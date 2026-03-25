Con Mario Pergolini como conductor, Otro Día Perdido se prepara para regresar: las figuras y los primeros invitados

Mario Pergolini lidera el regreso de 'Otro Día Perdido', el esperado programa de televisión que apuesta por un formato renovado para 2026 (Video: Instagram)

El regreso de Mario Pergolini a la televisión ya es un hecho y promete dar que hablar. A pocos días del estreno de la nueva temporada de Otro Día Perdido, el ciclo que marcó su vuelta a la pantalla en 2025 se prepara para redoblar la apuesta con una fórmula renovada, nuevas incorporaciones y una lista de invitados que mezcla figuras de peso con nombres que atraviesan la actualidad del espectáculo.

El programa, que se emitirá por El Trece a partir del lunes 30 de marzo en horario central, buscará consolidarse como una de las propuestas fuertes de la noche. Con un formato que combina monólogos, actualidad, entrevistas y humor, Pergolini intentará repetir el impacto de su regreso, esta vez en una franja altamente competitiva.

Uno de los cambios más destacados de esta nueva etapa es la incorporación de Evelyn Botto, quien se suma al equipo en reemplazo de Laila Roth. Su llegada no pasó desapercibida y generó expectativa, tanto por su perfil mediático como por el aire fresco que promete aportar al ciclo. En las últimas horas, una publicación en redes sociales junto a Pergolini y Agustín Aristarán (conocido como Rada) anticipó la química del nuevo trío y funcionó como adelanto del clima que tendrá el programa.

La incorporación de Evelyn Botto en reemplazo de Laila Roth genera expectativa y promete renovar la dinámica del ciclo televisivo

Rada, que continuará como parte del staff, volverá a aportar su impronta con segmentos que combinan humor, música y magia, un sello que ya se consolidó en la temporada anterior y que ahora buscará potenciarse con la nueva dinámica del equipo. La apuesta parece clara: mantener la esencia del ciclo, pero con ajustes que lo hagan evolucionar en ritmo y contenido.

En cuanto a los invitados, la producción ya tiene confirmados los primeros nombres que marcarán el tono del debut. La elegida para abrir esta nueva etapa es Luisana Lopilato, una figura de alto perfil que llega al país en medio de compromisos laborales y que será la encargada de inaugurar el segmento de entrevistas. Su presencia no solo garantiza visibilidad, sino también una charla que promete recorrer tanto su presente profesional como su vida personal.

A ella se sumará una lista que combina trayectoria, actualidad y diversidad. Entre los confirmados aparecen Oscar Martínez, una de las figuras más respetadas de la escena local; Miguel Ángel Rodríguez, quien actualmente se encuentra vinculado a proyectos internacionales; Gloria Carrá, con una extensa carrera en televisión y teatro; y Pablo Lescano, referente de la cumbia, que aportará un perfil completamente distinto al resto de los invitados.

Luisana Lopilato inaugura la lista de invitados de 'Otro Día Perdido', aportando visibilidad y contenidos vinculados a su carrera y vida personal

Esta combinación no parece casual. El programa apunta a construir una grilla de entrevistas que cruce generaciones, disciplinas y públicos, con el objetivo de ampliar su alcance y generar conversaciones que trasciendan lo meramente promocional. En ese sentido, el estilo de Pergolini será clave para diferenciarse dentro del formato de late night.

El desafío no es menor. El ciclo competirá directamente con uno de los productos más fuertes de la televisión actual, lo que obliga a afinar tanto el contenido como el ritmo. Sin embargo, el conductor confía en el vínculo que logró construir con la audiencia en su regreso y en la identidad del programa, que se apoya en su mirada personal sobre la actualidad y el espectáculo.

La incorporación de nuevas figuras, la apuesta por invitados fuertes y la continuidad de un equipo que ya encontró su dinámica son las cartas con las que Pergolini encara esta segunda temporada. A eso se suma la expectativa del público, que espera ver cómo evoluciona el programa tras su primera etapa. Con todo listo para el estreno, el regreso de Otro día perdido no solo marca la vuelta de un conductor emblemático, sino también un nuevo capítulo en la competencia por el prime time.