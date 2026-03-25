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Los detalles de la práctica de la Selección: del pelotazo de Paredes que esquivó Messi a la posible formación ante Mauritania

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se entrenó en el predio de Ezeiza de cara al partido amistoso frente a los africanos

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*El entrenamiento de la Selección

Este miércoles, la Selección Argentina llevó a cabo un nuevo entrenamiento de cara al partido amistoso ante Mauritania de este viernes a las 20.15 en La Bombonera. En el predio de la AFA en Ezeiza y bajo las órdenes del entrenador Lionel Scaloni, el equipo campeón del mundo comenzó a prepararse para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.

En un marco descontracturado, ya que se permitió el ingreso a los medios durante 15 minutos del entrenamiento, se los vio sonrientes a Lionel Messi junto a sus amigos Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quien casi le dio un pelotazo al crack rosarino. La confianza y buena química entre los tres los consolida como líderes dentro y fuera de la cancha.

La práctica en el Predio Lionel Andrés Messi tuvo trabajos físicos y con pelota. El capitán lució pechera de color violeta y, como es habitual, se lo vio activo y con intensidad a la hora de recuperar la pelota en juegos con sus compañeros.

*Las risas de Messi, De Paul y Paredes

Messi ya superó los 900 goles en su carrera profesional y disfruta de lo que podrían ser sus últimos partidos con la casaca albiceleste en suelo argentino, al menos de forma oficial. En ese marco emotivo, el delantero que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio se enfoca en estos compromisos. El segundo será el martes 31 de marzo frente a Zambia, también en el recinto xeneize.

De cara a la Copa del Mundo, el cuerpo técnico evalúa los últimos cupos a definir entre los 26 nombres que llevará a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Juan Musso y Walter Benítez encarnan uno de los duelos como tercer arquero. Un zaguero zurdo, con Marcos Senesi en la puja, es otra incógnita. Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni batallan como alternativas en el mediocampo, y Joaquín Panichelli lo hace con José López en la delantera. En el lateral izquierdo, compiten Gabriel Rojas, Valentín Barco y Marcos Acuña. Los minutos y los detalles en estos días definirán quiénes jugarán el Mundial.

Con los entrenamientos de esta semana y la conferencia de prensa programada por Scaloni para el jueves, la selección busca definir la estructura final de cara al primer amistoso ante Mauritania este viernes en La Bombonera, desde las 20:15 horas. Mañana por la tarde se llevará a cabo el último entrenamiento de cara al choque contra los africanos. El propio entrenador prevé que ambos partidos alternen titulares y suplentes para observar en acción a todas las variantes de la nómina.

Lionel Messi casi recibe un pelotazo de Leandro Paredes

El posible once titular ante Mauritania incluiría a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. Hay dos “tocados” que representan dudas: Otamendi y De Paul. Tendrán acción si están en buenas condiciones. De lo contrario, esperarán al choque ante Zambia.

Los que no sumen minutos en el partido del viernes, jugarán este sábado desde las 10 un encuentro ante la Sub-20 conducida por Diego Placente.

El Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio. Argentina, actual bicampeona de América, defenderá el cetro ecuménico y compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio frente a los africanos en Kansas.

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