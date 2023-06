El Gobierno analizará el reclamo de Flybondi por la falta de dólares, pero afirma que debe buscar sus propios recursos para volar

La aerolínea lowcost Flybondi tiene una flota de 12 aviones

Esta mañana, la aerolínea lowcost Flybondi informó que cancelará y reacomodrá unos 30 vuelos en los próximos días, una medida que afectará a unos 5.500 pasajeros que ya tenían reservados sus vuelos. El motivo es la falta de acceso a divisas para pagar los gastos de servicios en dólares que la empresa aérea tiene en el exterior, sobre todo el leasing (arrendamiento) de sus aviones, que se debe realizar por adelantado todos los meses.

Flybondi destacó que no obtuvo la autorización para girar pagos al exterior, en el marco del nuevo Sistema de Importaciones y Pago de Servicios al Exterior (Sirase) y por lo tanto no pudo cumplir con los pagos del leasing de su flota, y tampoco de otros servicios especializados que debe contratar en el exterior.

Desde el Gobierno, se conformó una mesa de trabajo que incluye a la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, Afip, Banco Central y la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) para dar seguimiento a la evolución de los pagos del costo por avión que tiene la empresa aérea. Según pudo averiguar Infobae, la Anac estará a cargo de elaborar un informe para determinar si el giro de divisas requerido corresponde con los costos del mantenimiento de la flota.

Jetsmart, la otra compañía que opera en el sector doméstico, también está con problemas para el acceso a los dólares que requieren para pagar a sus proveedores, entre ellos los aviones, pero fuentes de la empresa aseguran que están trabajando para no afectar el normal funcionamiento de los vuelos. A diferencia de Flybondi, que es de capitales locales, Jetsmart forma parte de la cartera de aerolíneas del fondo estadounidense Indigo Partners.

Flybondi tiene una participación de mercado del 20% para vuelos domésticos (REUTERS/Agustin Marcarian)

A comienzos de este año, Flybondi anunció la llegada al país de su avión número 12 y lanzó al mercado una búsqueda de por lo menos otros cinco aviones para continuar sumando a su flota a lo largo de 2023. En ese momento, detallaron que habían logrado duplicar su flota y su participación en el mercado se había aumentado más del doble con respecto a 2019.

De acuerdo a los últimos datos de mayo de la Anac sobre el mercado aercomercial, Flybondi tiene una participación de mercado del 20% para vuelos domésticos (es la segunda detrás de Aerolíneas Argentinas) y de 3,3% para el mercado internacional, con vuelos a Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis, en Brasil. El mes pasado, la lowcost transportó 275.979 pasajeros a destinos locales, un 42% más que el mismo mes del año anterior, y 29.344 pasajeros a destinos internacionales, un 7,4% más.

La visión oficial es que luego de duplicar su flota -de 6 a 12 aviones-, el crecimiento buscado por la compañía a partir de ahora debe financiarse con fondos propios en un contexto donde las reservas son cada vez más escasas y los distintos organismos del Gobierno deben administrarlas de acuerdo a una lista de prioridades y necesidades de diversos sectores.

Si no cuenta con financiamiento propio, la empresa se ve obligada a cargar sus pedidos en el sistema Sirase a plazo, como hacen otros sectores, con 60 días. En Comercio entienden que no pueden pretender acceder de manera directa a un tipo de cambio a través del MULC y aprovechar esa situación para no utilizar financiamiento propio.

A fines de febrero pasado, las aerolíneas que operan en la Argentina y que forman parte de Jurca, la cámara del sector, habían manifestado dificultades para importar insumos para su operación diaria -tickets, etiquetas, equipos de comuncación, catering, repuestos, entre otros- por la no aprobación del Sirase. En la actualidad, manifestaron que la situación de las aprobaciones fue mejorando.

