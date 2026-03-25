Economía

El economista Gabriel Caamaño advirtió que el crecimiento no llega al empleo formal: “Es como si tuvieras dos Argentinas conviviendo”

El director de la consultora Outlier analizó en Infobae al Regreso la brecha entre la recuperación macroeconómica y la falta de creación de puestos registrados. Señaló que las reformas y el dinamismo sectorial aún no se traducen en mejores cifras laborales

Guardar
Gabriel Caamaño advierte que el crecimiento económico de Argentina no logra traducirse en empleo formal según análisis de Infobae

En una entrevista con el equipo de Infobae al Regreso, el economista Gabriel Caamaño sostuvo que la economía argentina atraviesa una etapa en la que el crecimiento del producto no se traduce en empleo formal. El especialista explicó que la reforma laboral aprobada recientemente es “condición necesaria” para mejorar la relación entre actividad y puestos registrados, pero no alcanza por sí sola para revertir la tendencia.

Durante el análisis junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Caamaño argumentó: “Tenés un cambio de la estructura económica en Argentina y eso genera mucha heterogeneidad. Hay sectores que se ven beneficiados y otros perjudicados. Muchos de los que corren detrás son más intensivos en mano de obra”. Remarcó que la rigidez del mercado laboral y la falta de flexibilidad impactaron sobre la creación de empleo: “Al empleo le cuesta, el Gobierno hizo la reforma laboral ahora en febrero, pero en los dos primeros años no. Seguíamos con un mercado laboral bastante rígido, caro, con una regulación anacrónica”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La economía crece sin reflejarse en el empleo formal

El economista detalló cómo la dinámica sectorial fragmenta el impacto del crecimiento: “Es como si tuvieras dos Argentinas al mismo tiempo conviviendo. Los sectores dinámicos intentan arrastrar a los que se quedan atrás, pero no siempre lo logran”. Destacó que, aunque la economía mostró señales de reactivación en el segundo semestre de 2024, “se perdió ese impulso entre el segundo y tercer trimestre del año pasado”, según su visión, por disputas políticas y decisiones que generaron volatilidad en tasas de interés y tipo de cambio.

Matías Barbería, parte del staff del programa, aportó cifras sobre la creación de empleo en sectores clave: “Petróleo y gas mostró un crecimiento del 1,8% en empleo el año pasado, según datos de la Secretaría de Riesgo del Trabajo. Neuquén es de las pocas provincias con números positivos, impulsada por Vaca Muerta, pero en Comodoro Rivadavia se cierran pozos convencionales y eso resta puestos”.

La crisis en la minería y la caída de la construcción generaron la pérdida de ocho mil puestos de trabajo, afectando la producción nacional de cal y cemento (REUTERS/Matias Baglietto)
La crisis en la minería y la caída de la construcción generaron la pérdida de ocho mil puestos de trabajo, afectando la producción nacional de cal y cemento (REUTERS/Matias Baglietto)

Sobre la intermediación financiera, señaló: “El cierre de sucursales y la digitalización están destruyendo empleo. El año pasado hubo 5.059 puestos menos registrados”. En minería, la debilidad de la construcción arrastró la pérdida de “ocho mil puestos de trabajo, porque la producción de cal y cemento depende de una actividad que está en el subsuelo”.

Caamaño insistió en que “la reforma laboral te puede afectar la elasticidad empleo/PIB, pero no te va a hacer crecer el empleo por sí misma. Es una condición necesaria. Te puede mejorar la traducción del crecimiento del producto en empleo formal, pero no lo crea per se”. Subrayó que sin empleo formal, “el sistema previsional argentino es insustentable”.

Expectativas, política y el costo social del ajuste

El economista recalcó la importancia de sostener la expectativa social durante procesos de ajuste: “Mientras la gente crea que todo este sacrificio tiene sentido porque vamos a estar mejor, esto es sostenible”. Para Caamaño, el desgaste de la confianza se acelera cuando “el Gobierno se pasa de mambo con los datos o el relato”, generando una disociación que alimenta la frustración social.

En esa línea, criticó los excesos discursivos oficiales: “No necesitás que Milei diga que este proceso iba a ser más exitoso que la convertibilidad. Las condiciones iniciales son totalmente diferentes. Ahora el mismo Gobierno lo reconoce”. Relató que la presión electoral y el bajo peso parlamentario llevaron al oficialismo a sobreactuar expectativas: “Cuando llegamos a la elección de octubre, mucho de ese relato ya se había desgranado, la inflación había rebotado y el tipo de cambio ajustado. La gente no votó por ese discurso, votó porque el que estaba enfrente era objetivamente peor”.

(Infobae en Vivo)
El economista recomienda flexibilizar el cepo cambiario para acumular reservas y facilitar una baja del riesgo país en un contexto internacional inestable (Infobae en Vivo)

Reservas, tipo de cambio y salida del cepo: el desafío de 2026

Consultado sobre la acumulación de reservas y el manejo cambiario, Caamaño fue contundente: “Comprar no es acumular. Para acumular tenés que comprar y que quede. Si comprás y pagás, va a costar acumular”. Advirtió que si el peso se aprecia demasiado y luego ocurre un shock externo, “no vas a tener cómo sostenerlo”, forzando a depender de la asistencia internacional.

El economista señaló la conveniencia de avanzar en la flexibilización de restricciones: “No hay mejor momento para terminar de salir del cepo. Si tengo que comprar demasiado rápido para que no se aprecie, largá restricciones. Eso ayudaría a que baje el riesgo país más rápido y permitiría volver al mercado antes, en un contexto internacional convulsionado”. Subrayó que las restricciones cambiarias a empresas y personas siguen siendo un obstáculo.

El cierre de empresas fue otro punto abordado: “La mayoría de los casos que conozco son cierres desordenados. El empresario muchas veces termina trabajando para sostener la empresa y no dejarle un problema a la siguiente generación”. Para Caamaño, la clave está en minimizar el dolor social: “El proceso va a doler. El tema es minimizar el dolor que se puede llegar a producir”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Gabriel Caamañoeconomía argentinaempleo formalcrecimiento económicoreforma laboralmercado laboralInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar los vencimientos de deuda de julio

El Ministerio de Economía incluyó el AO28 en el menú de instrumentos de la próxima licitación. Vencerá en 2028 y busca fortalecer las reservas del Tesoro para el pago de un compromiso clave a mitad de año

El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar los vencimientos de deuda de julio

Cruce entre Sturzenegger y economistas por la cantidad de empresas que cerraron en los últimos dos años

El Ministro de Desregulación presentó datos para matizar la caída en el número de empleadores en los últimos dos años y desató un debate entre especialistas en las redes sociales

Cruce entre Sturzenegger y economistas por la cantidad de empresas que cerraron en los últimos dos años

Brasil busca aumentar las compras de gas natural argentino y el boom de Vaca Muerta redefine el mercado regional

El país vecino necesita más gas para bajar costos industriales y ya mantiene conversaciones con la Argentina para avanzar en las importaciones desde el yacimiento neuquino, según confirmó el titular del ente regulador energético brasileño

Brasil busca aumentar las compras de gas natural argentino y el boom de Vaca Muerta redefine el mercado regional

El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo: cómo será el proceso de venta de la empresa pública

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en las próximas horas se darán a conocer las condiciones para la venta de las acciones de la operadora estatal

El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo: cómo será el proceso de venta de la empresa pública

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron en Wall Street y el riesgo país quedó debajo de 600 puntos

Una sesión positiva en Nueva York impulsó a un alza de 1% en el índice S&P Merval. Los bonos ganaron 0,6% y el indicador de JP Morgan cedió a 595 puntos. El dólar en el Banco Nación cayó $1.400 y el BCRA compró USD 146 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron en Wall Street y el riesgo país quedó debajo de 600 puntos
DEPORTES
Alexis Mac Allister sorprendió con un nuevo corte de pelo en homenaje a su padre: la reacción de su pareja

Alexis Mac Allister sorprendió con un nuevo corte de pelo en homenaje a su padre: la reacción de su pareja

Gabriel Batistuta: “Maradona murió solo como un perro”

La increíble anécdota de Franco Colapinto sobre su primera multa de tránsito: “Tenía a seis policías”

La AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina 2026: cuánto dinero se llevará el campeón

La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

TELESHOW
Habló Emilia Mernes, angustiada por el conflicto con sus colegas: “Paren, es muy doloroso para mí”

Habló Emilia Mernes, angustiada por el conflicto con sus colegas: “Paren, es muy doloroso para mí”

Ca7riel y Paco Amoroso recorrieron Nueva York para celebrar su nuevo álbum: el alocado festejo en Time Square

Moria Casán estalló de furia contra una actriz que la fue a ver al teatro y un periodista reveló el nombre

Aseguran que Nicki Nicole tuvo un affaire con un ex de la China Suárez

“Mi vida tiene sentido”: la emoción de Eva Bargiela por los cinco meses de Faustino

INFOBAE AMÉRICA

Kuwait arrestó a seis sospechosos vinculados a Hezbollah por planear asesinatos contra líderes del del país

Kuwait arrestó a seis sospechosos vinculados a Hezbollah por planear asesinatos contra líderes del del país

El Salvador será sede del Congreso Internacional de Turismo Religioso “Tierra de Fe Viva”

Uruguay registra la incidencia más alta de tuberculosis en lo que va del siglo pero con niveles bajos de letalidad

Irán analiza la propuesta de Estados Unidos para el fin de la guerra pero el Canciller aseguró que el régimen “seguirá resistiendo”

La economía de Uruguay se desaceleró en 2025 pero el gobierno la ubica en “terreno de crecimiento”