El gobierno porteño anunció exenciones para emprendimientos que desarrollen IA en el microcentro

El proyecto promueve la capacitación en inteligencia artificial, buscando revertir el bajo porcentaje de empresas que forman a su personal en nuevas tecnologías

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la creación de un nuevo Distrito de Inteligencia Artificial en el microcentro porteño, una iniciativa que busca transformar oficinas actualmente vacías en un polo de innovación tecnológica. Mediante un proyecto de ley presentado en la Legislatura, la administración de Jorge Macri propone un régimen de exenciones impositivas y facilidades regulatorias para atraer empresas, universidades, startups y centros de investigación dedicados al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y áreas afines.

La propuesta contempla la exención de tributos como Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario/ABL y Sellos, así como el acceso a líneas de crédito preferenciales a través del Banco Ciudad para quienes adquieran, refaccionen o reconviertan propiedades en la zona delimitada por las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe. Según la iniciativa, el sector privado tendrá la responsabilidad de invertir, innovar y generar empleo, mientras la Ciudad crea las condiciones para el desarrollo del nuevo ecosistema.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el objetivo es “consolidar un ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados: startups, universidades, centros de investigación, emprendedores y sector público. Todos en un mismo lugar, trabajando en red y potenciándose entre sí”, según declaraciones recogidas por el portal oficial de la Ciudad. Esta estrategia apunta a reposicionar el microcentro como un área dinámica, con actividad económica y residencial, a partir de la reconversión de espacios comerciales en desuso.

El proyecto prevé un régimen de promoción económica destinado a empresas que desarrollen aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización, procesamiento de lenguaje natural y robótica. Las compañías que se instalen en el distrito accederán a incentivos fiscales, apoyo financiero y un “sandbox regulatorio”, es decir, un entorno virtual seguro para el testeo de tecnologías emergentes. La medida también apunta a fortalecer la relación entre el sector público y privado, facilitando el acceso a financiamiento con tasas especiales al 8,5% para compras a través del Banco Ciudad.

La nueva iniciativa establece exenciones fiscales y créditos preferenciales para quienes inviertan en proyectos de inteligencia artificial en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación del Distrito de Inteligencia Artificial responde a la necesidad de revitalizar el microcentro porteño, afectado por el aumento de oficinas desocupadas en los últimos años. El gobierno porteño plantea que, donde antes había espacios vacantes, ahora se desarrollarán laboratorios, espacios de coworking y unidades de experimentación tecnológica, con la intención de crear un “laboratorio vivo” en el corazón de la ciudad. Según el Ministerio de Desarrollo Económico, el distrito estará abierto también a universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y organismos científicos-tecnológicos, con el propósito de articular talento, conocimiento y negocios.

En el marco del lanzamiento, Jorge Macri compartió detalles del proyecto con representantes de empresas tecnológicas de relevancia internacional, entre quienes se encontraban ejecutivos de Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, CESSI, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Altura Ventures, Salesforce, SAIA, Poincenot e IPLAN. La propuesta, según el jefe de Gobierno, es “revitalizar y reconvertir el microcentro”, transformando la zona en un punto de referencia para el desarrollo y la experimentación en inteligencia artificial.

El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, definió la iniciativa como “una apuesta estratégica para posicionar a la Ciudad en la economía del futuro” y detalló que busca consolidar un ecosistema capaz de atraer inversiones, generar empleo calificado y promover la transformación productiva de la zona céntrica. Lombardi remarcó que la transformación del microcentro apunta a consolidar un área residencial y comercial más activa, aprovechando líneas de crédito especiales para la compra, refacción y reconversión de inmuebles.

El gobierno de Buenos Aires confía en que la reconversión del microcentro genere empleo calificado y potencie la inversión privada en tecnología.

El gobierno porteño estima que el impacto del nuevo distrito será significativo en términos de generación de empleo y atracción de inversiones. Desde 2008, la Ciudad ha implementado políticas similares en otras áreas, como el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, Boedo y Nueva Pompeya, que logró la radicación de 312 empresas y la creación de más de 23 mil puestos de trabajo. A estos se suman los distritos Audiovisual, de Diseño, de las Artes, del Deporte y Joven, cada uno con regulaciones específicas y beneficios para sectores estratégicos.