Economía

El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar los vencimientos de deuda de julio

El Ministerio de Economía incluyó el AO28 en el menú de instrumentos de la próxima licitación. Vencerá en 2028 y busca fortalecer las reservas del Tesoro para el pago de un compromiso clave a mitad de año

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El Ministerio de Economía anunció la licitación de un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2028 para pagar un abultado compromiso de deuda en julio. REUTERS/Tomas Cuesta
El Ministerio de Economía anunció la licitación de un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2028 para pagar un abultado compromiso de deuda en julio. REUTERS/Tomas Cuesta

Con vencimientos por casi $8 billones en el horizonte inmediato, el Ministerio de Economía anunció las condiciones de la próxima licitación de deuda, que se llevará a cabo el próximo viernes, y sorprendió al incorporar en el menú de instrumentos un nuevo bono en dólares, con el que buscará sumar más divisas para la cancelación de compromisos con bonistas privados a mitad de año.

El abanico de ofertas de la Secretaría de Finanzas incluye instrumentos ajustados por tasa fija (LECAP y BONCAP), por inflación (LECER y BONCER), por evolución del dólar oficial (Dólar Linked) y en dólares (Hard Dólar), con vencimientos que van de 2026 a 2029. Además, se ofrecerán nuevas series de algunos títulos y la posibilidad de convertir bonos ya existentes (TZX26) en nuevos instrumentos, como bonos ajustados por CER o por tipo de cambio.

La novedad de la oferta es la inclusión de un nuevo bono en dólares, el AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028. Hasta el momento, el equipo económico se venía apoyando en el A027, mediante el cual ya recaudó USD 500 millones que se utilizarán para un importante pago de deuda en moneda extranjera en julio. De esta manera, el Ministerio de Economía busca habilitar un nuevo canal para conseguir dólares de cara a los compromisos de mitad de año.

Desde Economía explicaron que el monto máximo a emitir para el bono AO28 será de hasta USD 2.000 millones, mediante licitaciones sucesivas de USD 150 millones cada una, seguidas por una segunda ronda de hasta 100 millones de dólares. Este esquema será idéntico al aplicado para el AO27.

“Enfrenta vencimientos por $8 billones, conformados principalmente el BONCER TZXM6, además de intereses de bonos CER par 2038 y de otros bonos por menor monto. Prácticamente el 100% de los vencimientos son de instrumentos CER. En licitaciones, ANSES suscribió TZXM6 por VN ARS 0,88 B (24% del VNC); de no haber realizado operaciones en el mercado secundario, tendría vencimientos por $1,9 billones”, indicó el analista financiero Federico García Martínez.

De acuerdo con estimaciones de Econviews, vencen compromisos de deuda por $7,9 billones, considerando tanto capital como intereses. Entre los títulos más relevantes se encuentran el PARP y el TXZM6, ambos con fecha límite el 31 de marzo, que cae martes.

Economía afronta vencimientos en pesos por $8 billones el próximo viernes. REUTERS/Irina Dambrauskas
Economía afronta vencimientos en pesos por $8 billones el próximo viernes. REUTERS/Irina Dambrauskas

El desglose de los pagos previstos muestra que el bono TXZM6 representa $7,88 billones de capital, mientras que el PARP suma $12.649 millones en intereses, los dos también con vencimiento el 31 de marzo. Además, para esa jornada, el BONARCF registra vencimientos por $821 millones de capital y $173 millones de intereses, y el BONTE 26 acumula pagos de $705 millones en capital y $211 millones en intereses.

En la última licitación, el Ministerio de Finanzas logró renovar el 108,09% de los vencimientos, adjudicando $10,42 billones sobre un total de ofertas por $12,90 billones. Felipe Núñez, director del BICE, destacó que se extendió la duración promedio de la deuda en 0,78 años y que alrededor del 30% del total adjudicado corresponde a títulos que vencen en 2027 y 2028.

Este proceso se produce en un contexto donde el ministro Luis Caputo reiteró que no recurrirá a endeudamiento en mercados internacionales, priorizando alternativas más económicas como la utilización de recursos propios, la venta de activos y el impulso al financiamiento local. Según Caputo, el equipo económico ya tiene identificado el financiamiento necesario para afrontar los próximos vencimientos de capital, incluyendo los pagos de julio de este año y los de enero y julio de 2027, por un total de USD 9.000 millones.

Esta semana, la atención volverá a estar puesta en la tasa de adjudicación de los USD 250 millones que buscará Finanzas. En la última licitación, la tasa resultó inferior a la inicial, a pesar de la volatilidad internacional, lo que se consideró un dato positivo para el mercado.

La estrategia de Caputo apunta a fortalecer los depósitos del Tesoro para poder afrontar los compromisos. Si las colocaciones mantienen su ritmo y la demanda se sostiene, Finanzas podría captar hasta USD 2.000 millones adicionales en los próximos meses a través de este sistema. No obstante, para cubrir vencimientos por USD 4.200 millones, será necesario recurrir a otra vía de financiamiento, sobre la que el ministro asegura ya contar con un plan para cubrir los pagos previstos para el próximo año.

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