérez)

Como si fuera poco, entre el público, se encontraban muchas caras conocidas como: Stefano De Martino, Elodie, Levante, Ghali. Mientras tanto, Rosalía debe afrontar el resto de su gira, la cual la llevará por países como España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y, en agosto, Argentina.

La nueva gira de Rosalía comenzó y ya generó controversia. Acostumbrada a recibir elogios, la artista se enfrentó a sus primeros detractores tras la presentación de un número de ballet en el inicio del Lux Tour. La propuesta, presentada en Lyon, despertó tanto elogios como críticas, en especial por parte de quienes cuestionaron su acercamiento a una disciplina artística que recientemente también generó debate en torno a Timothée Chalamet.

La polémica en torno a los movimientos de ballet de Rosalía generó críticas y elogios en redes tras la apertura del Lux Tour en Lyon

Aún en medio de la repercusión de sus recientes declaraciones sobre Pablo Picasso, por las que ofreció disculpas días atrás, Rosalía inició su recorrido por Europa con un show que llegará a Madrid y Barcelona a finales de marzo y durante abril, con fechas en el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi. El concierto, lleno de novedades, abrió con Sexo, Violencia y llantas, seguido por Reliquia, Porcelana y Divinize. Rosalía apareció sobre el escenario luciendo un atuendo de bailarina junto a una orquesta ubicada en el centro del LDLC Arena. Sus movimientos de ballet, sin embargo, no convencieron a parte del público, que expresó escepticismo en redes sociales.

Entre los comentarios más críticos se leyeron frases como “Una grosería para el arte”, “Que los cantantes se dediquen solo a cantar”, “Doloroso ver ese empeine” y “Vio Cisne negro de Darren Aronofsky y ahora cree que sabe ballet”. Otros usuarios señalaron que el ballet requiere años de disciplina y consideraron el número como una interpretación superficial. Algunos incluso compararon el espectáculo con “pintar en dorado algo en vez de hacerlo de oro puro”.

El inicio del concierto en Milán se retrasó 50 minutos y Rosalía decidió suspenderlo tras media hora debido a su delicado estado de salud (YouTube)

No obstante, también surgieron voces en defensa de la cantante. “El arte que vemos de los artistas suele ser solo la punta del iceberg de lo que realmente son capaces de hacer; el consumo excesivo y los beneficios de las grandes empresas tienden a privarnos de eso, hasta que se independizan o deciden pasar de todo. Espero que veamos a más gente dando rienda suelta a todo su talento; es maravilloso verlo”, escribió un usuario en X. Otra persona señaló: “Para ver ballet se va usted al Bolshoi a ver El lago de los cisnes. Para ver una performance de Rosalía, se va al Lux Tour. Y si no entiende la diferencia es que está desubicada y lo que es del Temu son sus expectativas”. Otros recordaron que el nuevo álbum no pretende ser una obra de bellas artes, sino tomar su estética como inspiración.