Cuántos pesos tiene que juntar Santiago Maratea para pagar la deuda de Independiente en dólares

El influencer Santiago Maratea, junto a Miguel Ángel "Pepé" Santoro, durante la conferencia de prensa para informar los detalles de la colecta que impulsó a través de sus redes sociales para salvar económicamente al Club Independiente (NA)

En medio de la crisis del Club Atlético Independiente, el influencer Santiago Maratea lanzó ayer una colecta orientada a intentar aliviar la situación de uno de los clubes de fútbol más grandes del país. El objetivo, según precisó el mismo impulsor de la iniciativa, es cancelar deudas por unos USD 20 millones. Pero en tiempos de inestabilidad monetaria y cambiaria, semejante meta tiene complicaciones particulares.

Según detallaron fuentes del club de Avellaneda, la colecta está estructurada alrededor de un fideicomiso que será la persona jurídica destinataria de los fondos. Aunque Infobae no pudo acceder al contrato que lo estructura, fuentes cercanas al club confirmaron que esa ingeniería contable está orientada a minimizar el impacto impositivo sobre los fondos que se recauden. Que cada peso donado vaya a pagar deudas. Asumiendo que el asesoramiento contable haya sido el correcto, explicó el tributarista Sebastián Domínguez, esos fondos están exentos de IVA e Impuesto a las Ganancias desde el vamos aunque, en principio, no se salvaría del “Impuesto al Cheque”.

“Si están realizando pagos por cuenta y orden, y eso puede interpretarse que es una cuenta recaudadora, también podría quedar libre del Impuesto a los Créditos y los Débitos. Todo depende de la forma en que se estructuró”, dijo Domínguez.

Ayer por la noche, en menos de 24 horas, la cuenta superó los $400 millones. En torno al 4,5% de la deuda total. Fuente: @santimaratea

“El principio general es que es un fideicomiso no financiero que no encuadra en la exención de fideicomisos financieros, por lo que está alcanzado en principio. Actualmente no está informada en el padrón de cuentas exentas”, agregó el tributarista.

Pero el problema es que la mayor parte de la deuda de Independiente, según se puede analizar de distintos desgloses de la deuda de la institución que han dejado trascender fuentes del club a lo largo del tiempo y que tienen algunas diferencias entre sí, es que la mayor parte de la deuda está nominada en moneda extranjera. Con todas las dificultades que eso conlleva en medio de controles de cambio e inestabilidad de los tipos de cambio paralelos.

Cuando se habla de dólares paralelos, en este caso, hay que referirse a los tipos de cambio financieros que se operan con bonos en el mercado financiero. El dólar libre o “blue” está totalmente fuera de la cuestión: la colecta de Maratea se hace a través de una cuenta de Mercado Pago. Es dinero electrónico, con origen también electrónico, que de ninguna manera puede ser movido al mercado informal. Por la estructura que se le dio a la campaña cada centavo queda declarado automáticamente y, de esa manera, sólo puede tener como destino dólares “en blanco”.

El acceso al mercado cambiario oficial, como resultado de los controles de cambio, es prácticamente una utopía. En base a pedidos de distintos clubes por poder pagar transferencias y otros pagos al exterior al dólar oficial -el que usan los importadores- se podría especular con que Independiente acceda a ese mercado para los pagos en dólares con entidades del exterior (la más notoria, casi USD 6 millones que se adeudan al Club America de México). Pero por el momento todo eso sería especulación.

En principio, para acceder a dólares en blanco el fideicomiso estructurado para la colecta debería tener por destino los dólares financieros. El más conveniente en este preciso instante es el “dólar MEP”, un tipo de cambio que surge de comprar bonos soberanos con pesos y luego venderlos a cambio de dólares y que, ayer, terminó la rueda en torno a $441,60 por unidad. El contado con liquidación, el otro dólar financiero en blanco, no es tanto más caro: está en $443 como resultado de la fuerte intervención oficial ante la disparada del dólar informal. Pero para poder operarlo se necesita tener cuenta en el exterior y, en general, es más engorroso de operar.

Así, se puede asumir que el dólar para Independiente y su colecta es el dólar MEP. En blanco, íntegramente operado con cuentas locales y barato en términos relativos debido a la intervención oficial para ponerle techo.

Si la colecta terminara hoy, entonces, el influencer necesita recaudar $8.832 millones de pesos argentinos para hacer frente a los USD 20 millones de deuda. En base a distintas versiones de la lista de deudas la cifra puede llegar a rondar $9.000 millones, pero no hay una versión oficial de esos pasivos con lo cual la cifra de Maratea es hoy por hoy la referencia más sólida.

“El primer objetivo son los USD 6 millones para pagar al America de México. Es el objetivo número uno porque es la deuda más importante y es la que está inhibiendo a Independiente”

Hay un extra más. Según explicaron los organizadores, el 5% de los fondos recaudados tendrán como destino pagar por los costos de la iniciativa (gastos operativos, contables, impositivos, legales, etc.). Con lo cual, a la meta de $8.832 millones se le pueden estimar otros $441 millones extra, si es que se quiere alcanzar el pago del total de los pasivos.

Anoche, Maratea actualizó el ritmo al que avanza la colecta. Por la noche, se alcanzó el umbral de los $400 millones. Es, en el primer día, algo más del 4,5% del objetivo total, sin contar costos. Aunque eso es sólo el primer día de recaudación. Y ni siquiera un día entero.

Sin embargo, según fuentes del club, aunque el objetivo final asuste, con el pago de al menos una parte de las deudas se puede mejorar mucho la situación financiera de Independiente.

“El primer objetivo son los USD 6 millones para pagar al América de México. Es el objetivo número uno porque es la deuda más importante y es la que está inhibiendo a Independiente. Es la más importante en cifras pero además la más complicada en lo administrativo porque a partir de esa deuda no puede incorporar jugadores. Y tiene inhibidas a parte de las divisiones inferiores”, dijo a este medio una fuente del club.

“El otro objetivo, de máxima, son USD 20 millones que son para cubrir todos los pasivos”, agregó.

Con todo, el tiempo apremia. El dólar MEP ganó en abril un 11,3% en pesos como resultado de los vaivenes de los dólares paralelos. Es un avance superior, incluso, a las expectativas de inflación para el período. De continuar la inestabilidad cambiaria el arco, entendido como el monto en pesos necesario, se va a ir corriendo en forma constante.

