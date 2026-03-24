Economía

Cuáles son los 10 autos con caja automática que pueden comprarse por menos de 40 millones de pesos

La generalización de este tipo de transmisiones permitió que más usuarios elijan manejar solo con dos pedales pagando valores más accesibles

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La transmisión automática es cada
La transmisión automática es cada vez más popular y accesibe. En Argentina hay 10 modelos que la ofrecen con un precio menor a 40 millones de pesos

Aunque cada vez son más porque la tecnología generó desarrollos que la convirtieron de ser un elemento privativo de los autos más caros a ser parte esencial de vehículos con menor consumo de combustible, las cajas automáticas todavía no son equipo original de los autos más baratos del mercado, que mantienen la palanca tradicional y el pedal de embrague.

En efecto, gracias a las transmisiones tipo CVT o de variador continuo, un universo de modelos, y por lo tanto de usuarios, que no tenían opciones de contar caja automática, la adoptaron en la mayoría de sus versiones, lo que transformó el mercado automotor argentino en muy pocos años.

El proceso empezó con esta década, en la que también proliferaron simultáneamente los motores denominados chicos, de poca cilindrada y dotados de un turbo compresor que compense esa variable, como parte de una corriente conocida como “downsizing, que en su filosofía, busca reducir las emisiones de CO2 ante las exigencias en Europa para los motores de combustión interna.

Justamente porque esta tecnología tiene sus raíces en algo que no se controla con tanta rigurosidad en Latinoamérica, los motores turbo demoraron un poco más en llegar, pero las cajas automáticas económicas no, y la combinación permitió ofrecer autos económicos con caja CVT pero motor aspirado en varios casos.

Los 10 autos más baratos con caja automática

El Hyundai HB20 es el
El Hyundai HB20 es el auto más barato del mercado entre los que ofrecen caja automática

1. Hyundai HB20 Comfort AT: $31.000.000

Este es el típico ejemplo de la situación particular que se vive en Latinoamérica, ya que el Hyundai que se exporta desde Brasil a Argentina mantiene el motor aspirado de 4 cilindros de 1.6 litros pero le incorporó una caja automática como segunda alternativa a la versión de acceso, logrando un precio inigualable para ese equipamiento.

El Citroën C3 es el
El Citroën C3 es el producto de Stellantis más accesible que se ofrece con caja automática

2. Citroën C3 VTi Feel AT: $32.070.000

Adoptando la caja CVT desde su segunda versión, pero manteniendo el motor convencional de 1.6 litros y 4 cilindros, Stellantis logró que su producto con caja automática más accesible fuera el pequeño C3 con un precio muy atractivo, posicionándose por debajo de las ofertas de las otras marcas del grupo. Más adelante en la gama, se incorpora también el motor 1.0 litros turbo de 3 cilindros que usan todas las marcas de Stellantis en la región.

El Fiat Argo sumó la
El Fiat Argo sumó la versión con caja CVT desde este año en el mercado argentino

3. Fiat Argo Drive 1.3 CVT: $32.650.000

Con la llegada de la versión de caja CVT, Fiat se subió a la pelea por tener una de las ofertas más accesibles de esta tecnología de “dos pedales”. El Argo se produce en Brasil y es la versión hatchback del Fiat Cronos argentino. Desde mayo del año pasado volvió al mercado pero con caja manual. Desde este año tiene caja CVT asociada al motor aspirado 1.3 litros de 4 cilindros.

El Toyota Yaris fue el
El Toyota Yaris fue el primer modelo accesible que incorporó la caja automática a toda la oferta de versiones

4. Toyota Yaris XS: $34.284.000

El otro caso de la combinación de caja automática y motor convencional es el Toyota Yaris, ya que tiene caja CVT desde la primera versión y toda la gama completa se vende con caja automática de este tipo, pero manteniendo el motor “no turbo” de 1.5 litros y 4 cilindros tradicional. Hasta hace algunos meses, el Yaris era el auto con caja automática más accesible del mercado, pero la competencia mantuvo precios con aumentos mayores y lo relegaron al cuarto lugar.

Los Chevrolet Onix y Onix
Los Chevrolet Onix y Onix Plus tienen caja automática desde su segunda versión

5. Chevrolet Onix LTZ AT: $34.696.900

Desde hace dos años, General Motors unificó la motorización de toda la gama Onix y Onix Plus con el motor de 1.0 litros turbo, entrando en la era del “downsizing” con una oferta que significó el gran salto para que tanto en versión hatchback como en sedán, este modelo recuperara espacio en el mercado. Aun así, tiene en la entrada a la gama alternativas de caja manual, por lo que recién las LTZ traen caja automática.

El Fiat Cronos mantiene el
El Fiat Cronos mantiene el motor aspirado 1.3 litros con caja automática en sus versiones más altas

6. Fiat Cronos Drive 1.3 GSE CVT: $37.430.000

El popular Cronos es el auto argentino con caja automática de mejor precio. Si bien tiene dos versiones más económicas en la gama, las dos de mayor equipamiento incluyen la caja CVT de serie. En este modelo también se combina esta tecnología relacionada con el noble motor 1.3 litros aspirado de 4 cilindros que Cronos ofrece en todos sus modelos.

La gama de Peugeot 208
La gama de Peugeot 208 ofrece caja automática desde la versión Allure

7. Peugeot 208 Allure AT: $38.250.000

El universo de modelos de Stellantis reúne al motor 1.6 aspirado con la caja de velocidades automática también en la gama del Peugeot 208 fabricado en Argentina. Si bien el portafolio de versiones tiene dos modelos más económicos en la lista de precios, estos tienen caja manual y se prescinde del tercer pedal a partir del tercer escalón. Las siguientes versiones también tienen el motor turbo 1.0 de 3 cilindros.

Citroën Basalt, el SUV más
Citroën Basalt, el SUV más accesible con caja automática

8. Citroën Basalt Shine T200: $38.450.000

El Basalt es el SUV con caja automática más accesible del mercado, aunque esta tecnología se suma recién en la tercera versión de la gama del modelo que llega desde Brasil. El cambio de transmisión también viene asociado a la incorporación del motor turbo 1.0 litros y 3 cilindros conocido como el motor Stellantis T200. El Basalt es, además, el primer SUV Coupé en precio del mercado.

Chevrolet Tracker, toda la gama
Chevrolet Tracker, toda la gama tiene caja automática

9. Chevrolet Tracker LT AT: $39.159.900

El SUV argentino producido en Santa Fe también incorporó la caja automática a todas sus versiones, lo que le permite tener un diferencial de precio en ese competitivo segmento con una tecnología disponible desde la entrada de gama. Todas las Tracker tienen el motor turbo 1.2 litros de 4 cilindros y caja automática, y la diferenciación esté en el equipamiento pero no en la mecánica.

Chevrolet Montana, la pick-up más
Chevrolet Montana, la pick-up más accesible con caja automática

10. Chevrolet Montana LT: $39.452.900

Así como ocurrió con los modelos Basalt de Citroën y Tracker de la propia marca, la caja automática también llegó a versiones accesibles de otros segmentos como los SUV y las pick-up compactas, ya que General Motors la incorporó a toda la propuesta de equipamiento de la camioneta compacta brasileña, en la que se asocia al motor turbo 1.2 litros que mantiene en todas las versiones.

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