Tras el cruce con el Gobierno, Paolo Rocca presentó un proyecto de USD 2.400 millones al RIGI para invertir en Vaca Muerta

El empresario subrayó sobre la necesidad de diversificar operaciones ante la creciente volatilidad global y los recientes cambios regulatorios en el sector energético (@nachomartinfilms)

Tecpetrol, la compañía energética del Grupo Techint, presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un desembolso escalonado de USD 2.400 millones para el desarrollo de un proyecto de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

La inversión, según pudo confirmar Infobae, se destinará específicamente al avance de Los Toldos II Este, una iniciativa que busca ampliar la capacidad productiva de la Cuenca Neuquina y consolidar la posición del grupo comandado por el empresario Paolo Rocca en el segmento energético nacional.

La obra se ubica en las cercanías de Rincón de los Sauces, sobre un área de 78 kilómetros cuadrados, donde ya comenzaron los primeros trabajos de infraestructura. De acuerdo con información a la que accedió Infobae, el plan contempla la construcción de pozos, pads, sistemas de captación, una planta nueva y la instalación de gasoductos y oleoductos.

En tanto, la petrolera del Grupo Techint espera alcanzar una producción de 35.000 barriles diarios de petróleo para el primer trimestre de del año que viene y unos 70.000 barriles diarios para mediados del mismo año.

La inversión se destinará específicamente al avance de Los Toldos II Este.

Esta cifra equivale a casi el 10% del suministro nacional actual de crudo, según datos del sector.

La presentación formal del proyecto ante el RIGI marca un nuevo capítulo para la estrategia de expansión de Tecpetrol en Vaca Muerta. El anuncio se produce tras semanas de tensión pública entre la cúpula directiva del grupo y el Gobierno nacional, generada por la controversia en torno a la licitación de tubos para el oleoducto que permitirá la exportación de gas natural licuado desde Río Negro el año próximo.

El proyecto fue anticipado en el tradicional seminario ProPymes realizado en diciembre pasado, donde Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, describió el potencial de la nueva área y el impacto esperado en la región. “La gran aventura de Vaca Muerta ya empezó”, dijo en aquel entonces.

La empresa utilizará la experiencia acumulada en Fortín de Piedra para replicar e incluso mejorar los procesos de diseño y ejecución, con foco en la eficiencia, la seguridad y la reducción del impacto ambiental. La coordinación entre los distintos sectores y proveedores resulta determinante para avanzar según los plazos previstos.

La historia de Los Toldos II Este comenzó a fines de 2016, tras la adquisición de activos de Americas Petrogas por parte de Tecpetrol. La etapa exploratoria inicial permitió identificar el potencial geológico del área, aunque los primeros resultados fueron intermedios.

Ricardo Markous, presidente de Tecpetrol, participó del CERAWeek en Estados Unidos. (@nachomartinfilms)

A partir de 2021, con la incorporación de técnicas modernas de fractura, el equipo técnico validó la viabilidad de un desarrollo a gran escala. La empresa asignó a Techint Ingeniería y Construcción la responsabilidad de levantar la nueva planta de tratamiento, integrando las mejores prácticas en seguridad, ergonomía y gestión ambiental.

La presentación de Tecpetrol ante el RIGI refuerza la apuesta del sector privado por el desarrollo de Vaca Muerta y la exportación de hidrocarburos, en línea con los objetivos del gobierno de captar inversiones de gran escala. El cronograma prevé dos etapas principales hasta 2028, seguidas por una fase de desarrollo sostenido para consolidar la posición de Argentina como proveedor regional.

La reflexión de Rocca en Houston

El contexto internacional también influye sobre los planes de inversión. Durante el reciente foro CERAWeek by S&P Global en Houston, Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, compartió ante referentes globales del sector los desafíos que enfrenta la industria. El directivo advirtió sobre la volatilidad global, el impacto de las nuevas políticas arancelarias implementadas por Estados Unidos y la creciente complejidad derivada de los conflictos en Medio Oriente.

Subrayó, además, la necesidad de diversificar operaciones y fortalecer la presencia en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, México y América Latina.