Hasta dónde puede llegar el dólar: las cotizaciones alternativas marcan récord y la brecha vuelve al 40%

El dólar libre marca un nuevo máximo nominal.

El dólar libre es negociado a $1.160 para la venta, con una suba de 30 pesos este martes, en un nuevo récord nominal. En enero el dólar “blue” asciende 135 pesos o un 13,2 por ciento. Con un dólar mayorista a $818,20, la brecha cambiaria se sitúa en el 41,8 por ciento.

Las cotizaciones del dólar implícitas en los precios de activos bursátiles que son negociados en simultáneo en moneda local y extranjera también registran ligeras ganancias este martes. El dólar “contado con liquidación” promedia los $1.177 a través de acciones argentinas y Cedear, mientras que el dólar MEP con bonos sube a 1.138 pesos.

¿Por qué las cotizaciones alternativas del dólar vuelven a acercarse a los 1.200 pesos y la brecha vuelve a superar el 40%?

1) Reservas escasas

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano indicó que “los dólares alternativos estarán a la suba, producto de reservas que estarán en niveles muy bajos. En febrero se amplía el cupo para compra de dólares de los importadores y esto le restará eficacia al BCRA. Por otro lado, no creo que puedan sostener en el tiempo liquidar exportación 80% al tipo de cambio mayorista y 20% en el dólar contado con liquidación. Me parece que eso quedará desestimado y la exportación liquidará el 100% en el mercado libre de cambios, al dólar mayorista, de lo contrario no podrá cumplir la meta de acumulación de reservas que firmo con el FMI”.

Si se suma la cantidad de pasivos monetarios que contabiliza el Banco Central en su balance, la cifra alcanza unos $39,8 billones con la Base Monetaria, más pases Pasivos, contra reservas internacionales brutas cercanas a los 24.000 millones de dólares, da un ratio de pesos versus reservas superior a los $1.600 por dólar. “Esto sigue dando un dólar de equilibrio muy alto”, subrayó Di Stefano.

2) La inflación sigue muy alta

Los expertos de Invecq Consultora Económica señalaron que “en enero se espera una inflación similar, en torno al 25% mensual; en particular, porque diciembre dejó un importante arrastre, y por el aumento ya estipulado de algunos rubros -prepagas, transporte, telefonía, combustibles, entre otros-. Según nuestro IPC, durante la primera semana del mes los precios aumentaron un 3,3% en promedio (en línea con la última semana de diciembre; 3%), y 2,1% en la segunda”.

El dólar libre triplicó su precio en 2023, pero no le pudo ganar a la inflación

Hay que recordar que el dólar libre no le pudo ganar a la inflación de 2023. La cotización alternativa cerró el año pasado a $1.025, con una ganancia de 679 pesos o un 196,2%, debajo de una inflación de 211,4% la más alta del mundo.

3) La referencia del dólar “turista”

“El dólar billete si todo sale bien sería el activo que menos debería subir este año, sin embargo, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. El viernes el dólar blue supero la cotización del dólar MEP, y parecería que va a disputarle la posición al dólar ‘contado con liquidación’, y todos están corriendo para alcanzar al dólar ‘turista’”, que se ubica en los $1.382 en bancos con el recargo impositivo del 60 por ciento.

Si se tiene en cuenta que está prevista una eventual unificación cambiaria y que ésta podría estar más cerca a partir de abril, con la esperada liquidación de dólares por exportaciones de granos y derivados industriales que se concentra estacionalmente en el segundo trimestre del año, la referencia de este dólar para atesoramiento y consumos en el exterior, hoy próximo a los 1.400 pesos, también le pone un horizonte preciso al billete en el corto plazo.

4) Dólar futuro anticipa más devaluación

Otra referencia para medir el desfase que se empieza a ampliar entre los distintos precios del dólar es el de los precios en los contratos del dólar futuro. Estas posturas se negocian en pesos, pero atadas a la evolución del tipo de cambio oficial.

“A pesar de las bajas, de estos valores sigue desprendiéndose que el mercado descree que el BCRA pueda sostener el ritmo de devaluación en 2% mensual ‘más allá del sinceramiento de precios relativos’, que sería en febrero con las primeras subas de tarifas energéticas, como había expuesto en su informe de Objetivos y Planes para 2024. Si el crawling peg se mantuviese en 2% mensual, el tipo de cambio oficial debería finalizar enero en $825 apenas 0,5% por debajo de lo ‘priceado’ por ROFEX, febrero en $841, siendo 2,6% inferior al futuro, y marzo en $858, ubicándose 9,5% por debajo de lo descontado por el mercado”, precisaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

“El diferencial entre el futuro y el tipo de cambio ‘teórico’ con un ritmo de devaluación de 2% mensual se amplía significativamente a partir de abril, con el futuro encontrándose 17,4% por debajo del oficial teórico de $875 en abril y siendo 23% inferior al $893 que valdría en mayo”, agregaron desde Portfolio Personal. “Es la primera vez en la gestión de Milei que el mercado descuenta una mayor aceleración del crawling peg en abril -mes de ingreso de la cosecha gruesa- que en marzo. Es decir, el mercado ve un fuerte salto del crawling peg tanto en marzo como en abril. Para febrero se espera una aceleración del ritmo de devaluación a 4,4%, por encima del 2% ratificado por el BCRA”, concluyeron.