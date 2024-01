El Gobierno aseguró que el FMI respaldó la “decisión indeclinable” de implementar un programa de shock

El ministro de Economía, Luis Caputo (EFE)

Luego de alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Javier Milei destacó que el organismo multilateral de crédito respaldó “la decisión indeclinable” de implementar un programa de shock y advirtió que “es imperativo que el Congreso apruebe las reformas enviadas en la Ley Ómnibus y el DNU de desregulación de la economía.

La Oficina de Presidencia emitió un comunicado luego que el FMI anunciara un acuerdo técnico para la séptima revisión del programa, que le permitirá al Poder Ejecutivo recibir un desembolso de unos USD 4.700 millones una vez que el directorio del organismo lo apruebe. Con esa suma, podrá pagar los USD 1.950 millones de vencimientos que caen a fin de mes. La nueva hoja de ruta exigirá una acumulación de reservas por USD 10.000 millones a lo largo del año y un fuerte ajuste fiscal.

“El equipo del Fondo Monetario Internacional respaldó la decisión indeclinable del Presidente Milei y su equipo económico de implementar un programa ortodoxo de shock para estabilizar las cuentas públicas, terminar con la inflación y comenzar una senda de crecimiento de largo plazo”, destacó Casa Rosada en el comunicado publicado este miércoles a última hora.

Comunicado Presidencia de la Nación

“El restablecimiento del acuerdo caído con el Fondo Monetario por los incumplimientos del gobierno anterior es un paso más en la dirección correcta para combatir la grave situación heredada”, planteó el Poder Ejecutivo que advirtió que ahora “es imperativo que los Diputados y Senadores de la Nación aprueben las reformas enviadas al Congreso, indispensables para enfrentar una de las mayores crisis económicas de nuestra historia”.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que el anuncio estaba relacionado a un reajuste del programa Extended Fund Facility (EFF) que sigue vigente aunque sus supuestos y metas quedaron vetustas ante los incumplimientos durante 2023.

Así, descartó que haya en el horizonte próximo un programa financiero nuevo, con nuevos plazos y condiciones, y con fondeo extra. “Reflotar este acuerdo requería de un mayor compromiso para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad en particular ocurrida en los últimos dos trimestres”, expresó el funcionario y dijo que el organismo está abierto a un nuevo acuerdo para otro préstamo, pero el Gobierno por ahora lo descarta.

“No es plata nueva, es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, enero y abril. Esos suman ese monto. También hay 600 millones de dólares intereses en febrero, pero no aplica a los acuerdos con el FMI (el uso de desembolsos). Se paga vencimientos de capital”, aclaró. Y anticipó que la octava revisión (la que tomará en consideración las metas de marzo), así, quedaría para mayo.

Caputo explicó que el staff del FMI va a mandar la recomendación de acuerdo al Directorio del Fondo: “Esto va a pasar a finales de enero con las nuevas metas y sujeto a la aprobación del Fondo”.

El ex funcionario de Mauricio Macri advirtió que si la Ley Ómnibus es rechazada por el Congreso “sería una muy mala noticia” y que ante esa situación el Gobierno tomaría medidas más drásticas: “Si la ley no pasara sería una muy mala noticia no solo para mí sino para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”. “Si la ley no pasará extremaríamos los recursos para cumplirlo”, adelantó. “Es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. A medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrir más”, completó Caputo.