Cuánto cuesta un Iphone en la Argentina: el Gobierno celebró que su precio bajó por los menores impuestos

El iPhone 17 experimentó una baja por la reducción de impuestos, pero sigue siendo más caro que comprarlo en Estados Unidos. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Tras mantener un encuentro con representantes de Apple, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales el impacto de la reducción de impuestos sobre el precio del iPhone en la Argentina y el aumento de ventas oficiales de la marca durante 2026.

El funcionario destacó que el valor de un iPhone nuevo en el país se redujo en los últimos meses y consideró que se ubica muy por debajo de la brecha histórica que, durante la gestión anterior y según sus cálculos, llegó a superar el 250 por ciento.

PUBLICIDAD

Esta semana, Caputo mantuvo un encuentro representantes de Apple en el Ministerio de Economía, junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Según informó el ministro en su cuenta oficial de X, la reunión giró en torno a la suba de las ventas de la empresa en el país.

“Dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina. Esto se debe a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales que aplicamos desde el inicio de la gestión, lo que les permitió bajar el precio de venta final a tan solo un 30 por ciento por encima del precio de venta en Estados Unidos. Durante el kirchnerismo el precio de un iPhone en Argentina llegó a ser 3,5 veces más caro que en USA”, publicó Caputo.

PUBLICIDAD

Luis Caputo mantuvo una reunión con representantes de Apple en el Ministerio de Economía. (Ministerio de Economía)

El actual esquema de precios es resultado de un proceso que tuvo un hito clave a mediados de enero, cuando comenzó a regir la reducción de aranceles a la importación de celulares. El decreto 333, publicado en mayo del año pasado, dispuso una baja de la alícuota del 16% al 8% desde ese momento y una suspensión completa de los aranceles a partir del 15 de enero de 2026. De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida permitió acortar la distancia de precios con el mercado internacional y facilitó el acceso a dispositivos importados de alta gama.

Cuánto sale un iPhone en la Argentina

En el mercado argentino, los precios de la última generación de iPhone reflejan una menor carga de aranceles, aunque un relevamiento realizado por Infobae sigue mostrando diferencias significativas de precios. Según el listado de un agente oficial de Apple en el país, el iPhone 17 se ofrece en distintas versiones, con los siguientes valores:

PUBLICIDAD

iPhone 17 (modelo base, 256 GB): $2.299.990. Puede adquirirse en 3 cuotas sin interés de $766.663,34 o con un 10% de descuento abonando con débito o transferencia ( $2.069.991 o USD 1.457,74 al tipo de cambio actual).

El precio informado incluye todos los impuestos nacionales y el IVA vigente. Según la misma fuente, el valor sin impuestos nacionales asciende a $2.069.991 en el modelo base, lo que refleja la incidencia fiscal sobre el precio final.

Para el modelo de mayor capacidad y prestaciones, el iPhone 17 Pro Max, la lista de precios detalla:

iPhone 17 Pro Max (256 GB): $3.399.990 (precio final con impuestos). La opción sin impuestos nacionales es de $2.353.585,77.

El equipo puede adquirirse en 3 cuotas sin interés de $1.133.330 por cuota o con pago contado con descuento ( $3.059.991 o USD 2.154,92 al tipo de cambio actual).

Las versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB aumentan el valor final según la capacidad de almacenamiento seleccionada: la versión de 512 GB suma $599.999,99 al precio base; la de 1 TB, $1.200.000 y la de 2 TB, $2.300.000 por encima del valor inicial.

En cuanto a la versión intermedia, el iPhone 17 Pro, estos son los valores:

PUBLICIDAD

iPhone 17 Pro (256 GB): $3.199.990 (precio final con impuestos). La alternativa sin impuestos locales es de $2.433.452,47.

El equipo puede adquirirse en 3 cuotas sin interés de $1.066.663,33 por cuota o con pago contado con descuento ($2.879.991 o USD 2.028,16 al tipo de cambio actual).

Aunque se redujeron los impuestos en la Argentina, persiste una diferencia notable en los precios de los iPhones respecto de Estados Unidos. REUTERS/Evgenia Novozhenina

El nuevo escenario de precios redujo la brecha con el valor internacional. No obstante, si se compara con Estados Unidos, el precio sigue exhibiendo claras diferencias. De hecho, en la tienda oficial de la compañía estadounidense el importe sugerido para el iPhone 17 Pro Max ronda los USD 1.199 ($1.702.580 al tipo de cambio actual) y la versión 17 Pro figura a USD 1.099 (1.560.580 pesos argentinos). A esos montos hay que sumarle los impuestos correspondientes a cada estado norteamericano. En algunas versiones más económicas, como el iPhone 17E, la diferencia de valor entre la Argentina y Estados Unidos se reduce de forma sustancial.

El Gobierno confía en que la tendencia a la baja continúe a lo largo del año, acompañada por una mayor competencia y la llegada de nuevos modelos. Para los consumidores argentinos, el escenario actual representa un cambio sustancial respecto a años anteriores, con precios más cercanos a los de los mercados internacionales y una oferta más amplia en canales oficiales.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que desde el jueves 15 de enero, los celulares importados pueden ingresar al país sin pagar aranceles. Esta disposición completa el proceso iniciado por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el impuesto a la importación del 16% al 8% y estableció que la exención total comenzaría a regir a principios de 2026.

La eliminación del arancel llega después de un esquema de reducción por etapas dispuesto por las autoridades, con una primera baja implementada en mayo pasado y la quita total vigente desde mediados del primer mes del año.

PUBLICIDAD

El objetivo de esta política fue modificar la estructura de costos de los celulares que llegan desde el exterior y promover un entorno más competitivo en un mercado caracterizado por la coexistencia de producción nacional, importaciones regulares y una importante participación de canales informales.