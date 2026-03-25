La respuesta de Cucurella a Enzo Fernández sobre si tenía “miedo” de enfrentar con España a la selección argentina

El defensor de España habló en la antesala al amistoso ante Serbia

La Finalíssima cancelada entre Argentina y España quitó del calendario un encuentro de alto voltaje a falta de pocos meses para el Mundial: se trata de dos selecciones que podrían verse en la definición del certamen con sede en el continente americano. Los jugadores lamentaron esta decisión y también hubo lugar para los dardos entre compañeros de clubes, porque Marc Cucurella salió a responderle a Enzo Fernández, ambos jugadores del Chelsea, luego de que el volante dijera en tono de broma que el español tenía “miedo” de enfrentar al campeón del mundo.

En este sentido, Cucurella fue consultado por estas expresiones en la conferencia de prensa previa al cruce de este viernes frente a Serbia y el lateral se lo tomó en el mismo tono: “Sí, sé que lo decía de broma”. La respuesta incluyó una mención a la determinación de no jugar el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa: “Al final, teníamos muchas ganas, era un tema que se comentaba mucho. Por diversos factores no se ha podido disfrutar. Ojalá nos encontremos en el Mundial, que seguro sea un gran partido”.

Instantes después, el reportero le insistió sobre si tenía miedo y el defensor remató: “No, para nada, para nada”.

El mediocampista argentino habló en su llegada a Ezeiza

Todo comenzó en la jornada de este lunes durante la llegada de Enzo Fernández a la Argentina para incorporarse a los entrenamientos del plantel de Lionel Scaloni en Ezeiza. “Me dijo él que tenía un poco de miedo de jugar contra nosotros”, soltó en referencia a su compañero en Inglaterra en diálogo con Telefe.

Ambos tienen una excelente relación afuera de las canchas y el vínculo de Marc Cucurella con la Argentina se extiende más allá del fútbol. Ha elogiado la gastronomía local en una entrevista con el influencer Felo Alegre: “Cosas argentinas que me gustan mucho son las empanadas de jamón y queso. Puedo comer muchas, rozando las 10, seguro”.

“Para mí, cuando hay asado la carne es secundaria. Soy más de entrantes y postres, me gusta mucho la provoleta, el mate también, muy top”, manifestó en aquella conversación.

El volante es considerado por Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia

Además, Enzo Fernández se mostró en la misma vereda que Cucurella a la hora de hablar sobre la cancelación del cruce ante España: “Por los problemas que hubo no se pudo jugar. Así que ahora a disfrutar con los compañeros y afrontar los amistosos. Es una final. Espero algún día poder jugarla”.

El cambio en la planificación condujo a que las dos selecciones deban buscar amistosos de urgencia para ocupar las franjas de esta fecha FIFA. Debido a esto, la Argentina se medirá ante Mauritania y Zambia en las jornadas del viernes y martes, respectivamente. Ambos duelos comenzarán a las 20:15 (hora local). Mientras tanto, España hará lo propio frente a Serbia y Egipto el viernes desde las 17 y el martes a partir de las 16.

Luego de estos compromisos, ambos seleccionados enfocarán su mirada en la Copa del Mundo a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste compartirá el Grupo J con Argelia, Jordania y Austria. Por otro lado, la Furia Roja lo hará en el H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.