Cruce entre Sturzenegger y economistas por la cantidad de empresas que cerraron en los últimos dos años

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionado por su análisis sobre la demografía empresarial.

En las últimas semanas cobró relevancia un dato que genera preocupación en el ámbito económico: en los primeros dos años de gestión cerraron más de 22.000 empresas en todo el país. El dato, comentado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desató un intenso debate en redes.

Tomando el resultado como disparador, Sturzenegger compartió en su cuenta de X su propio análisis de la situación. “Desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble click y veo esto: que en los últimos dos años el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece”, escribió en una publicación.

En concreto, el funcionario presentó un gráfico de línea que muestra el “índice de la cantidad de empleadores” que hay en el país. La imagen contempla la evolución del número de empresas pequeñas (6 a 25 trabajadores), de firmas medianas (26 a 100 trabajadores) y de grandes (más de 100 empleados), con resultados del -1,9%, -1,4% y -1,1% respectivamente.

La publicación generó numerosas repercusiones y disparó un debate entre economistas. Los argumentos en contra del ministro son dos: por un lado, los analistas económicos destacaron que los valores presentados por Sturzenegger son negativos, por lo que confirman el cierre de empresas; por el otro, subrayaron que el gráfico omite lo que está ocurriendo con las empresas de menor tamaño, aquellas que tiene entre 1 y 5 trabajadores.

Por su parte, el director de CEPA, Hernán Letcher, remarcó que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 20.191 empresas de hasta 5 trabajadores, lo que representa una baja del 5,5% de punta a punta. También precisó que cerraron otras 2.417 firmas de mayor tamaño.

Por su parte, Guido Zack, director de Economía de la fundación Fundar, señaló que “tres valores negativos no es algo estable o que crece” y se sumó a las cuestionamientos por la omisión de las empresas de menos de cinco trabajadores.

Por otro lado, Zack remarcó que la caída actual es la peor en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003. “Ni Alberto Fernández con la pandemia tuvo una caída de empresas tan fuerte”, indicó y acompañó el comentario con un gráfico comparativo.

Entre otras opiniones, se destacó también la del economista Christian Buteler, quien respondió a la publicación de Sturzenegger y compartió un cuadro desagregado de la evolución en la cantidad de empresas según su tamaño.

Según el monitoreo mensual de Fundar, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, desde la asunción de la actual gestión, unas 22.608 empresas dejaron de operar, lo que representa el 4,4% del total.

En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, lo que equivale a una baja mensual del 0,1% frente a noviembre y marca el decimoquinto mes consecutivo de caída. Durante todo 2025, fueron 10.392 las firmas que cesaron sus actividades, sumando así 22 meses de descenso interanual.

Al finalizar 2025, el total de empresas seguía por debajo de los picos registrados entre 2013 y 2015, cuando el país superó las 530.000 firmas. En términos históricos, el valor más bajo se observó tras la crisis de 2001, con cerca de 300.000 compañías. Desde ese momento, el tejido productivo vivió una recuperación prolongada, seguida de una etapa de estancamiento y una nueva fase de caída iniciada en 2018.