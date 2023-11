Un influyente think tank de EEUU apoyó a Milei: “Es talentoso para transmitir el liberalismo y podrá dolarizar”

Daniel Raisbeck del Cato Institute

Daniel Raisbeck (41), analista sobre América Latina en el Center for Global Liberty and Prosperity del Cato Institute, dijo que Javier Milei podrá dolarizar para eliminar la inflación y relativizó la importancia de contar con el apoyo de EEUU para lograrlo.

Te puede interesar: Sin cheque en blanco de Wall Street: gane quién gane, los inversores no prevén financiamiento y demandan reformas de fondo

En diálogo telefónico con Infobae desde Washington, este historiador colombiano de la Universidad George Washington y la Universidad Libre de Berlín, columnista de The Wall Street Journal y Foreign Policy, dijo que no hay que asimilar a Milei con Donald Trump o Jair Bolsonaro.

— ¿Cómo evalúa el triunfo de Milei?

Te puede interesar: Carlos Rodríguez, jefe de asesores de Milei: “Hay que dejar flotar el dólar el primer día de Gobierno”

— Es de suma importancia para Argentina por supuesto, pero también para la región. Tiene un talento político impresionante por su capacidad de comunicar estas ideas liberales a cualquier persona, a la gente común. Eso es algo descomunal porque no es fácil. Sin embargo –y sin quitarle ningún mérito– también me parece que es el resultado de un trabajo de largo plazo porque Argentina tiene el ecosistema de centros de pensamiento liberales más sofisticados de América Latina. No solo por Alberto Benegas Lynch padre o hijo, sino también por muchos economistas y académicos liberales que han trabajado por muchos años en esta dirección.

— ¿Eso lo ayudó?

Te puede interesar: Dólar, inflación y activos financieros: los economistas prevén una suba de la divisa, de los precios minoristas y los bonos

— A él lo ayudó haber sido cantante y futbolista en vez del tradicional académico liberal y por supuesto la situación de Argentina con una inflación por encima del 140 por ciento anual, la moneda absolutamente destruida en los últimos tres años, una devaluación brutal, los controles de precio y los impuestos a las exportaciones. Creo que él supo explicarle a la gente cuáles eran las razones detrás de esa frustración que sienten porque pues no es fácil hablar de términos de inflación y de cifras, pero la gente lo siente en estos niveles.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria en el balotaje

— ¿Influyó en su éxito el mal resultado económico del gobierno de Mauricio Macri?

— El hecho de que el gobierno de Macri fracasara influyó, pues sin duda le quitó credibilidad a ese espacio político, ya que gobernaron hace poco tiempo. La credibilidad del ex presidente era baja. Y Bullrich no dominaba los temas económicos.

— ¿Qué anclaje práctico, qué ejemplos hay del modelo anarco-capitalista que proponía Milei?

— El anarco capitalismo es una rama del liberalismo clásico; este liberalismo clásico defiende el estado mínimo que cumpla ciertas tareas muy básicas y nada más allá, pero el anarco capitalismo simplemente es una crítica que viene de la misma tradición y dice que el estado por mínimo que sea va a crecer y va a crear todos los problemas; entonces mejor simplemente pensar en eliminar el Estado y que todo se haga a través de contratos entre privados, entre individuos o empresas conformadas. Pero por supuesto que eso se mantiene en el ámbito teórico y su anarco-capitalismo no es similar a lo que deberá hacer como presidente de un país, que será más bien un gobierno minarquista, donde tiene que reducir ese estado gigantesco que ha crecido en la Argentina a su justa proporción.

Ni Trump ni Bolsonaro

—¿Es lógica la comparación que han hecho de él con Trump o Bolsonaro?

— Puede ser por su estilo carismático, pero es un análisis bastante superficial porque si uno va al fondo y ve las propuestas y lo que realmente propone Milei y sus mentores es regresar a un liberalismo alberdiano como el que dio lugar a la Constitución de 1853, que dio lugar a la gran prosperidad que tuvo Argentina.

Donald Trump y Jair Bolsonaro

— ¿Entonces no habría que esperar un gobierno como el de ellos dos?

— No. Es verdad que Trump bajó impuestos y eliminó algunas regulaciones, pero fue nacionalista y proteccionista, mientras que Milei propone abrirse al mundo y quiere dolarizar. Por su parte Bolsonaro también era nacionalista pero tuvo que adaptarse porque también estaba surgiendo un movimiento liberal en Brasil muy importante y por eso también sumó a Paulo Guedes como ministro de economía. Milei en cambio viene de otra tradición completamente diferente a nivel intelectual; no es un magnate como Trump ni un militar como Bolsonaro, es un académico liberal que no va a tener un gobierno intervencionista, sino todo lo contrario, e inclusive ha hablado de una apertura unilateral.

— Hubo varios economistas fuera de la Argentina que criticaron la dolarización al sostener que le quita libertad al país ante un shock externo y, además, que puede reducir la inflación en primer término pero luego genera otros problemas

— La gente que está hablando en contra de la dolarización en Argentina realmente no entiende cómo ha funcionado en América latina, porque no han analizado en detalle los casos de Panamá, Ecuador y El Salvador. Quienes dicen que no se puede dolarizar si no hay dólares no entienden cómo se hace una dolarización, porque los depósitos bancarios se dolarizan de manera inmediata y en Ecuador y El Salvador eso no condujo a una corrida bancaria, sino lo contrario: generó confianza en el sistema bancario y se incrementaron los depósitos de manera masiva. De hecho, en Argentina la gente tiene dólares o en el exterior o como ustedes dicen, debajo del colchón. Por otro lado, el dinero circulante no se dolariza de un día a otro; en Ecuador fue un periodo de 9 meses donde circuló el sucre junto al dólar. Lo que hay que hacer es dolarizar a una tasa de mercado; en el caso Ecuador fue a 25 mil sucres y en El Salvador fueron 24 meses de manera voluntaria donde se dolarizó el 90 por ciento del circulante. Por lo tanto, no veo por qué no pueda suceder en Argentina si se hace de la manera correcta.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa Europa Press/Contacto/Ivan Stephens

— Ecuador sin embargo ha mantenido problemas fiscales serios y crisis de deuda pese a haber dolarizado

— La dolarización no es una varita mágica, no soluciona todos los problemas. Ecuador y El Salvador no han tenido gran crecimiento económico, pero Panamá sí. La dolarización elimina el problema de la inflación y de la devaluación en un país en el que la gente está obsesionada con el dólar. Regresé de Ecuador la semana pasada y a nadie le importa el precio del dólar, porque ellos están dolarizados, no están pensando cuánto subió la semana pasada o el último mes el dólar.

La dolarización no es una varita mágica, no soluciona todos los problemas, pero elimina el problema de la inflación y de la devaluación en un país en el que la gente está obsesionada con el dólar

Eso no te soluciona todos los problemas, pero trae estabilidad monetaria y mantiene al ciudadano del común su capacidad de compra, lo cual es fundamental. Además, baja las tasas de interés en general y separa la política monetaria de la política fiscal. Por este motivo, cuando El Salvador tuvo una crisis fiscal y de deuda los mercados soberanos le estaban prestando al gobierno con una tasa superior al 10 por ciento, pero un ciudadano cualquiera que fuera solvente podía tener un préstamo una hipoteca a 25 años al 7 por ciento. Si se hace el esfuerzo de dolarizar y abrir la economía como Panamá la Argentina puede lograr un gran crecimiento económico.

— El argumento contrario es que el resto de América latina, salvo Venezuela y la Argentina, han bajado la inflación en forma rotunda con un banco central creíble y superávit fiscal, sin dolarizar. Y logran mantener su política monetaria para suavizar los shocks externos, en países muy diferentes como Paraguay, Bolivia o Brasil. ¿Por qué no seguir este camino?

— Si se observa la inflación de los países dolarizados en los últimos 3 años fue menor que la de Estados Unidos y en los no dolarizados fue mayor. La otra cuestión es, dado el historial de la Argentina, por más que haya un acuerdo en este gobierno para tener superávit y un banco central creíble, luego puede volver el kirchnerismo y deshacer todo, porque es relativamente fácil violar esas reglas fiscales mientras que con la dolarización ya no se puede volver atrás, ni devaluar ni monetizar. Por ejemplo, como presidente Rafael Correa quería desdolarizar y no lo logró ni en su máximo momento de popularidad, porque la gente no quería que le quitaran el dólar y volver al sucre.

— Pero, como decía, Ecuador no ha solucionado sus problemas fiscales ni de deuda

— Porque la dolarización no es una garantía de buen manejo fiscal, pero cuando entró en default en 2020 eso casi no afectó al ciudadano común, que mantuvo su capacidad de compra. En cambio, si el país entra en default con una moneda nacional seguramente habrá devaluación y tendrá que subir bastante las tasas de interés para frenarla y la devaluación también es un impuesto terrible como la inflación, porque reduce la capacidad de compra del ciudadano de a pie.

Inflación y EEUU

— ¿Cuánto tiempo puede demorar reducir una inflación que, anualizada, corre al 300%?

— Depende de cómo se hagan los anuncios, pero no menos de un año.

— ¿Puede haber en el medio una hiperinflación por la gran cantidad de precios reprimidos que hay?

— Es un temor válido como resultado de reprimir los precios; nada de lo que viene es placentero para resolver los problemas del país, ni siquiera en el mediano plazo.

Temer una hiperinflación es válido como resultado de reprimir precios; nada de lo que viene es placentero para resolver los problemas del país

— ¿Cómo imagina la relación con EEUU más allá de que ahora esté Biden y en 2024 pueda ganar Trump?

— América latina no es una prioridad para Estados Unidos, salvo por la crisis de los migrantes. Toda la atención reciente estuvo colocada en Ucrania, China y ahora en Israel. De todos modos, Milei dijo que se quiere alinear con Estados Unidos y eso puede ser bueno, pero no quita que el foco de atención de Washington no está en la región.

El FMI no está convencido de las bondades de la dolarización Reuters

— ¿Eso significa que le costará tener apoyo en el FMI o el Banco Mundial?

— Cuando Ecuador dolarizó en el 2000 ni siquiera le avisaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FMI se opuso. Sé que Milei se reunió con ellos y no me sorprendería que hubiera resistencia también del FMI a la dolarización, porque parte de sus funciones es entrenar a los funcionarios de un banco central así que no le conviene que alguien diga que lo va a cerrar.

— ¿Es posible que el nuevo gobierno consiga financiamiento del mercado pese al escepticismo que genera Argentina?

— Sería ideal y en este sentido será positivo una baja de la inflación porque eso reducirá las tasas de interés dentro de la Argentina. Además Milei dijo que tiene la intención de cumplir con las obligaciones del país.

— ¿Si ganara Trump podría tener más apoyo de EEUU?

— Bueno, ya lo felicitó y, aunque provienen de líneas de pensamiento muy diferentes, ambos consideran que luchar contra la izquierda es muy importante.