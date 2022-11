Dólares para insumos, inflación y falta de mano de obra: la reunión anual de la UIA inició con un ojo en la situación económica

Producir Transforma es el leit motiv de la Conferencia Industrial de la UIA de este año (Maximiliano Luna)

La Unión Industrial Argentina (UIA) inició este jueves por la mañana su 28° Conferencia Industrial que lleva como lema Producir Transforma y en que busca explorar cuáles son las opciones que tiene la Argentina ante la reconfiguración del escenario global que acompañó a la guerra en Europa, aún en el marco de la difícil coyuntura económica local y los problemas corrientes que afrontan las empresas fabriles, entre las más urgentes como la falta de divisas para la importación y la inflación y otras de fondo, como la infraestructura, el sistema impositivo y la falta de mano de obra.

Del evento participará el ministro de Economía Sergio Massa como principal integrante del Gobierno nacional, tras cancelar el presidente Alberto Fernández su presencia por su gira internacional. También habrá presencia de gobernadores provinciales, del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que participó del primer panel y de distintas figuras del círculo rojo fabril.

En su bienvenida general, el presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja aseguró que la entidad “tiene que ser una ocasión de encuentro, de reflexión y análisis de todas las situaciones de nuestro país”. “Mirar los desafíos, los problemas y oportunidades con la perspectiva de generar propuestas. Hemos dicho que pretendemos ser una voz de la industria mirando al país”, concluyó en un breve mensaje inicial.

El presidente de la Conferencia Industrial de este año, Isaías Drajer (presidente de la 28° Conferencia Industrial) mencionó algunos de los factores de preocupación que sobrevuelan el cónclave industrial de este año.

“Más allá del crecimiento de 10% en 2021 y 6% acumulado este año más la baja tasa de desocupación, algunos datos generan preocupación. La inflación supera el 80% interanual, el superávit comercial no ha sido suficiente para fortalecer las reservas del BCRA que solo se expandieron 200 millones de dólares. Un 36,5% de la población es pobre”, enumeró.

“Tenemos que comprender cómo se está reconfigurando el escenario global. Estrategia de largo plazo que ponga en valor todos los activos del país. Requiere de consensos y continuidad”, afirmó Drajer, empresario farmacéutico. “Los ejes son los desafíos para cadenas de valor, desarrollo federal, rol de las pymes, qué política macro necesita la Argentina, cuál es la política industrial. Y un consenso para un gran acuerdo nacional que nos permita maximizar las oportunidades que el país tiene”, aseguró.

En ese sentido, el presidente de la Conferencia Industria de este año mencionó que “la inflación, acceso a divisas para insumos y una macro ordenada”, son las principales urgencias. “Es condición necesaria pero no suficiente, es solo el primer paso para proyectar el desarrollo”. También mencionó, como otro factor, la necesidad de crear empleo privado en todo el país, en un reclamo que suele ser común entre las cámaras empresarias: que falta mano de obra por el alcance de los programas sociales.

A su turno, Silvana Roitman, presidenta Joven de la Conferencia Industrial y empresaria pyme, abogó por terminar con dicotomías que consideró falsas. “Es la industria y el campo, las empresas grandes y las pymes, los trabajadores y los empleadores, el sector público y el privado, las industrias tecnológicas y las tradicionales”.

“Sólo borrando de nuestra genética las falsas gritas podemos salir adelante. Queremos un país con desarrollo sustentable, sostenido y con inclusión social. Invertimos todos los días para hacerlo posible. Es aquí donde queremos vivir”, concluyó.

Rodríguez Larreta: “No hay chance de construir nada con esta inflación”

El jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta fue el primer dirigente político en hablarle a la nutrida platea fabril que se concentró en Parque Norte. “La industria está sometidos a una enorme inestabilidad, la volatilidad macro, legislaciones complejas, actitudes extorsivas de algunos gremios, un gobierno que sabe hacia dónde va. Eso se ve en cosas concretas: es imposible proyectar al fin de semana con esta inflación o calcular el retorno de una inversión”, concedió.

“Otro desafío es la presión impositiva, una de las más altas de Latinoamérica. Acceso al crédito, el 8% del PBI. Legislación laboral que hace que el 40% sea informal. Acceso a dólares: tres de cada diez ya frenaron parte de sus operaciones por falta de insumos”, enumeró..

“A pesar de todo eso, son unos héroes, siguen produciendo, siguen invirtiendo. Y siguen soñando en el país que podemos ser. Con empleo, que crezca año tras año. La transformación y el cambio son necesarios”, dijo.

En otro plano, aseguró que “para el próximo Gobierno no hay 100 días, hay 100 horas. Para trazar un rumbo claro, decirles hacia dónde vamos. El cambio tiene que ser profundo, no hay margen para el vamos viendo, el maquillaje. Y además un cambio perdurable. Tuvimos algunos períodos de recuperación, pero con una enorme caída después. El cambio tiene que ser integral. La única manera de bajar la inflación es con un plan de desarrollo”.

Sobre la inflación, dijo que “si no estabilizamos la economía nada va a funcionar, no hay chance de construir nada con esta inflación, ni con un tercio de esta inflación. No podemos gastar más de lo que tenemos. Sino el déficit se financia con emisión o con más impuestos. Es inviable en la Argentina de hoy. Son herramientas que no hay más margen para usar. Necesitamos avanzar en una reforma impositiva que baje los impuestos empezando por trabajar sobre el adicional, promoviendo el nuevo empleo, la nueva producción, la nueva exportación”, apuntó Rodríguez Larreta.

Además cuestionó: “La política social está privatizada en organizaciones sociales que nadie votó. Alguien no puede tener un beneficio por siempre porque genera un desincentivo para trabajar. Las empresas no consiguen trabajadores”.

En clave de política interna también dio un mensaje hacia el interior de su coalición. “Tenemos que terminar con la grieta. Llevamos muchas décadas divididos. Nos hace perder oportunidades. La generación del 83 recuperó la democracia. Tenemos que ser la generación del 23, para sentar las bases del desarrollo en la Argentina. Es mucho más difícil y se necesita más coraje para ponerse de acuerdo que ubicarse en el extremo de la grieta”. Por último, en una última línea hacia los empresarios fabriles, les dijo: “Hagansé cargo. La primera responsabilidad es de la política, pero los inviten a que se animen a que sean parte de esta generación”.

Más adelante, el economista Miguel Peirano moderó un panel que protagonizaron Hugo Sigman (fundador de Insud) y Javier Madanes Quintanilla (presidente honorario de Aluar). En su alocución inicial, Peirano aseguró que “Argentina es un país industrial y tiene todas las condiciones para acrecentar su capacidad. Por eso la necesidad evidente de ordenar la macro, el escenario fiscal”. “Influye en eso la eficacia de las políticas que se adopten y el escenario global que da oportunidad y genera riesgos”, comentó.

Sigman, en ese sentido, planteó un diagnóstico de la situación geopolítica. “Existe un alerta frente a una situación mundial en la que Occidente observa que Oriente es el 30% del PBI mundial. Lo que era una globalización planetaria en que la circulación de capitales era global, esta globalización se reduce y lo va a hacer más”, opinó.

“Se está produciendo una reducción de la globalización y afecta los intereses de empresas multinacionales. Las tensiones internacionales van a aumentar. Los presupuestos militares están aumentando sustancialmente”, observó. “Esta reconfiguración del mundo lo que hizo es cambiar el eje en la toma de decisiones. Argentina tiene una situación en que tiene soporte y sostén de occidente para su economía pero su producción está destinado a ese mundo del 30% del PBI”, concluyó.

Por su parte, Madanes Quintanilla alertó sobre el proceso histórico de las últimas décadas en la economía argentina. “Argentina sigue teniendo un PBI per capital en la media mundial. Esto cambio en los últimos 70 años donde estábamos en otro lugar. Pero desde este punto de vista no es tan grave”, dijo.

“Lo que llama tremendamente la atención es qué ha ocurrido en los últimos 60 años. El PBI per cápita creció 800%. El mundo lo hizo en un 2000%, Brasil en un 2800%. Es una carrera que estamos perdiendo y no nos estamos dando cuenta”, advirtió.

