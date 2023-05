Hubo cambios para frenar la caída de las reservas y la rueda de hoy será un termómetro de lo que vendrá

Foto de archivo - Un hombre camina frente al banco central de Argentina, en el centro financiero de Buenos Aires. Jul 4, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Con los nuevos controles cambiarios, el Banco Central asumió su mala praxis por la que subsidió a los dólares financieros y perdió reservas en el afán de evitar que suban. Con la disposición de las nuevas medidas también asume que no le queda resto para intervenir en el mercado.

La primera las resoluciones adoptadas formalmente por la Comisión Nacional de Valores (CNV) impide comprar dólares financieros a todos aquellos que estén apalancados, es decir, endeudados con préstamos cortos obtenidos de los agentes de Bolsa (ALyCs) contra garantía de bonos o acciones. Por una caución a 24 horas en dólares, se pagaba hasta 20% anual. Pero la ganancia del tomador compensaba con creces la inaudita tasa.

“Era evidente que algo tenían que hacer porque el dólar contado estaba más barato que el T+2 (dólar a 48 horas) entonces los inversores tomaban dinero contra caución se compraban al contado y se vendían a 48 horas”, explicó el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli.

La operación no le costaba anticipar dinero al inversor, porque daba la orden al momento de la compra y a las 48 horas recibía las ganancias por la diferencia de tasa sin poner un solo billete, mientras el agente de Bolsa le retenía la comisión y el costo de la caución.

La otra medida es que los grandes operadores pacten sus operaciones en el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) donde se opera cara a cara, aunque en realidad el BYMA tiene una pantalla particular donde los grandes compradores y vendedores están presentes y muestran sus intenciones. Pactan entre ellos el precio y no se publica en el resto de las pantallas. Es un precio reservado que el Ministerio de Economía aprecia mucho porque no sirve de guía al resto del mercado.

Hasta noviembre de 2021 había una brecha entre el cable, el PPT (prioridad precio tiempo) que es la operación habitual con el Senebi de 20 a 30 por ciento. Luego, en noviembre de 2021 quitaron algunas restricciones y algo se normalizó. El Senebi y el dólar pantalla quedaron en paridad.

Los que van a ganar en movimiento son los ADRs porque van a estar linkeados al cable (contado con liquidación) sin necesidad de hacer cable, además de que van a estar bastante vinculados con lo que sucede en el Senebi porque el cable se va a calcular contra el valor de esos certificados en dólares y también habrá aumento de negocios del dólar libre, la cotización con menos trabas.

La reglamentación que empieza a regir desde hoy va a impactar de distintas maneras en los diferentes dólares. No se esperan grandes cambios en los precios del MEP o contado con liquidación que se comprarán sin cauciones. Lo que se verá es un menor volumen de negocios.

Para el trader Esteban Monte “esta fue la consecuencia de una semana de tensión cambiaria donde las intervenciones del Banco Central para bajar las brechas lo hicieron entregar dólares de las reservas y utilizar la tasa de interés como anzuelo para que el ahorrista mantenga el interés en sus inversiones en pesos. Lo cierto es que desde el martes volvemos a los tiempos de Martín Guzmán. Yo recuerdo las recomendaciones de Goldman Sachs que advierte sobre la pérdida del control monetario y dice que esta baja del dólar es transitoria y promete jornadas de mucha tensión y volatilidad en lo que resta del año”.

El mercado de futuros del dólar va a reflejar el impacto de la medida que parece favorecerlo.

El viernes, el BCRA que aceleró su ritmo de devaluación, compró dólar soja por USD 79,77 millones, pero tuvo que vender USD 67 millones

Según el analista Andrés Reschini estas medidas intentan achicar el mercado cambiario bursátil pretendiendo hacer más eficaz el control vía intervención, es decir que las pocas municiones que le quedan al Banco Central rindan más. “Por un lado, tenemos un MEP y un contado con liquidación subsidiados por la intervención oficial y, por el otro, creo que es muy cuestionable el hecho de excluir la compra financiada por caución o pase porque esa demanda luego vuelve como oferta puesto que la caución hay que cubrirla, por lo que en este punto puede ser muy limitado el efecto. Además, crecerá la demanda de dolarización a través de otros canales como el Senebi y el dólar informal y estas restricciones traerán más brechas que van a presionar más sobre el sinceramiento del tipo de cambio oficial”, dijo.

El dato a tener en cuenta es la liquidación del dólar soja. Hasta ahora solo liquidaban los exportadores sin tener producto, pero con un acceso más complicado al mercado de cambios, estos dólares pueden caerse y verse afectado el ingreso de divisas.

El viernes, el Banco Central que aceleró su ritmo de devaluación al hacer subir el dólar 68 centavos a $222,64, compró dólar soja por USD 79,77 millones, pero tuvo que vender USD 67 millones que incluyen el pago de 40 millones de compras de energía. Las reservas perdieron USD 808 millones por pagos al FMI

Un dato impactante por la reciente suba de tasas de interés lo dio Manuel Adorni, columnista de Infobae: “Con la tasa en 91% se emitirán en un año $18,2 billones solo en intereses. Esto equivale a emitir $50 mil millones diarios o $35 millones por minuto. Esto en billetes de $1.000 uno al lado del otro, nos permitiría dar 285 vueltas alrededor de la tierra”.

Hoy comienza una rueda donde cada uno exhibirá sus fuerzas. Tal vez la medida del Central tenga impacto inicial. Pero en la medida que el dólar libre se despegue de los financieros, puede volver el “pure”, comprar MEP y venderlo en el mercado paralelo

