Fuertes críticas del campo a una norma del Banco Central que afecta el financiamiento de los productores de soja

El Banco Central prorrogó una medida que afecta a los productores de soja

Es fuerte malestar en el campo por la decisión del Banco Central de prorrogar hasta fin de año una medida que afecta el acceso al financiamiento a los productores de soja. La medida se ratifica mientras se profundiza la problemática de la sequía en el interior del país, con un aumento del reclamo de los productores al Gobierno de medidas concretas para hacer frente a la difícil situación.

La Comunicación A 7600 se implementó en septiembre del año pasado, en momentos de la puesta en marcha del dólar soja, por la cual se estableció una tasas de interés equivalente al 120% de la tasa de política monetaria para aquellos productores que tienen almacenado más del 5% de soja y trigo. Eso deja una tasa cercana al 90% para esos préstamos. Ante el rechazo de los dirigentes y productores a la decisión del Banco Central, en una de las últimas reuniones que mantuvo con la Mesa de Enlace, el ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió a eliminar la norma, lo que finalmente no sucedió.

Mediante un comunicado de prensa, los integrantes de la Mesa de Enlace señalaron que la prórroga de la medida “va en contra de lo anunciado por el Gobierno nacional, en relación con brindar apoyo a los productores en emergencia, y atenta abierta y brutalmente contra todos los productores que cuentan en su poder con algún remanente de soja para uso propio, pagar los arriendos, los insumos y sostener el arraigo rural”.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace

Los representantes de los productores, además, advirtieron que “la sequía sigue azotando a los productores de todo el país, con una ola de calor y falta de lluvias que no parecen terminar, con mucha preocupación porque aún no se sabe cómo se recuperarán de los efectos de las heladas y granizadas, por lo que la situación se torna asfixiante para todos”.

Reclamo

Por otro lado, los dirigentes dijeron que “estamos en contacto con productores de todo el país que demandan ayuda crediticia para afrontar compromisos financieros generados por la menor cosecha y nos informan que aún no están disponibles las líneas anunciadas de refinanciamiento. Necesitamos créditos para recomponer el capital de trabajo. El campo ha aportado por años y hoy necesita un alivio fiscal y ayuda crediticia urgente”.

Hay que recordar que este lunes vence el plazo que habían otorgado las entidades al Gobierno para que se implementen las medidas que el sector necesita para enfrentar la situación climática adversa, y no descartaron en el caso que no existan respuestas por parte de los funcionarios continuar con las asambleas de productores y no descartar realizar una movilización a Casa de Gobierno y al Congreso Nacional. Todo esto se expresó durante una asamblea abierta de productores que se realizó días atrás en el distrito santafesino de Villa Constitución, la cual fue convocada por la Federación Agraria Argentina, una de las entidades del campo que conforma la Mesa de Enlace.

En torno a la problemática de la sequía, ayer la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó en más de USD 14.000 millones la pérdida que la ausencia de precipitaciones generará en las producciones de soja, maíz y trigo. Se trata de los tres principales cultivos del país. Si a esto se suma el impacto en otros sectores de la economía, las pérdidas totales para la actividad económica nacional ascienden a USD 19.000 millones, que representan 3 puntos porcentuales del PBI argentino estimado para 2023.

