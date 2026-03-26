¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

FOTO DE ARCHIVO: Componentes del Grupo de Ataque del portaaviones Dwight D. Eisenhower (IKECSG), el destructor de misiles guiados USS Stethem (DDG 63) y la fragata de la Armada francesa FS Languedoc (D 653) transitan por el estrecho de Ormuz el 25 de noviembre de 2023. Armada de EE. UU./vía REUTERS

Cada día que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado al tráfico marítimo ensombrece aún más la economía mundial.

Es improbable que se restablezca el tráfico normal a través del estrecho mientras la guerra continúe. Y una vez que el conflicto finalmente cese, no está claro cuándo se reanudarán las travesías ni a qué ritmo. La mera amenaza de ataques iraníes ha disuadido a la mayoría de los operadores navieros de aventurarse en la ruta desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero. Su temor no desaparecerá por completo una vez que cesen los combates, ni siquiera si se declara un alto el fuego formal. Es probable que inicialmente se requiera algún tipo de escolta naval, y dicha operación presenta numerosos riesgos y limitaciones.

Aquí presentamos un resumen visual de lo que se necesita para reactivar esta arteria vital del comercio mundial, cómo podría ser su reapertura y algunos ejemplos de advertencias de la historia.

¿Por qué es tan vulnerable el estrecho de Ormuz?

Ormuz no es el único punto de estrangulamiento comercial del mundo. También están el estrecho de Malaca, el canal de Panamá y el estrecho paso hacia el mar Rojo entre Yemen y Yibuti. Pero el estrecho de Ormuz es, sin duda, la vía marítima más crucial para la industria energética, ya que maneja aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y una quinta parte del suministro de gas natural licuado. No existe una ruta marítima alternativa para evitar Ormuz. Su ubicación en una región inestable y políticamente volátil, junto con su topografía única, lo hacen especialmente vulnerable a las interrupciones.

El estrecho tiene unos 225 kilómetros de largo y solo 40 kilómetros de ancho en su punto más angosto, lo que significa que los barcos tienen poco espacio para maniobrar y son blancos fáciles para ataques desde la costa o pequeñas embarcaciones. Entrar y salir con seguridad lleva entre 10 y 14 horas para buques cisterna completamente cargados que viajan a velocidades máximas de alrededor de 14 nudos. Dado que es relativamente poco profundo, el ejército iraní puede colocar minas con bastante facilidad, si así lo desea. Además, el terreno montañoso de la costa iraní es ideal para ocultar plataformas de lanzamiento de misiles y drones.

Una infografía detalla cómo la geografía del Estrecho de Ormuz, con sus 25 millas de ancho en el punto más estrecho y características como aguas poco profundas y terreno montañoso, representa desafíos significativos para la navegación y la seguridad militar en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irán lleva décadas acumulando misiles y se desconoce cuánto de su arsenal le queda. Además, posee —y probablemente sigue produciendo— miles de drones tipo Shahed, menos avanzados, que pueden usarse para atacar petroleros. Por lo tanto, el ejército iraní podría convertir fácilmente el estrecho en un campo de tiro.

Esta infografía ilustra los ataques con misiles, drones y explosivos que Irán llevó a cabo contra buques civiles en el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán del 1 al 19 de marzo, detallando las ubicaciones y los daños registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué exige el sector naviero antes de regresar al estrecho de Ormuz?

Los armadores y operadores pierden dinero cada día que los buques cisterna, graneleros y portacontenedores no pueden entrar ni salir del Golfo Pérsico. Muchos de aquellos cuyos barcos están varados en la región se enfrentan a primas de seguro adicionales debido a la guerra, pagan salarios extra a la tripulación para compensar el peligro y las molestias, y gastan grandes sumas para preservar sus cargamentos. Por lo tanto, están ansiosos por asegurar el paso tan pronto como consideren que es seguro.

Cada uno tiene su propio nivel de tolerancia al riesgo. Un puñado de barcos cruzó el estrecho en marzo mientras misiles y drones sobrevolaban el Golfo. Estos buques estaban vinculados a Irán o a su principal cliente petrolero, China, o, en el caso de los buques indios de transporte de gas licuado de petróleo, habían obtenido garantías del gobierno iraní de que no serían atacados. Algunos estaban pagando millones de dólares en tasas de tránsito a Irán, dando a entender que no pagarlas los pondría en peligro. Los barcos bordearon la costa iraní, lo que sugiere que siguieron una ruta aprobada por las autoridades iraníes. En circunstancias normales, los barcos evitan navegar tan cerca de Irán debido a los riesgos de seguridad, y quienes salen del estrecho suelen usar el lado opuesto.

La gran mayoría de los operadores de buques no están dispuestos o no pueden pagar un peaje a Irán, por lo que su única alternativa es esperar a que el conflicto amaine. Tres operadores de buques o de carga entrevistados por Bloomberg News afirmaron que no realizarían ningún viaje a través del estrecho de Ormuz bajo ninguna circunstancia mientras la guerra continuara.

Incluso después de que terminen los combates, los armadores que no cuenten con una garantía iraní de paso seguro probablemente seguirán deseando algún tipo de protección militar. Las escoltas navales podrían brindar la seguridad necesaria. Si esto finalmente restablece un nivel sustancial de tráfico, podría aliviar parte de la interrupción del suministro y frenar los precios mundiales de la energía, que se han disparado desde que estalló el conflicto.

Entonces, ¿cómo funcionarían las escoltas navales?

Buques cisterna frente a la costa de Fujairah, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

Según expertos militares, una misión de escolta probablemente implicaría una cadena de buques de guerra a lo largo del estrecho, que se desplazarían en paralelo con buques mercantes para protegerlos de amenazas como misiles, drones aéreos, buques de ataque de superficie y armas sumergibles, como drones submarinos. La Armada de EEUU probablemente desplegaría destructores de la clase Arleigh Burke, optimizados para este tipo de operaciones defensivas. Estos están equipados con el sistema Aegis, que utiliza sistemas avanzados de radar y control para misiles antibalísticos, además de armas de menor alcance y contramedidas como señuelos reflectantes de radar, bengalas y otros señuelos. Si Francia, Alemania o el Reino Unido, aliados de EEUU, se unieran a la operación, sus buques aportarían capacidades similares.

Sin embargo, antes de que pudieran comenzar las escoltas, los buques de guerra especializados tendrían que asegurarse de que las rutas marítimas del estrecho de Ormuz estuvieran libres de minas iraníes, algo que solo podría ocurrir una vez que cesaran los disparos. Este proceso podría durar alrededor de dos semanas, según Jennifer Parker, profesora adjunta del Instituto de Defensa y Seguridad de la Universidad de Australia Occidental.

Este trabajo preparatorio requeriría pequeñas y rápidas embarcaciones dragaminas y posiblemente drones marinos. Estados Unidos y sus aliados también pueden desplegar helicópteros para remolcar sensores por el agua para su detección, así como contramedidas para desactivar minas con explosivos u otros medios. Si los combates cesan sin un alto el fuego formal, es probable que Estados Unidos intensifique sus esfuerzos para destruir equipo militar iraní en la zona cercana al estrecho, antes de una operación de escolta. El Comando Central de Estados Unidos ya ha declarado haber destruido o dañado más de 30 embarcaciones iraníes de colocación de minas y haber lanzado bombas antibúnker sobre emplazamientos de misiles iraníes cerca del estrecho.

Aviones de guerra estadounidenses también serían necesarios para sobrevolar la zona y ayudar a detectar posibles amenazas.

Este diagrama ilustra cómo una columna móvil de destructores podría proteger a los buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, señalando las zonas de protección y las amenazas iraníes como minas y misiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué desafíos únicos enfrentarían las escoltas?

La proximidad de la costa iraní dejaría poco tiempo para localizar e interceptar proyectiles entrantes. Incluso buques de guerra avanzados equipados con los sistemas más sofisticados podrían verse superados por un ataque masivo desde la costa iraní. Los ataques de Irán contra objetivos terrestres en la región demuestran esto, ya que algunos misiles y drones han penetrado las defensas aéreas.

Expertos militares y de la industria naviera afirmaron que es improbable que las escoltas restablezcan el tráfico marítimo completo a través del estrecho. La Armada estadounidense por sí sola no cuenta con suficientes buques para proteger 140 embarcaciones, el número aproximado que suele transitar por la vía marítima diariamente en circunstancias normales. Funcionarios de defensa occidentales indicaron que la reapertura del estrecho solo puede ser posible mediante una coalición multinacional una vez que cesen los combates. Un alto el fuego podría persuadir a los aliados a atender el llamado del presidente estadounidense Donald Trump para desplegar sus propias armadas en una misión conjunta de protección marítima.

El gráfico detalla los cruces diarios de embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz entre enero y marzo de 2026, mostrando un fuerte descenso en el número de tránsitos durante el mes de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible que una operación de este tipo no pueda dar cabida a tantos buques como los que transitan por el estrecho en condiciones normales: permitir que demasiados buques se congestionen en la vía marítima podría aumentar el riesgo de limitaciones en la línea de fuego, por ejemplo, cuando un buque de guerra no puede destruir una amenaza entrante porque un buque mercante se interpone en su camino.

Incluso garantizar la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz podría no ser suficiente para los armadores más conservadores, quienes podrían solicitar protección más allá del estrecho, en el Golfo Pérsico, lo que potencialmente extendería el área de operaciones de protección naval hasta 560 millas náuticas.

¿Existe algún precedente para una operación de escolta masiva en el estrecho de Ormuz?

Buques cisterna navegan en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, en los Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026. REUTERS

Operación Guardián de la Prosperidad

En diciembre de 2023, una coalición naval liderada por Estados Unidos lanzó una operación para impedir que los hutíes, respaldados por Irán en Yemen, dispararan contra buques en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, situados al otro lado de la península arábiga, frente al estrecho de Ormuz. La misión consistía en escoltar buques mercantes a través de la vía marítima. Muchos operadores navieros desviaron sus rutas rodeando el extremo sur de África, lo que añadió semanas a los tiempos de viaje. En su punto álgido, Estados Unidos empleó cerca de una docena de buques de guerra para la operación, más que los aportados por el Reino Unido y otros aliados.

En mayo de 2025, tras una campaña de bombardeos que alcanzó más de 1000 objetivos hutíes, el presidente Trump anunció que Estados Unidos pondría fin a sus ataques, ya que el grupo rebelde había acordado un alto el fuego. La calma resultó ser temporal, y los hutíes volvieron a atacar el transporte marítimo. El Centro Conjunto de Información Marítima, creado como parte de la operación de protección, consideró graves nueve incidentes, y cuatro buques fueron hundidos en esos ataques.

Podría decirse que la campaña de bombardeos estadounidenses fue la que propició el breve cese de hostilidades. La disminución en el número de ataques pudo deberse, en parte, a que los buques seguían evitando el Mar Rojo por temor a los ataques hutíes.

Guerra de los Petroleros: Operación Earnest Will

Durante la Guerra de los Petroleros de la década de 1980, parte del conflicto más amplio de ocho años entre Irán e Irak, cientos de buques mercantes fueron atacados en el Golfo Pérsico por ambos bandos, lo que provocó la muerte de cientos de marineros civiles.

En julio de 1987, Estados Unidos se involucró formalmente en el conflicto con la Operación Earnest Will, brindando protección a los petroleros de propiedad kuwaití contra los ataques iraníes. La operación se convirtió en el mayor convoy naval desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 30 buques de guerra en su punto álgido. Sin embargo, no puso fin de inmediato a los ataques: en la primera misión de escolta, un petrolero comercial kuwaití, que había cambiado su bandera a la de Estados Unidos, chocó contra una mina submarina que dañó el buque, pero no causó heridos. Los posteriores ataques con minas y misiles también dañaron buques kuwaitíes y buques de guerra estadounidenses.

Guerra de los Petroleros: Operación Prime Chance

Esta fue una parte secreta de la Operación Earnest Will. Su propósito: destruir la capacidad de Irán para colocar minas y así permitir escoltas seguras. Las fuerzas especiales estadounidenses operaban principalmente de noche para localizar buques iraníes minadores, atacándolos o destruyéndolos para permitir el tránsito seguro de sus escoltas. Esta misión, junto con otros ataques de represalia estadounidenses contra objetivos navales iraníes, finalmente condujo a una disminución de los ataques contra buques en la región.

(Bloomberg)