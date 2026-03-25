El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Leandro Paredes y Camila Galante celebran 16 años juntos tras rumores de crisis e infidelidad en redes sociales

En medio de los rumores que sacudieron al mundo del espectáculo y del fútbol en los últimos días, Camila Galante y Leandro Paredes eligieron responder de la manera más contundente: con una demostración pública de amor. Lejos de alimentar versiones de crisis, la pareja se mostró más unida que nunca y dejó un mensaje claro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió a través de una historia de Instagram que compartió Leandro Paredes, donde se lo ve abrazado a la influencer en una imagen íntima, rodeados de flores y con una estética romántica. Sobre la foto, escribió: “Felices 16 años juntos, amor de mi vida. Te amo”, acompañado de emojis que reforzaron el tono emotivo del posteo. Ella también respondió: “Te amo con toda mi alma, amor de mi vida”. Además, añadió un emoji de corazón blanco, sintetizando todo el amor que los une. La frase no pasó desapercibida y fue interpretada como una respuesta directa a las especulaciones que habían puesto a la pareja en el centro de la escena mediática.

Una publicación romántica en Instagram refuerza el amor entre Leandro Paredes y Camila Galante, alejando las especulaciones mediáticas

El gesto llega luego de varios días de versiones cruzadas que vinculaban a Paredes con Emilia Mernes, en el marco de un escándalo más amplio que también involucró a Tini Stoessel y a distintas figuras del entorno de la selección argentina. La situación escaló rápidamente cuando comenzaron a circular rumores sobre supuestos chats entre la artista entrerriana y un jugador casado del plantel nacional.

En ese contexto, el nombre de Paredes fue uno de los que más fuerte empezó a sonar, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, la propia Galante salió a desmentir de manera categórica cualquier tipo de vínculo entre su marido y la cantante.

“Siempre lo involucran a él”, fue una de las frases más resonantes que expresó al referirse a los rumores. En ese mismo mensaje, dejó en claro que no existió ninguna situación de infidelidad ni crisis en la pareja. Su palabra no solo buscó defender a Paredes, sino también poner un límite a las versiones que circulaban.

Camila Galante desmintió de forma categórica cualquier vínculo de Leandro Paredes con Emilia Mernes y negó una crisis matrimonial

Pero más allá de las declaraciones, el posteo reciente terminó de consolidar esa postura. La imagen, cargada de simbolismo, no solo celebra los 16 años de relación que llevan juntos, sino que también funciona como una reafirmación pública del vínculo en un momento en el que estaba siendo puesto en duda.

La historia de amor entre Galante y Paredes es de larga data. Se conocen desde muy jóvenes y atravesaron juntos distintas etapas, desde los inicios del futbolista hasta su consolidación en la élite del fútbol internacional. A lo largo de los años, construyeron una familia y mantuvieron un perfil relativamente bajo, aunque con presencia constante en redes sociales.

Camila Galante destaca la solidez de su historia de amor con Leandro Paredes y su decisión de mantener una familia unida y con perfil bajo

Por eso, el impacto de los rumores resultó aún mayor. La idea de una posible crisis contrastaba con la imagen que siempre proyectaron como pareja. En ese sentido, el gesto reciente no solo despeja dudas, sino que también refuerza esa identidad que construyeron públicamente.

El contexto en el que se da este mensaje tampoco es menor. La polémica que involucró a Emilia Mernes y al entorno de la selección argentina se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana. Desde supuestos conflictos personales hasta teorías sobre internas entre parejas de futbolistas, el tema creció como un efecto dominó.

Sin embargo, la intervención de Galante marcó un punto de inflexión. Su desmentida no solo quitó a Paredes del foco principal, sino que también dejó entrever que, de haber existido algún episodio en el pasado, no estaría relacionado con el actual mediocampista de Boca Juniors.