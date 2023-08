A pesar de haber devaluado, el Banco Central volvió a intervenir para calmar a los dólares financieros

El dólar libre volvió a trepar otro escalón y llegó a 780 pesos. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration

Hoy la gran preocupación es lo que vendrá. Nunca la pregunta “¿qué va a pasar?” se repitió con tanta frecuencia como en los últimos días. No hay vidente que la pueda responder, pero hay un mercado en el que todos los que creen saber que sucederá y lo ponen en números. Lo importante, de esta plaza, es que para poner el número hay que arriesgar dinero.

Y eso es lo que hacen los jugadores de dólar futuro que buscan cobertura. A partir de fin de octubre todas las posiciones subieron más de $45 y fin de año dio un salto de $50 (8,7%) a $629, que supone que la devaluación de 2023 será de 255%.

El Banco Central ayer pudo comprar USD 107 millones en un mercado mayorista donde apenas se negociaron USD 279 millones. Los exportadores del agro estuvieron casi ausentes.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “después de una devaluación de 22% es un mal indicador que el volumen de operaciones caiga y que además el Banco Central se quede con una buena parte a fuerza de dejar afuera a los importadores que deben recurrir a dólares alternativos que presionan sobre la brecha cambiaria. De poco sirve acumular reservas si vuela la inflación, no se liquidan exportaciones y se paraliza la actividad”.

“Los futuros mostraron renovadas preocupaciones -agregó-. Hubo ajustes con subas de hasta casi 11%. La parte corta volvió a tomar impulso y es una muestra cabal de que la devaluación sin plan solo empeoró las cosas. Octubre sumó nada menos que 15,2% de tasa efectiva mensual y ajustó con una suba de 10,74% en la rueda luego de que ayer se marcara que fue la que más interés abierto (contratos) sumó”.

Por otra parte, el Banco Central volvió a intervenir para calmar a los dólares financieros. Jamás imaginó que tras la devaluación tendría que sacrificar más dólares. El dólar libre, pese a la presencia policial que ya demostró su ineficiencia como jugador en el mercado cambiario, subió $50 a $780 y rozó los $800.

Según el trader Esteban Monte “el MEP al inicio escaló hasta $695 que obligó a reaccionar al Banco Central que intervino a lo largo de la rueda con los bonos AL30. A fuerza de venderlos en pesos y recomprarlos en dólares, logró que el MEP bajara. Lo más impactante de la suba del ‘blue’ es la brecha que hay con el dólar mayorista que supera con comodidad 120% mientras el contado con liquidación, libre de intervención, escaló $77 a $717 vía ADR.”

“Es tan grande la incertidumbre política que los dólares marcan día a día los máximos históricos y van a impactar en los precios. Hay consultoras que ya estiman la inflación de agosto en 14% y la de setiembre en 20%. De hecho, Goldman Sachs espera que la inflación se acelere en los próximos meses y advierte por una pérdida más severa del control monetario”, agregó.

Lo cierto es que la intervención que se estima en más de USD 30 millones hizo que el MEP terminara la rueda con una baja de $15,75 (-2,4%). Pero el CCL, que no pudo ser intervenido, aumentó $20,75 (+3%) a $722,92.

Las reservas volvieron a caer, pese a las compras del Banco Central. Cerraron USD 53 millones abajo a USD 23.514 millones. En la caída siguió influyendo el yuan (representa la mitad de las reservas), que ayer volvió a caer frente al dólar a 7,2896 y es el valor más bajo de los últimos 16 años. A China no le preocupa la debilidad de su moneda porque favorece a los exportadores. Por eso, en lugar de reforzarla con una tasa local más alta, emprendió el camino contrario y la redujo con la excusa de reactivar la desacelerada economía.

Los bonos de la deuda tuvieron alzas y bajas y el riesgo país aumentó apenas 10 puntos a 2.182 puntos básicos.

El analista financiero Franco Tealdi describió lo que se vivió ayer: “Los mercados estuvieron en modo pánico, sobre todo en el tema dólar. No tanto en los activos financieros que encontraron cierto equilibrio. Las acciones terminaron en alza, en particular el sector energético. Los bonos dejaron de bajar y eso es noticia. Lo que está muy caliente es el dólar y el Gobierno tuvo que intervenir desde el mediodía para planchar la cotización del MEP que dejó una enorme brecha con el ‘blue’. Se volvió a este desdoblamiento raro donde tenés un dólar intervenido a $660, un ‘blue’ cerca de $800 y un contado con liquidación vía ADR de $720 ¿Cuál de los tres convergerá primero? Nadie lo sabe. Tal vez sigamos así hasta las elecciones. La nota la dieron los futuros del dólar que tras la pausa post devaluación, volvieron a aumentar muy fuerte. Y es lógico, la gente sabe que después de octubre esto vuelve a subir. No tiene sentido mantener al dólar oficial quieto dos meses porque ya la suba de precios volvió todo al mismo lugar y lo que estamos viendo es que los inversores están corriendo a buscar cobertura en los dollar linked”.

Los bonos atados al dólar tuvieron fuertes subas de hasta 3,47% como fue el caso del TV24. Los títulos que indexan por el CER, también fueron buscados. El T2X4 que vence en abril del año próximo aumentó 2,83%. Pero la estrella fue el bono Dual que vence en setiembre y ajusta por inflación o devaluación, a gusto del tenedor del título. Este bono aumentó 4,20%.

La Bolsa siguió su camino de alzas para no perderle el paso al dólar. Los negocios alcanzaron el récord de $20.091 millones. El S&P Merval aumentó 6,19% en pesos y 3,7% en dólares. Tras la devaluación es la primera vez que el índice de las acciones supera la suba de la divisa. Lo mejor pasó por Banco Galicia (+14,25%), seguido de Transportadora Gas del Norte (+10,14%). Los ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- movieron $26.771 millones. Casi todos los certificados negociaron con leves bajas.

Para hoy se espera que el Banco Central salga a intervenir en el mercado de futuros. Resto tiene, porque el FMI le autorizó hasta USD 9.000 millones. El BCRA tiene disponibles alrededor de USD 6.500 millones para impedir la suba de la divisa en los distintos plazos. La dolarización continuará, no cabe duda porque la diferencia entre el dólar MEP y el dólar blue es de $110 descontando precios de compra y venta y comisiones para adquirir el dólar financiero. Cada USD 1.000 se gana $160 mil. En la plaza hay rumores de más cepos para inmovilizar a los inversores.

