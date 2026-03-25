Zimbabue confirmó 15 muertos en el frente ruso tras ser engañados con falsas ofertas de empleo

Tres militares con uniforme de combate y armamento posan en un bosque, mostrando su equipamiento táctico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos quince ciudadanos de Zimbabue murieron en la guerra entre Rusia y Ucrania después de ser captados por redes de empleo fraudulentas que los atrajeron con falsas promesas de trabajo bien remunerado. El gobierno de Harare lo confirmó este miércoles y anunció que otros 66 compatriotas permanecen con vida en zona de combate, mientras las autoridades intensifican las gestiones diplomáticas para repatriarlos.

El ministro de Información, Zhemu Soda, detalló ante la prensa el mecanismo de captación: agencias de empleo ficticias que operan en redes sociales ofrecen contratos atractivos, condiciones de trabajo seguras y salarios que multiplican el ingreso medio en el país. Una vez en Rusia, las víctimas son despojadas de sus documentos de viaje y obligadas a incorporarse al ejército ruso sin formación militar suficiente. “Reciben poco o ningún entrenamiento y son colocados en situaciones que ponen en riesgo su vida. Cuando resultan heridos, muertos o capturados, los reclutadores desaparecen”, declaró Soda, según la agencia AP. El ministro subrayó que en la mayoría de los casos la remuneración prometida nunca se abona.

El presidente Emmerson Mnangagwa instruyó al gobierno a actuar con urgencia en varios frentes: la repatriación de los restos de los fallecidos, el retorno de los sobrevivientes y el desmantelamiento de las redes criminales que operan estos esquemas. Soda anunció además que Zimbabue negocia acuerdos bilaterales de trabajo regulado con Qatar, Arabia Saudita, Polonia y Bielorrusia, como parte de una estrategia para canalizar la migración laboral por vías legales y seguras.

Esta imagen, tomada de un video distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 30 de diciembre de 2025, un soldado ruso dispara un D-30 howitzer hacia posiciones ucranianas en una ubicación no revelada en Ucrania (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

El caso zimbabuense no es aislado. Ghana informó en febrero pasado que al menos 55 de sus ciudadanos murieron tras ser captados de manera fraudulenta, de un total de 272 reclutados desde 2022, según datos aportados por el propio canciller Samuel Okudzeto Ablakwa en una visita a Kiev. En Kenia, un informe del Servicio Nacional de Inteligencia identificó a más de 1.000 compatriotas enrolados en el ejército ruso, con decenas de heridos, desaparecidos y al menos un muerto confirmado. Sudáfrica verificó la muerte de dos ciudadanos y la detención a su regreso de once hombres que habían sido captados bajo el pretexto de recibir formación en seguridad privada. Nigeria, por su parte, confirmó en febrero al menos dos muertos en la región de Lugansk y elevó una protesta formal ante Moscú.

El alcance continental del fenómeno fue documentado en febrero por el proyecto de inteligencia de fuentes abiertas All Eyes on Wagner, integrado ahora en la organización suiza INPACT, cuyo informe “El negocio de la desesperación” verificó una base de datos con los nombres de 1.417 africanos reclutados para el ejército ruso. El estudio registró un crecimiento sostenido: 177 personas en 2023, 592 en 2024 y 647 solo en 2025. La edad media de los reclutados es de 31 años, y de los 316 fallecimientos confirmados, la mitad murió después de apenas un mes en el frente.

Funcionarios ucranianos calculan que más de 1.700 africanos combaten actualmente del lado ruso, aunque analistas señalan que esa cifra podría ser conservadora. El reclutamiento, según investigaciones de AP y de la cadena CNN, aprovecha la crisis de desempleo juvenil del continente —más de 121 millones de jóvenes africanos se encuentran sin empleo ni escolarización, según Afrobarometer— y se apoya en una infraestructura digital que replica con exactitud el lenguaje de las plataformas de trabajo legítimas.

Pese a la presión interna, los gobiernos africanos mantienen una postura diplomática cautelosa frente a Moscú. Pier Pigou, consultor del International Crisis Group, evaluó que el escándalo difícilmente dañará de forma significativa las relaciones entre Rusia y los países del continente a menos que derive en un malestar político generalizado. La guerra en Ucrania, en su cuarto año de duración, sigue reclamando vidas ajenas a ella.