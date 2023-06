Para los bancos internacionales, con el swap con China se gana poco tiempo y hace falta el desembolso del FMI

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, saluda a su par de China, Yi Gang, la semana pasada, tras su reunión en Beijing

Las negociaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, en China que resultaron en la ampliación del swap del USD 5.000 millones a USD 10.000 millones de “libre disponibilidad” según el Gobierno sigue generando dudas respecto de la verdadera posibilidad de incrementar el poder de fuego del Banco Central para mantener la relativa calma cambiaria no sólo a nivel local sino también internacional. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), la asociación global que agrupa no sólo a los principales bancos del mundo, comerciales y de inversión, sino también a otros sectores de la comunidad financiera como compañías de seguros y gestoras de patrimonios e inversiones, advirtió ayer que la economía argentina deberá enfrentar en las próximas semanas momentos “más duros”, en la medida que se acerquen los vencimientos de deuda del mes próximo cuando, al menos por ahora, no existe la posibilidad de contar con fondos adicionales para hacer frente a esos pagos.

Más allá del calendario de vencimientos con el propio Fondo Monetario, el próximo 9 de julio el Gobierno deberá cancelar USD 1.000 millones con acreedores extranjeros y, si bien se descuenta que pueda producirse un incumplimiente en el contexto de las reservas netas negativas, lo cierto es que ni el swap ampliado con China ni el adelantamiento de desembolsos serían la fuente de recursos para cumplir con ese compromiso en el mes previo a las PASO. Un análisis reciente de la consultora 1816 sugirió que ese pago sería, eventualmente, cancelado con dólares que integran los encajes bancarios ante la estabilidad de los depósitos en moneda extranjera que se verifica, al menos hasta ahora, en el sistema financiero.

“La ampliación del swap de China y los nuevos controles de divisas anunciados la semana pasada le compran poco tiempo a la Argentina”, opinó el economista jefe de Research para América latina del IFF, Martín Castellano, quien no dudó en advertir que “las cosas se pondrán más difíciles pronto”.

El analista fundamentó ese vaticinio que los servicios de la deuda externa ascienden a los USD 4700 millones, entre la deuda pública y privada repartida entre instituciones financieras internacionales, bonos globales, empresas, provincias. “La falta de fondos del FMI en julio significa que se necesita con urgencia un nuevo plan de pago/desembolso”, remarcó el IIF.

El mercado espera la confirmación del viaje de Massa a Washington para cerrar la negocación por un nuevo acuerdo.

La asociación de finanzas ya había advertido, hace pocos días, que dado que las reservas netas se volvieron negativas en mayo, el swap podría ayudar a obtener algo de oxígeno pero describió la alternativa como una “opción limitada y costosa” que bajo ninguna circunstancia sustituye a “un muy necesario acuerdo renovado con el FMI”.

Sin embargo, en el mercado crecen las dudas respecto de la fluidez de esas negociaciones, a la expectativa de un próximo viaje de Massa a Washington la semana que viene para cerrar un nuevo acuerdo que, cualquiera sea su formato y timing, operadores, analistas e inversores prevén -igual que los propios funcionarios involucrados- se terminará alcanzando.

“Seguimos esperando novedades acerca de las negociaciones con el FMI. El mercado por el momento descuenta que le adelantarán los desembolsos para 2023 (USD 10.800 millones), aunque sea una cuestión de simple maquillaje para las reservas netas. Ahora bien, el anuncio de la ampliación de la parte de “libre disponibilidad” del swap con China y la medida sobre provinciales nos hace suponer que las negociaciones no vienen tan bien como se espera” alertó en su panorama semanal Portfolio Personal Inversiones (PPI).

La consultora financiera también advirtió a sus clientas que será fundamental el canje de deuda en pesos cuyo objetivo es ordenar la curva de vencimientos de moneda local de cara a las elecciones. El volumen de la operación no es menor: los vencimientos totales entre junio y septiembre sumarían $10.264 millones (6,2% del PBI), de los cuales el 40%, unos $4.046 millones corresponden al sector privado.

