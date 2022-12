La directora de Anses advirtió que la falta de quórum en Diputados retrasará el proyecto de nueva moratoria previsional

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, aseguró que la falta de quórum de la Cámara de Diputados de la Nación retrasa la discusión sobre el Plan de Pago de Deuda Previsional, un proyecto de ley que incluye una nueva moratoria para que hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, puedan regularizarlos.

Jubilación: cuándo cobro y cuál es el aumento en diciembre Te contamos de cuánto será el haber mínimo este mes y cómo es el calendario de pagos de ANSES VER NOTA

“Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente. La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800.000 argentinos y argentinas. Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM (pensión para el adulto mayor”, expresó Raverta.

“La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800.000 argentinos y argentinas” (Raverta)

“El plan de pago tiene efectos muy positivos y es novedoso en cuanto a que genera previsibilidad al permitir adelantar cuotas antes de cumplir la edad jubilatoria, afianzando la cultura previsional. Además, es beneficioso en términos de recaudación para el sistema, por lo que no hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo. Dejar sin esta posibilidad a las argentinas y los argentinos, en lo inmediato, perjudica a casi 800.000 personas”, remarcó la titular de la Anses.

Feriado nacional: los bancos estarán abiertos solamente hasta las 12 El Banco Central anunció que las sucursales de las entidades financieras estarán abiertas hasta el mediodía. Los canales online funcionarán normalmente mientras que las oficinas de la ANSES permanecerán cerradas VER NOTA

El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación. Por el otro, quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.

La falta de quórum de la Cámara de Diputados atrasó la discusión sobre la nueva moratoria para jubilados

Del total de los 7,2 millones de jubilados actuales, el 50% ingresó al sistema a través de leyes de moratoria, con lo que se logró una cobertura del 95%, según datos de Anses.

Tras el escándalo en Diputados, el oficialismo espera aprobar la moratoria previsional y la creación de universidades en la última sesión del año Existen dudas sobre el quórum y el Frente de Todos no incluyó en el temario casi ninguno de los proyectos que reclamaba la oposición. Sin embargo, Evolución Radical podría garantizar los votos para abrir el debate. Malestar en el PRO, la UCR y la CC VER NOTA

El plan de pago de la deuda provisional para quienes ya tienen edad jubilatoria permite cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calcula por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP). El monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible que equivale a unos $ 4.900 a diciembre de este año.

La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.

En tanto, el plan de pago para las personas que no tienen la edad jubilatoria –trabajadores que aun están activos pero saben que no llegarán a cumplir con los 30 años– les permite cancelar aportes faltantes siempre en forma retroactiva y no posteriores a la fecha de corte que se fijó en marzo de 2012.

Del total de los 7,2 millones de jubilados actuales, el 50% ingresó al sistema a través de leyes de moratoria

Cada período a cancelar equivale a un mes de servicio. El valor de cada período también será equivalente a la unidad de cancelación de aportes al momento de su aceptación (29% de la remuneración mínima imponible o el aporte más bajo que paga hoy un trabajador asalariado).

En promedio, según datos del organismo, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes. Por ello, unos 900.000 trabajadores activos podrían entrar a pagar deuda pendiente con el Estado para llegar con aportes completos al momento de cumplir la edad para jubilarse. En la Anses confían que esta posibilidad les permite recaudar para pagar otras jubilaciones.

Seguir leyendo: