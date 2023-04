Santiago Maratea lanzará hoy la colecta para pagar la deuda de Independiente

Independiente lanzará hoy una colecta entre sus hinchas para pagar las deudas que acarrea

Independiente presentará este jueves la colecta que realizará con el influencer Santiago Maratea con el fin de reunir fondos para pagar las millonarias deudas que tienen a las finanzas del club en un terreno peligroso y que actualmente mantienen inhibida a la entidad para incorporar refuerzos. La intención es recibir donaciones de los millones de hinchas del Rojo alrededor del planeta para sanear la economía de la entidad.

Si bien habrá más detalles en la conferencia de prensa que se realizará desde las 12.30 en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, la idea es la de reunir los fondos suficientes para afrontar los tres principales temas que tienen en jaque a la tesorería del Rojo: la deuda con América de México por el pase de Cecilio Domínguez, el juicio laboral de Gonzalo Verón que está en un proceso de revisión por la Corte Suprema y el dinero que se le debe a Gastón Silva en concepto de salarios atrasados.

El Rojo atraviesa una situación sensible política y futbolística. Más allá que faltan todavía 14 fechas de este certamen y toda la Copa de la Liga del segundo semestre, las alarmas se encendieron en el campo de juego porque el equipo está a dos puntos de la zona de descenso en la Tabla Anual. Como si eso no fuese suficiente, el presidente Fabián Doman renunció a los pocos meses de haber asumido profundizando la crisis institucional y acusando que sus colegas de Comisión Directiva no estaban ayudando a resolver las complicaciones económicas. Néstor Grindetti (vicepresidente 1°) asumió en su lugar de manera interina hasta que la Asamblea defina al nuevo mandatario en las próximas semanas.

Los números en rojo hoy indican que esos conflictos que golpean la economía ponen en jaque a la institución para un normal desarrollo. Si bien esta dirigencia pudo incorporar 11 futbolistas en el reciente mercado de pases, la mayoría de ellos llegó en libertad de acción o con cifras de compra bajas acorde al momento que viven. Hoy en día, aunque sufrió lesiones de gravedad en tres jugadores y podría pedir un permiso especial, no puede sumar refuerzos por la inhibición que pesa por pedido del América mexicano.

Inicialmente, la deuda con el América es cercana a los 6 millones de dólares y la sentencia por el juicio de Verón es de más de 2 mil millones de pesos, aunque la entidad logró que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Además, la nueva penalidad por las remuneraciones adeudadas a Gastón Silva se aproximan a los 2 millones de dólares.

Mientras todo esto se prepara en Avellaneda, una serie de ex jugadores del club armó un grupo de Whatsapp con el fin de difundir esta colecta y ayudar también ellos a la entidad que alguna vez los tuvo dentro del campo de juego. Días atrás, Maratea estuvo reunido con un grupo de hinchas y también compartió algunas horas con el mítico Pepé Santoro. “Esta colecta es de los hinchas de Independiente, son ellos los que deciden organizarse para ayudar al club por fuera de la dirigencia. Nunca en la historia del fútbol paso algo así, por ahí porque antes no había tecnología pero bueno, sea como sea, el Rojo pionero una vez más”, escribió el influencer en sus redes.

Maratea tuvo un encuentro días atrás con el ex arquero del club Pepé Santoro (Foto: santumaratea1)

El actual máximo directivo del Rojo, Néstor Grindetti, ya había adelantado en una entrevista con Infobae que se estaba instrumentando la colecta de los hinchas: “Ha decidido hacer una recaudación para ponerla a disposición de Independiente... Esto fue una iniciativa de él y nos gusta que quede claro que es una iniciativa de él. No queremos mezclar la política del club con una persona que ha tenido una iniciativa muy piola, que la viene desarrollando en otros ámbitos y que le va muy bien. El día que él arme todo, que lo quiera poner a disposición de Independiente, vamos a instrumentar a ver cómo se puede hacer eso. Hay alternativas.. No estamos bien, porque otra sería la situación, pero tampoco es una situación desesperante que no tenga solución. Hay luz al final del túnel. Lo que sí hay que darle a las cosas los tiempos que necesiten”.

No es un detalle menor que la institución, bajo el mandato de Doman, presentó una denuncia penal ante la justicia federal por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos apuntando contra el ex presidente Hugo Moyano, su hijo Pablo Moyano y Héctor Maldonado. Inclusive inició un proceso judicial contra Gonzalo Verón y su representante Nazareno Marcollese a raíz del millonario juicio laboral.

“Una denuncia penal no se puede detener. Una vez que se inicia una denuncia penal, la denuncia penal corre. Además, la denuncia penal la firmó Doman en su calidad de presidente del partido con mandato de la Comisión Directiva. No es que la hizo él por iniciativa privada, personal, entonces desde ya que va a seguir”, aclaró Grindetti.

