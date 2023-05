Aumentan las tarifas de luz: cuánto tendrán que pagar los hogares sin subsidio y de ingresos medios desde este mes

Los usuarios del Nivel 1 pasarán a pagar la tarifa plena de la energía

A través de la Resolución 323/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía confirmó los nuevos precios estacionales para la energía eléctrica que se aplicaran desde mayo hasta fines de octubre, donde se refleja la quita total de subsidios para los usuarios residenciales del segmento de mayores ingresos (Nivel 1), que cuentan con ingresos por encima de $669.298 por hogar y que suman unos 5,3 millones de hogares en todo el país.

Según los nuevos cuadros publicados, los usuarios de mayores ingresos pagarán el costo pleno del servicio. En ese caso, el precio estabilizado de la energía eléctrica pasará de $9.311/MWh a $21.280/MWh para los usuarios del Nivel 1, un aumento que ronda el 128%. El precio de la energía es uno de los componentes del precio final que pagan los usuarios, donde también se incluye el costo del transporte, la distribución y los impuestos.

Desde la secretaría de Energía señalaron que el aumento afectará sólo a las familias del Nivel 1 -los que ganan más de $669.298 y los que no se anotaron en el registro- y que el impacto promedio es de $3.000 (más impuestos) por factura a nivel país. Y que la suba no incluye a los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) y ingresos bajos (Nivel 2). También aclararon que los comercios chicos, que consumen menos de 800 kWh no tendrán modificaciones en el precio.

Con todo, los usuarios de ingresos altos (Nivel 1) pasarán a pagar siete veces más por la energía que los usuarios de menores ingresos (Nivel 2) y hasta 5,6 veces más que un usuarios de ingresos medios (Nivel 3), según señaló el economista Julián Rojo, especialista del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.

La secretaría de Energía Flavia Royón

Por otro lado, a diferencia de los usuarios de Nivel 1, los usuarios de ingresos medios mantienen un porcentaje de subsidios sobre el precio de la energía, pero pasarán a pagar la tarifa plena (la misma que los sectores de ingresos altos) en el caso de superar los topes mensuales de consumo estimados. Para conservar la tarifa subsidiada, se debe mantener un consumo por debajo de los 400 kWh mensuales.

“Para la demanda de energía eléctrica residencial, cuyo hogar se haya categorizado en el Nivel 3 (Ingresos Medios), se le aplicarán los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) definidos para el Nivel 1 (Ingresos Altos) para los consumos excedentes de energía eléctrica de 400 kWh/mes”, se confirmó en la resolución oficial.

Según la estimación del economista, para los usuarios del Nivel 1 el aumento en la factura final tendrá un impacto del 97% a igual consumo. Mientras que los demás segmentos no tendrán aumento (excepto el caso de usuarios de ingresos medios que exceden el tope mensual para la tarifa subsidiada).

La resolución también modificó los precios y los porcentajes de subsidios para los grandes usuarios, como industrias y comercios. Según se detalló, esto abarca una reducción del 31% del subsidio vigente para el segmento de demandas mayores a 300 kW para organismos y Entes Públicos que presten Servicios Públicos de Salud y Educación y para consumos no residenciales que excedenlos 800 kWh/mes.

Los usuarios de ingresos altos pagarán por la energía 5,6 veces más que un usuarios de ingresos medios

La quita gradual de subsidios para este segmento -el Nivel 1- se inició en el último trimestre del año pasado, pero aun quedaba un porcentaje de tarifa subsidiada (alrededor del 40%) que se eliminará el mes próximo. Ese fue uno de los puntos que se dieron a conocer luego de la cuarta revisión del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino.

La energía eléctrica era uno de los sectores que aun contaba con un porcentaje de subsidios. El plan original de quita gradual contemplaba la eliminación completa en febrero de este año, pero se postergó. En tanto, los usuarios de gas natural del segmento de mayores ingresos ya pagan la tarifa plena, sin subsidios, desde fines de 2022.

Según datos oficiales, en mayo perderán los subsidios más de 5 millones de usuarios. Al 31 de marzo, había 5.385.200 hogares incluidos en el Nivel 1, de mayores ingresos. En el caso de las distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur, el porcentaje de clientes que pertenecen al Nivel 1 ronda entre 30% y 33% de acuerdo a estimaciones del sector.

Seguir leyendo: