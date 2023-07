Alimentos sin precios congelados: qué va a pasar en las góndolas hasta las PASO

Los Precios Justos subirán 5% en promedio el 15 de julio y la canasta de 2.000 ítems se incrementará 3,8%

Satisfechos con el nivel de cumplimiento del acuerdo de Precios Justos que se está registrando en las grandes cadenas de supermercados y con la información de que la inflación en alimentos volvió a mostrar en junio una desaceleración, el Gobierno continuará con la misma estrategia que viene aplicando desde comienzos de año: habilitar aumentos controlados con el objetivo de que las empresas continúen abasteciendo el programa. Son incrementos que corren por debajo del IPC y que no dejan del todo conformes a los privados, que deben afrontar subas de costos superiores, pero “peor sería el congelamiento”, aseguran en las empresas.

Los sectores que debieron freezar los incrementos hasta mediados de agosto son los de línea blanca, celulares, indumentaria, calzado deportivo, motos y bicicletas. Son todos rubros que habían firmado en marzo acuerdos de Precios Justos con una pauta de incremento de 3,8% sólo para un grupo de productos, pero ahora la orden, en los casos de las firmas adheridas, es retrotraer precios al 31 de mayo y mantenerlos hasta el 15 del mes próximo. La advertencia del secretario de Comercio, Matías Tombolini, fue que si no se sumaban al compromiso, no tendrían autorizaciones para importar.

En los casos de las empresas de consumo masivo, no habrá tal congelamiento. Fuentes oficiales afirmaron a Infobae que los Precios Justos en los supermercados se están cumpliendo, por lo que no observan motivo para pedirles ese esfuerzo. En los otros rubros, no sólo se observaron incumplimientos en los acuerdos sino un aumento importante de importaciones que, según el Gobierno, les permite aguantar hasta mediados de agosto.

Por lo tanto, el 15 de julio subirán 5% promedio todos los productos alimenticios, bebidas, higiene, cosmética y limpieza, excepto los cerca de 2.000 ítems que integran una canasta especial –la que tiene el cartel de Precios Justos en la góndola– y que sólo se incrementará 3,8 por ciento. En ambos casos, estas subas regirán hasta mediados de agosto. Luego de las PASO, los funcionarios de Comercio volverán a negociar la pauta de aumento para los meses siguientes, pero el Gobierno que asegura que hasta las elecciones los precios en las grandes cadenas están controlados.

Ocurre que por el canal moderno pasa sólo el 30% del consumo masivo. El resto corresponde al canal tradicional, donde los incrementos superan ampliamente los registrados en las grandes cadenas. La brecha de precios sigue creciendo y se profundizó justamente a partir del programa Precios Justos, que provocó, además, que muchos consumidores optaran por modificar sus hábitos de compra y privilegiaran las grandes superficies. Las diferencias de valores de un mismo producto no sólo entre canales sino entre distintos comercios barriales pueden trepar al 100 por ciento. La dispersión hoy es tal que el consumidor perdió completa referencia de lo que cuestan los bienes.

Justamente con el fin de achicar esta brecha es que Comercio lanzó, a comienzos de junio, una canasta de unos 100 productos para los comercios de barrio. La llamó “Precios Justos Barriales” y el objetivo es que los autoservicios y almacenes puedan adquirir en los mayoristas esos artículos a un precio más bajo para poder comercializarlo también a un valor competitivo. Como era de esperar, por las experiencias pasadas, el programa no está funcionando. Los comerciantes se quejan de que no consiguen la mayoría de los productos en los mayoristas y éstos le echan la culpa a los proveedores.

Funcionarios de Comercio recibieron este miércoles a los representantes de los almacenes y supermercados chinos para escuchar de primera mano la problemática e intentar buscar una solución. “Estuvimos haciendo inspecciones en mayoristas y encontramos algunas cosas que se fueron corrigiendo, por ejemplo, con el abastecimiento de aceite y harina. Con respecto a Precios Justos Barriales, queríamos escuchar cómo está el tema para ver qué cosas hay que ajustar. Estamos monitoreando todos los programas”, señalaron cerca de Matías Tombolini.

Participaron del encuentro la titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán; el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (Faba) y vicepresidente de la Confederación General Almacenera (CGA), Fernando Savore; y el representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por Comercio al término de la reunión, “se acordó profundizar el esquema por el cual los representantes de los comercios minoristas acercan listas de precios con información para constatar el cumplimiento de Precios Justos por parte de los mayoristas y las demás empresas formadoras de precios como Coca Cola, Arcor, Danone, Mastellone, Quilmes, CCU, entre otros”.

Tombolini destacó que “la mejor forma de trabajar los acuerdos voluntarios de precios es compartiendo la información que brindan los comerciantes para evitar el abuso de los formadores de precios, quienes han tenido comportamientos cuestionables en meses anteriores”. Y agregó: “En julio estamos monitoreando gaseosas, lácteos y golosinas que presentan algunos desvíos bajo análisis”.

