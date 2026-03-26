“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

Un incidente inusual alteró la eliminatoria de octavos de final de la Champions League de la anterior semana entre Galatasaray y Liverpool: un cartel publicitario defectuoso le provocó una grave herida al delantero Noa Lang, quien debió ser operado de urgencia y cuya lesión desembocó en una demanda formal del club turco ante la UEFA. Ahora, el protagonista de esta historia habló por primera vez con un medio de comunicación y transmitió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Los dichos del neerlandés de 26 años al medio local Ziggo Sport fueron difundidos por diferentes portales, entre ellos L’Équipe de Francia. “Quería amortiguar el golpe con las vallas publicitarias, pero resultaron ser bastante afiladas. La punta de mi pulgar quedó colgando”, fue una de las definiciones del extremo izquierdo, quien salió reemplazado a los 81 minutos para permitir la entrada de Mauro Icardi en la caída 4-0 que los dejó eliminados de la Liga de Campeones frente a los Reds, que jugarán en cuartos contra PSG.

A continuación, aclaró que no se trata de una amputación total: “Mi pulgar sigue intacto. Quizás se pueda coser. El médico cree que el dedo sobrevivirá”. Y señaló los obstáculos que tiene para llevar a cabo su día a día con normalidad: “Por el momento, no puedo jugar a la PlayStation. Soy diestro, así que esto no es un problema menor cuando voy al baño. También necesito ayuda para ducharme”.

El episodio crítico se produjo en el minuto 75 del encuentro, cuando Lang cayó tras disputar el balón con un jugador del Liverpool. Al retroceder, su pulgar derecho quedó atrapado entre dos paneles de una valla publicitaria situada en el límite del terreno de juego y la tribuna. Esto le produjo un corte severo que generó un abundante sangrado y obligó a la interrupción inmediata del partido para permitir la asistencia médica.

La institución de Estambul argumenta que el accidente, ocurrido durante el partido en el estadio Anfield, evidencia posibles deficiencias en las medidas de seguridad de escenarios de primer nivel, situación que abre un debate sobre la idoneidad del diseño y mantenimiento de las infraestructuras publicitarias en grandes competencias internacionales.

El jugador del equipo turco sufrió un profundo corte en un dedo de sus manos

El médico del Galatasaray, Yener Ince, también emitió su mensaje a través de un comunicado del que se hizo eco L’Équipe: “Quiero aclarar que no se trata de una amputación completa; sin embargo, la lesión es importante”. “Por el momento, no parece haber ningún problema, pero el equipo médico del Galatasaray lo está vigilando. Estamos en estrecho contacto con el personal médico de la selección holandesa”, aseguró el especialista.

Noa Lang ya se incorporó a los entrenamientos de la selección de Países Bajos, pero tiene previsto descansar contra Noruega en el primer amistoso de la fecha FIFA, que se jugará este viernes desde las 16:45. Todavía no se sabe si estará disponible para el cruce del martes con Ecuador.

Inicialmente, el propio club había detallado en una misiva publicada en su cuenta de X, que “nuestro jugador Noa Lang sufrió un corte profundo en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas, con la presencia de nuestro equipo médico”.

La operación, efectuada el jueves, resultó exitosa. El delantero compartió una fotografía junto a dos enfermeras desde el hospital y agregó en su cuenta personal de Instagram: “Pasan cosas de mierda”. Allí también aseguró que la intervención fue satisfactoria y transmitió tranquilidad a quienes seguían su estado.

La gravedad de la situación motivó la decisión institucional de Galatasaray. El secretario general Eray Yazgan expuso los pasos dados por la entidad al medio HT Spor: “Después del partido, presentamos una queja ante los representantes de la UEFA. Ellos llevaron a cabo su investigación y la UEFA evaluará el asunto. Estamos consultando con abogados y presentaremos una demanda de indemnización contra la UEFA”.

Los operarios de Anfield llevaron a cabo una inspección detallada de la valla publicitaria al concluir el encuentro, con el objetivo de determinar la naturaleza exacta del fallo que derivó en la herida de Lang. La reacción de los aficionados de Galatasaray se vio reflejada en las redes sociales, desde donde reclamaron explicaciones y sanciones para evitar que incidentes como este se repitan en escenarios internacionales.

IMÁGENES DEL INCIDENTE DE NOA LANG:

Jeremie Frimpong lucha con Noa Lang antes de la caída que sufrió el jugador del Galatasaray (AP Photo/Jon Super)

Noa Lang, del Galatasaray, reacciona adolorido después de sufrir una lesión en el pulgar (AP Foto/Jon Super)

Lang sostiene su dedo tras el profundo corte (Photo by Paul ELLIS / AFP)

El delantero neerlandés tuvo que recibir oxígeno (AP Photo/Jon Super)

Los médicos atendieron a Lang tras el incidente (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Empleados de Anfield revisaron el lugar donde Lang sufrió el corte (Photo by Paul ELLIS / AFP)

El futbolista Noa Lang se toma una selfie junto a dos enfermeras sonrientes mientras se recupera en el hospital tras sufrir una grave lesión en el partido entre Galatasaray y Liverpool. (@noano)