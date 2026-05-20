ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 20 de mayo de 2026

ANSES realiza el pago de haberes, asignaciones y bonos extraordinarios este 20 de mayo de 2026 según cronograma oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue este miércoles 20 de mayo con el pago de haberes y asignaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. El cronograma mensual establece las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación, e incluye los incrementos y bonos extraordinarios vigentes este mes.

Durante mayo, los haberes y asignaciones reflejan un aumento del 3,38% determinado por la inflación de marzo, lo que impacta en los montos que perciben los distintos grupos del sistema previsional nacional. El sistema escalonado permite organizar el acceso a los beneficios y brindar previsibilidad a cada beneficiario.

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Quiénes cobran hoy, 20 de mayo de 2026

El cronograma oficial de ANSES define qué grupos perciben hoy sus haberes y asignaciones, según la terminación del DNI y la prestación correspondiente.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran hoy, si su DNI termina en 7, junto al aumento por inflación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes no superiores al mínimo y cuyo DNI termina en 7. El calendario para este grupo avanza desde el 11 de mayo y se extiende hasta el 21, asignando cada fecha a una terminación específica de documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Reciben hoy el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finaliza en 7. Ambas prestaciones replican el esquema de fechas de las jubilaciones mínimas.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se acredita hoy a quienes tienen DNI terminado en 7, siguiendo el calendario de la AUH.

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Asignación por Prenatal

Hoy cobran la Asignación por Prenatal las beneficiarias con DNI terminado en 6 o 7, según el cronograma de mayo.

El valor mínimo de la jubilación en mayo 2026 es de $393.174,10 más un bono extraordinario de $70.000 otorgado por ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) se abonan desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin distinción por terminación de DNI.

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Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo

El pago de Pensiones No Contributivas y de la Prestación por Desempleo no corresponde a la fecha de hoy. La prestación por desempleo se abonará a partir del 22 de mayo.

Las asignaciones por prenatal se pagan este 20 de mayo para beneficiarias con DNI terminados en 6 o 7, según el calendario de ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total mensual puede llegar a $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) es de $179.859,20.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un monto base de $314.539,28 y, con el bono, alcanza los $384.539,28. Las pensiones no contributivas suman $275.221,87 y, con refuerzo, llegan a $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo y también totaliza $463.174,10 con el bono.

Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

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Prestaciones como la Asignación por Maternidad y pensiones no contributivas pueden cobrarse entre mayo y junio, con fechas flexibles

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $141.285,31. La AUH con Discapacidad es de $460.044,10. Los montos de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar (IGF) y la situación laboral:

Nacimiento: $82.353

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Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF

Hijo para protección social: $141.286

Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286 y la ayuda escolar anual está fijada en $55.672, con valores diferenciados para zonas geográficas especiales. La prestación por desempleo es de $55.672, monto válido para monotributistas y veteranos de guerra.

Los detalles completos de fechas y montos pueden consultarse en los canales oficiales de la ANSES y en sus delegaciones en todo el país.