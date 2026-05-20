Economía

Crecen los locales vacíos en el microcentro porteño y avanza un proyecto para transformar oficinas en viviendas

El aumento de locales comerciales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires refleja el impacto de la caída del consumo, el avance del e-commerce y el crecimiento del home office

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El avance del e-commerce y el auge del home office incrementan el número de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires

Crecen los locales cerrados por cambios en el consumo y la tecnología. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento de locales comerciales vacíos alerta sobre los efectos de la pandemia y el crecimiento del home office. Damián Caffarella, secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, confirmó la existencia de un proyecto para reconvertir el Microcentro porteño. La iniciativa busca transformar oficinas en departamentos, con el objetivo de aumentar la circulación de personas y reactivar la actividad comercial en la zona.

Durante los últimos meses, el incremento de locales en alquiler y en venta se hizo notorio, especialmente al comparar los datos interanuales del bimestre evaluado por la Cámara Argentina de Comercio. El aumento registrado fue del 30,7% en relación a la cantidad de locales vacíos, aunque en comparación con el bimestre anterior se observó una leve mejora del 2,5%. Este fenómeno responde a una caída del consumo masivo y a la migración de formatos presenciales hacia canales digitales.

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En diálogo con Infobae Al Amanecer, Caffarella afirmó que “debido a que el Microcentro porteño está lleno de oficinas y las oficinas hoy no pueden venderse como departamentos. Hay un proyecto en el cual esas oficinas se adapten a departamentos”. En este sentido sostuvo que la medida “va a ayudar a incrementar esa morfología para poder tener mucho más comercio. Cuanto más personas viven en un sector, obviamente hay mucho más comercio”.

Vista aérea del Obelisco de Buenos Aires en el centro de la Avenida 9 de Julio, rodeado de tráfico y edificios urbanos bajo un cielo azul claro
La reconversión del Microcentro porteño busca transformar oficinas en departamentos para revitalizar la actividad comercial

El secretario consideró que el valor arquitectónico del barrio suma atractivo a la zona y que una mayor presencia de habitantes fortalecerá la actividad comercial. La caída de la actividad se liga, según explicó, a la reducción del trabajo presencial y al cierre de sucursales bancarias. Muchas de estas se mantienen cerradas tras la incorporación de nuevas tecnologías y la consolidación del home office en empresas. 

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“Hay muchos locales donde estaban entidades bancarias y hoy están a la venta. El gran problema de las entidades bancarias es transformarlo a un local comercial. Como son muy grandes, terminan siendo para restaurant, para depósito o para concesionaria, porque no tienen muchas alternativas”, remarcó.

El impacto afecta especialmente al Microcentro, que según datos aportados por Caffarella, registra un 43,3% de locales cerrados en la actualidad. En otras zonas comerciales del interior del país la proporción ronda el 33%.

Causas estructurales: el avance del e-commerce y nuevos hábitos de consumo

La influencia del e-commerce es uno de los factores centrales de este fenómeno. “Después de la pandemia, la Argentina, todo el argentino se acostumbró al e-commerce, al tema de la venta a través de Internet. Entonces también en esa parte la parte tecnológica o la parte informática ayudó a que esos alquileres se incrementasen”, explicó Caffarella.

El Obelisco de Buenos Aires, un monumento blanco, se alza junto a letras gigantes de topiary "BA" y la bandera argentina, con edificios y vehículos
Restaurantes y concesionarias continúan demandando locales físicos, pese al avance del comercio electrónico y la digitalización del consumo

El secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina destacó la diferencia de costos para quienes optan por la venta online: “Desde Internet se pueden vender muchísimos productos, en el cual tener un local es alquilar el local, pagar los impuestos, pagar los empleados, y al vender a través del e-commerce esos costos bajaron mucho”.

La modificación de hábitos de compra y la importación de productos a través de plataformas internacionales también inciden. En este punto, Caffarella detalló que “en la parte de importación va cambiando en esa parte informática de traer cosas importadas, pero estamos hablando de los locales comerciales cerrados y el porqué”.

Evolución de precios y obstáculos para la recuperación

Sobre la evolución de los precios de alquiler, Caffarella respondió: “El 75% se adaptó y viene bajando los valores para poder alquilarlos. Un 25% no, mantiene una línea y quiere subir el hándicap según la zona. Obviamente, si estamos en avenida Santa Fe, que es una zona muy comercial, o Cabildo, esos mantienen o tratan de mantener sus valores. Las demás avenidas bajaron los valores”.

El impacto de tarifas, impuestos y cargas laborales también forma parte del análisis. Los propietarios evalúan la rentabilidad en función del costo de mantener el espacio físico, lo que determina la continuidad o cierre de los locales.

Políticas públicas, tecnología y futuro del comercio presencial

Consultado sobre las razones principales del cierre de locales, Caffarella indicó: “Le doy más a la evolución informática y al e-commerce que a la cuestión política. La cuestión política obviamente que tiene un gran porcentaje, pero no mucho más que la evolución que viene pasando y que va a seguir pasando”.

A pesar del avance digital y la reconversión de una porción relevante del comercio, Caffarella precisó que rubros como la gastronomía y las concesionarias conservan demanda de locales físicos: “Los restaurantes van a seguir estando, porque la gente va a seguir yendo a cenar, a almorzar. Después las concesionarias, vos podés ver el auto por Internet, pero te querés sentar y querés probar el auto, entonces tenés que ir al local”.

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