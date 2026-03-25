El economista Gabriel Caamaño advirtió que el crecimiento no llega al empleo formal: “Es como si tuvieras dos Argentinas conviviendo”

Gabriel Caamaño advierte que el crecimiento económico de Argentina no logra traducirse en empleo formal según análisis de Infobae

En una entrevista con el equipo de Infobae al Regreso, el economista Gabriel Caamaño sostuvo que la economía argentina atraviesa una etapa en la que el crecimiento del producto no se traduce en empleo formal. El especialista explicó que la reforma laboral aprobada recientemente es “condición necesaria” para mejorar la relación entre actividad y puestos registrados, pero no alcanza por sí sola para revertir la tendencia.

Durante el análisis junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Caamaño argumentó: “Tenés un cambio de la estructura económica en Argentina y eso genera mucha heterogeneidad. Hay sectores que se ven beneficiados y otros perjudicados. Muchos de los que corren detrás son más intensivos en mano de obra”. Remarcó que la rigidez del mercado laboral y la falta de flexibilidad impactaron sobre la creación de empleo: “Al empleo le cuesta, el Gobierno hizo la reforma laboral ahora en febrero, pero en los dos primeros años no. Seguíamos con un mercado laboral bastante rígido, caro, con una regulación anacrónica”.

La economía crece sin reflejarse en el empleo formal

El economista detalló cómo la dinámica sectorial fragmenta el impacto del crecimiento: “Es como si tuvieras dos Argentinas al mismo tiempo conviviendo. Los sectores dinámicos intentan arrastrar a los que se quedan atrás, pero no siempre lo logran”. Destacó que, aunque la economía mostró señales de reactivación en el segundo semestre de 2024, “se perdió ese impulso entre el segundo y tercer trimestre del año pasado”, según su visión, por disputas políticas y decisiones que generaron volatilidad en tasas de interés y tipo de cambio.

Matías Barbería, parte del staff del programa, aportó cifras sobre la creación de empleo en sectores clave: “Petróleo y gas mostró un crecimiento del 1,8% en empleo el año pasado, según datos de la Secretaría de Riesgo del Trabajo. Neuquén es de las pocas provincias con números positivos, impulsada por Vaca Muerta, pero en Comodoro Rivadavia se cierran pozos convencionales y eso resta puestos”.

La crisis en la minería y la caída de la construcción generaron la pérdida de ocho mil puestos de trabajo, afectando la producción nacional de cal y cemento (REUTERS/Matias Baglietto)

Sobre la intermediación financiera, señaló: “El cierre de sucursales y la digitalización están destruyendo empleo. El año pasado hubo 5.059 puestos menos registrados”. En minería, la debilidad de la construcción arrastró la pérdida de “ocho mil puestos de trabajo, porque la producción de cal y cemento depende de una actividad que está en el subsuelo”.

Caamaño insistió en que “la reforma laboral te puede afectar la elasticidad empleo/PIB, pero no te va a hacer crecer el empleo por sí misma. Es una condición necesaria. Te puede mejorar la traducción del crecimiento del producto en empleo formal, pero no lo crea per se”. Subrayó que sin empleo formal, “el sistema previsional argentino es insustentable”.

Expectativas, política y el costo social del ajuste

El economista recalcó la importancia de sostener la expectativa social durante procesos de ajuste: “Mientras la gente crea que todo este sacrificio tiene sentido porque vamos a estar mejor, esto es sostenible”. Para Caamaño, el desgaste de la confianza se acelera cuando “el Gobierno se pasa de mambo con los datos o el relato”, generando una disociación que alimenta la frustración social.

En esa línea, criticó los excesos discursivos oficiales: “No necesitás que Milei diga que este proceso iba a ser más exitoso que la convertibilidad. Las condiciones iniciales son totalmente diferentes. Ahora el mismo Gobierno lo reconoce”. Relató que la presión electoral y el bajo peso parlamentario llevaron al oficialismo a sobreactuar expectativas: “Cuando llegamos a la elección de octubre, mucho de ese relato ya se había desgranado, la inflación había rebotado y el tipo de cambio ajustado. La gente no votó por ese discurso, votó porque el que estaba enfrente era objetivamente peor”.

El economista recomienda flexibilizar el cepo cambiario para acumular reservas y facilitar una baja del riesgo país en un contexto internacional inestable (Infobae en Vivo)

Reservas, tipo de cambio y salida del cepo: el desafío de 2026

Consultado sobre la acumulación de reservas y el manejo cambiario, Caamaño fue contundente: “Comprar no es acumular. Para acumular tenés que comprar y que quede. Si comprás y pagás, va a costar acumular”. Advirtió que si el peso se aprecia demasiado y luego ocurre un shock externo, “no vas a tener cómo sostenerlo”, forzando a depender de la asistencia internacional.

El economista señaló la conveniencia de avanzar en la flexibilización de restricciones: “No hay mejor momento para terminar de salir del cepo. Si tengo que comprar demasiado rápido para que no se aprecie, largá restricciones. Eso ayudaría a que baje el riesgo país más rápido y permitiría volver al mercado antes, en un contexto internacional convulsionado”. Subrayó que las restricciones cambiarias a empresas y personas siguen siendo un obstáculo.

El cierre de empresas fue otro punto abordado: “La mayoría de los casos que conozco son cierres desordenados. El empresario muchas veces termina trabajando para sostener la empresa y no dejarle un problema a la siguiente generación”. Para Caamaño, la clave está en minimizar el dolor social: “El proceso va a doler. El tema es minimizar el dolor que se puede llegar a producir”.

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