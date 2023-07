Nueva disputa por Ley de Alquileres: qué esperan las partes, cuándo podría reformularse la norma y qué pasará con los contratos

En 2022 ya se acordaron dos dictámenes, uno de la oposición y otro del oficialismo, y además se presentaron 37 proyectos para una nueva ley que rija los alquileres de viviendas

Ante una situación que no tiene precedentes en los últimos 50 años de la Argentina y de acuerdo a cómo lo informó Infobae ayer, Diputados debatirá una reforma de la Ley de Alquileres recién después de las PASO.

La normativa que rige sobre los alquileres tradicionales podría encaminarse hacia su derogación o reformulación luego de que la oposición lograra consenso entre 10 bloques para convocar a una sesión especial, que será el 23 de agosto (el Frente de Todos rechazó la propuesta).

La Ley de Alquileres no formaba parte del temario de la sesión de ayer, pero el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Hernán Lombardi pidió que se trate “sobre tablas” un proyecto de su autoría que propone derogar la norma actual y volver a la regulación del Código Civil y Comercial. Finalmente no se trató ayer y el diputado Mario Negri, de JxC, hizo una moción para retomar su tratamiento el 23 de agosto.

“Se planteó una moción que para que el 23 de agosto se convoque a una sesión para tratar los proyectos que modifican y/o derogan la ley. El kirchnerismo ‘cajonea’ este tema en cada sesión desde hace un año. La situación se agravó para inquilinos y propietarios”, dijo Negri.

Qué se propone para los contratos

Para que el 23 de agosto haya quórum la oposición necesita 129 legisladores, de lo contrario podría caerse. Y en caso de avanzar y que se apruebe la derogación, de acuerdo con lo propuesto por Lombardi, la actual norma se suspendería.

En caso de aprobarse esta opción, pasaría a la cámara del Senado, donde se decidirá el destino del proyecto. Vale recordar que en 2022 ya se acordaron dos dictámenes, uno de la oposición y otro del oficialismo, y además se presentaron 37 proyectos para una nueva ley que rija los alquileres de viviendas.

El diputado de JxC Hernán Lombardi propone derogar la actual Ley de Alquileres y hasta que se reformule otra que los contratos se rijan a dos años de duración con ajustes semestrales y libres entre partes como era antes de la actual normativa (Foto: Franco Fafasuli)

De aprobarse en ambas cámaras, los contratos volverían a celebrarse bajo el Código Civil y Comercial: duración de acuerdos a dos años (en vez de tres como es hoy) y con libre pacto entre propietarios e inquilinos y ajustes semestrales.

El diputado Hernán Lombardi le dijo a Infobae que “la intención es que el 23 de agosto podamos avanzar para derogar una ley que sólo trajo problemas para propietarios e inquilinos. No entendemos la insensibilidad del bloque del FdT que ya no quiso tratar la posible reformulación en las sesiones del 19 de abril y en la de ayer. Parece que no entendieran que los propietarios rechazan esta normativa de plano y que los inquilinos ya no pueden pagar alquileres tan altos”.

Actualmente en CABA un departamento de 3 ambientes promedia los $200.000 de alquiler mensual

Si la oposición logra derogar la norma y en los días posteriores a la sesión del 23 de agosto se aprueba también en el Senado, hay que aclarar que quienes firmaron contratos hasta esa fecha seguirán en vigencia de acuerdo con lo estipulado por ambas partes, y la nueva manera de celebrar contratos regirá una vez que se aprueben las modificaciones, o se reglamente la nueva ley.

Así, desaparecería el Índice de Contratos de Locación (ICL) que estipula el Banco Central y que para julio determinó un aumento interanual del 104,04 por ciento. Con todo, hoy quienes hacen un acuerdo pagan más del 130% en casi todos los casos, porque los dueños que aceptan alquilar sus inmuebles se cubren de la alta inflación.

Opiniones

Actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay sólo 1.000 departamentos en alquiler tradicional, un derrumbe del 40% desde hace dos años.

Encontrar viviendas para alquilar es una odisea en todo el país

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo a Infobae que “si bien es una lástima que no alcanzaron los votos para tratarse ayer, lo importante es que el tema de los alquileres preocupa y ocupa a los legisladores. Está en su agenda. Lo ideal sería que se apruebe la modificación de los dos artículos neurálgicos de la actual ley de volver a dos años y libre pacto de precios entre partes con ajustes semestrales o trimestrales. Y ojalá vuelva a crecer la oferta”.

El problema es nacional: hay ciudades bonaerenses, como La Plata, Junín y Mar del Plata, donde hay menos de 300 viviendas en locación tradicional.

Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, comentó que “es bueno que este tema se trate y se resuelva de una buena vez. Pero falta para que ocurra algo favorable para el sector. No nos olvidemos que JxC hizo la actual ley y también en la provincia de Buenos Aires un diputado intenta que se sancione otra antes que concluya su mandato (por el senador de Todos, Francisco Durañona). Por la campaña, dudo que se avance en alguna propuesta y en una ley equilibrada para propietarios e inquilinos”.

Agrupaciones de inquilinos no están de acuerdo con la derogación o modificación de la actual ley. De hecho en redes sociales hacen anuncios de que la Ley de Alquileres sigue vigente y que retrotraer el plazo de tres años de duración del contrato es contraproducente en materia de Derechos Humanos.

“Creemos que la derogación sería anticonstitucional. Con la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social podría crecer la oferta ya que entre otras medidas incorpora la inversión del Estado en propiedades que no están en condiciones habitables, para poder destinarlas al mercado de alquiler. El ICL y la frecuencia de aumentos pueden discutirse, pero el plazo mínimo no, ya que por artículo 75 inciso 22 los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y la seguridad en la tenencia de la vivienda en alquiler está regulado por Naciones Unidas”, concluyó a Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria.

