ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 20 de mayo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue este miércoles 20 de mayo con el pago de haberes y asignaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. El cronograma mensual establece las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación, e incluye los incrementos y bonos extraordinarios vigentes este mes.
Durante mayo, los haberes y asignaciones reflejan un aumento del 3,38% determinado por la inflación de marzo, lo que impacta en los montos que perciben los distintos grupos del sistema previsional nacional. El sistema escalonado permite organizar el acceso a los beneficios y brindar previsibilidad a cada beneficiario.
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Quiénes cobran hoy, 20 de mayo de 2026
El cronograma oficial de ANSES define qué grupos perciben hoy sus haberes y asignaciones, según la terminación del DNI y la prestación correspondiente.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes no superiores al mínimo y cuyo DNI termina en 7. El calendario para este grupo avanza desde el 11 de mayo y se extiende hasta el 21, asignando cada fecha a una terminación específica de documento.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Reciben hoy el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finaliza en 7. Ambas prestaciones replican el esquema de fechas de las jubilaciones mínimas.
Asignación por Embarazo
La Asignación por Embarazo para Protección Social se acredita hoy a quienes tienen DNI terminado en 7, siguiendo el calendario de la AUH.
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Asignación por Prenatal
Hoy cobran la Asignación por Prenatal las beneficiarias con DNI terminado en 6 o 7, según el cronograma de mayo.
Asignación por Maternidad
Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI.
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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) se abonan desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin distinción por terminación de DNI.
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Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo
El pago de Pensiones No Contributivas y de la Prestación por Desempleo no corresponde a la fecha de hoy. La prestación por desempleo se abonará a partir del 22 de mayo.
De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026
El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total mensual puede llegar a $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) es de $179.859,20.
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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un monto base de $314.539,28 y, con el bono, alcanza los $384.539,28. Las pensiones no contributivas suman $275.221,87 y, con refuerzo, llegan a $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo y también totaliza $463.174,10 con el bono.
Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.
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De cuánto son las asignaciones en mayo 2026
La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $141.285,31. La AUH con Discapacidad es de $460.044,10. Los montos de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar (IGF) y la situación laboral:
Nacimiento: $82.353
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Adopción: $492.366
Matrimonio: $123.307
Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)
Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF
Hijo para protección social: $141.286
Hijo con discapacidad: $460.045
La asignación por embarazo para protección social es de $141.286 y la ayuda escolar anual está fijada en $55.672, con valores diferenciados para zonas geográficas especiales. La prestación por desempleo es de $55.672, monto válido para monotributistas y veteranos de guerra.
Los detalles completos de fechas y montos pueden consultarse en los canales oficiales de la ANSES y en sus delegaciones en todo el país.
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