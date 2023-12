Precios sin freno: preparar la cena de Navidad cuesta más del triple que el año pasado

La mesa navideña aumentó hasta un 228% respecto al año pasado en el caso de una canasta intermedia (Freepik)

Faltan tan solo cinco días para celebrar la Nochebuena y la llegada de la Navidad, uno de los períodos de fiestas más celebrados y que requieren, habitualmente, de un gasto adicional por parte de las familias. La comida principal, bebida, postre, el brindis y la mesa dulce para compartir con familiares y amigos requieren de un presupuesto especial, sobre todo en un contexto de fuerte aceleración de la inflación.

La consultora Focus Market relevó los precios actuales para una cena navideña de 4 personas, tomando en consideración tres menús diferentes: económico, intermedio y premium, y analizó cuánto aumentaron respecto al 2022. Además, realizaron una aproximación de cómo se manifiesta la movilidad social de los argentinos durante las Fiestas.

“La cena navideña económica tuvo un aumento interanual del 196%, mientras que la intermedia tuvo un incremento del 228% y Premium 210 por ciento”, detalló el director de Focus Market, Damian Di Pace.

El menú económico que conformó la consultora para este 2023 tiene un costo de $36.318, compuesto por una cena con lechón, gaseosa, vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo y medio de helado de pote, mientras que el brindis navideño consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada y 1 turrón semiblando de maní, espumante de ananá, y una sidra.

La cena navideña intermedia tuvo un aumento del 228% en el último año

En tanto, la cena navideña intermedia de este año cuesta $58.154 según Focus Market y está compuesta por asado de novillo, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola y vino tinto. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis navideño consta de Pan dulce con chocolate, budín con chips de chocolate, garrapiñada de maní, turrón de almendras, espumante fresa, y champagne marca líder. Como mencionaron anteriormente, en esta cesta fue que se registró el mayor incremento en los precios.

Por último, la cena navideña premium, al igual que las anteriores para 4 personas, tiene un precio de $109.885 y contempla una comida con peceto de novillo, ensalada de papa y huevo, gaseosa cola y vino tinto. El postre es 1 kilo de helado artesanal, y el brindis navideño consta de pan dulce, almendras, avellanas, nueces, frutas, stollen con almendras, pasas y naranjas, torta de frutos secos, turrón español blando de yema c/maní, sidra premium, y champagne premium alta gama.

“La previa a la navidad se vive con un aumento del adelanto de compras que se dio previo a la devaluación del peso frente al dólar. Muchos argentinos decidieron adquirir los productos navideños pre balotaje, entre balotaje y nueva asunción presidencial y hasta antes de la devaluación. Estos tres ejes temporales movieron los consumos de los argentinos en un contexto de caída de la demanda del peso y aumento de su velocidad de circulación que ha impactado fuertemente en la variación de precios. De acuerdo FECOBA la expectativa de ventas es moderada para las fiestas y la proyección de gasto promedio para regalos será de 24.460 pesos” señaló Di Pace.

La cena navideña económica acumuló un aumento del 4.660% en los últimos ocho años

Movilidad en las Fiestas

Al analizar la demanda de movilidad social de los argentinos para Navidad y Año Nuevo a través de la app de DiDi, Focus Market detalló en el caso de los horarios nocturnos la demanda suele ser mayor en Navidad que en Año Nuevo. El 25 de diciembre el pico de viajes se da a las 22 y a las 23 horas.

Para el caso del Año Nuevo se registra mayor movilidad social en la madrugada. El mayor aumento se da a las 2 de la madrugada de Año Nuevo, donde se registra un 192% más de demanda que en Navidad. Adicionalmente, la 1 am y a las 3 am también son horarios que tienen mayor demanda, alcanzando un incremento del 122% y el 163% respectivamente. Mientras que a las 6 am del del 1 de Enero, se da un repunte de demanda del 110%, con una caída a las 4 am y 5 am.

“Así como se registra un mayor nivel de movilidad social durante las Fiestas la economía ha sufrido un aumento de precios en forma constante a una tasa de inflación récord en los últimos 32 años. Muchos Argentinos intentaron hacer reservas de mesas y adelanto en el pago para las cenas fuera de las casas. Los alimentos y bebidas son de los productos que mayor impacto inflacionario han tenido con correcciones de precios en varias oportunidades en forma diaria y con inconvenientes en los stocks”, agregó Di Pace.

La movilidad suele ser mayor en Navidad que en Año Nuevo

Al medir la serie de la cena navideña económica desde 2015 a 2023 los mismos 11 productos registraron un aumento acumulado del 4.660%, según afirmó el especialista en consumo.

“Los desequilibrios macroeconómicos argentinos se sintetizan en un elevado déficit fiscal y cuasifiscal, bajo nivel de reservas, alta deuda local e internacional, expansión de créditos subsidiados a baja tasa, recortes de impuestos sin recursos para financiarlos sumado a bonos, subsidios y asistencia social que ha provocado un crecimiento de la expansión monetaria que ahora comienza a verse reflejado en toda la cadena de comercialización desde el origen a destino sin posibilidad de anclas hasta el momento más que el límite del ingreso de los argentinos que durante los últimos 10 años han perdido hasta más de 4 veces su nivel de poder adquisitivo en términos reales”, concluyó Di Pace.