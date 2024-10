Según el valor del dólar futuro, el mercado parece resignado a que el cepo cambiario seguirá en 2025

FOTO DE ARCHIVO: REUTERS/Toru Hanai

El mercado parece resignado a que el cepo podría seguir vigente en todo 2025. Eso es, al menos, lo que reflejan hoy las cotizaciones del dólar futuro que, por supuesto, podrían dispararse en cualquier momento. No es lo que se avizora por el momento, en medio de la pax cambiaria que se consolidó gracias a los dólares del blanqueo y la baja demanda de dólares para importar.

Con tendencia a la baja en los últimos días, los contratos de dólar futuro a fin de año cotizan en $1050 y $1150 en marzo y en torno a los $1200 (la proyección oficial del Presupuesto 2025) hacia mediados de año. En ese recorrido, no existe un punto de inflexión que indique la expectativa de un salto devaluatorio sino más la presunción de que, si ocurre, el levantamiento de las restricciones se produciría en los primeros meses del próximo año sin grandes sobresaltos. Y que, tal como publicó un informe reciente del IERAL, si no sucede en esos meses, ya no será en el resto del año. Es que, en lo que seguirá del año, se impondrá la agenda electoral con los comicios legislativos de octubre.

En un apartado que subtituló “cada vez más lejos de salir del cepo según el dólar futuro”, la consultora Outlier puso de relieve la dinámica instalada en el mercado, donde el discurso oficial de plazos indeterminados para levantar las restricciones cambiarias terminó por imponerse.

“Las TEMs (tasas efectivas mensuales) implícitas muestran un poco las expectativas de mercado: sólo los vencimientos de enero hasta mayo se encuentran operando por encima del 3% (apenas). Todas las demás cotizan entre 2,8% y 3% -detalló el informe-. Parece que el mercado se mantiene con posiciones de cobertura en esos meses del año, pero aún así con tasas por debajo de otros mercados. Las expectativas parecen indicar que, si no se sale del cepo en los primeros 5 meses del año, no sucede con un salto cambiario en el resto del 2025 al menos”.

Esas expectativas están también alineadas con las previsiones que los bancos y consultoras del mercado volcaron en la última edición del Relevamiento de Expectativas (REM) que publica el Banco Central, según las cuales la mediana indica para marzo un tipo de cambio nominal de $1112,6 y de $1279,2 hacia octubre próximo. El promedio entre los consultados, en tanto, arrojó $1120 y 1303,6 respectivamente. En ningún caso se desprende de esas cifras la posibilidad de un shock devaluatorio.

Eso puede ser atribuído a que el mercado descuenta que, de salir del cepo, el Gobierno sólo lo hará garantizándose que no habrá saltos abruptos en el dólar que puedan alimenten al alza la tasa de inflación o, interpretación con cada vez más adeptos, que no habrá directamente salida del cepo que arriesgue una suba abrupta del billete.

Para los próximos meses, cualquier movimiento de ese tipo también parece descartado, La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $981,6 por dólar para el promedio para fin de mes, lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,1% de la paridad cambiaria. Para diciembre, en tanto, el pronóstico de un tipo de cambio nominal es de $1.021,5, perfectamente en línea con los contratos pactados en el Rofex.

Nadie parece estar esperando ningún evento disruptivo. “Dadas las legislativas del año próximo, la oportunidad para sorprender y quitar restricciones del mercado cambiario tiene sólo una ventana, y se corresponde con esta temporada de verano”, sostuvo en su última publicación Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL, a pesar de que la reducción de la brecha cambiaria y también el marcado descenso del riesgo país, podrían alimentar la idea de que se acerca, en vez de alejarse, el fin del cepo.