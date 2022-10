Burnout: los trabajadores argentinos son los más “quemados” por el estrés laboral en la región

El 46% dijo tener falta de energía o cansancio extremo, el 37% negativismo o cinismo en relación al trabajo, el 21% falta de eficacia y el 44% todo lo anterior

“Los argentinos son las personas más “quemadas” de la región: el 86% de los encuestados dice experimentar el Síndrome de Burnout”, aseguran los resultados de la encuesta Burnout 2022 que realizó el portal de empleos Bumeran.

Gran parte de estos trabajadores afirmaron que sienten o sintieron sensaciones asociadas al síndrome como una falta de energía o cansancio extremo y negativismo o cinismo en relación a su empleo.

El término Burnout fue definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)como “un estado general de agotamiento físico, emocional y mental generado por situaciones de estrés crónico en el ámbito del trabajo”. La OMS ya reconoció al síndrome como una enfermedad y va a incluirla en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades.

Del estudio realizado por el portal de empleo participaron trabajadores de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú; pero fueron los argentinos quienes más declararon sentirse “quemados” con el 86% de los encuestados, frente al 82% de los chilenos, el 74% de los ecuatorianos, el 78% de los panameños y el 66% de los peruanos.

Los datos marcan además una diferencia en materia de género. Dentro de ese 86% para todos los trabajadores argentinos, el 89,13% de las mujeres encuestadas afirmó sentirse “quemada” frente al 82,51% de los hombres. “No hicimos un estudio específico sobre los motivos de estas diferencias pero creemos que una mayor participación en las tareas del hogar y el cuidado de personas a cargo podrían relacionarse”, explicaron en Bumeran.

También existe un sesgo vinculado al nivel educativo: a mayor instrucción, mayores chances de caer en el síndrome. El burnout afecta al 16% de las personas que cuentan con el primario incompleto, al 62% con primario completo, al 58% con secundario incompleto, al 77% con secundario completo, al 88% con terciario incompleto, al 94% con terciario completo, al 89% con universitario incompleto y al 88% de las que tienen el universitario completo.

¿Qué es exactamente lo que sienten los trabajadores “quemados”?

El 46% dijo que experimenta falta de energía o cansancio extremo, el 37% negativismo o cinismo en relación a tu trabajo, el 21% falta de eficacia para trabajar y el 44% todo lo anterior. Solo el 12% no padeció ninguna de las sensaciones mencionadas.

Durante el último año, los encuestados manifestaron haber atravesado diferentes situaciones negativas en el ambiente laboral. El 80% sintió estrés, el 71% desmotivación, al 46% dijo que le cuesta lograr encontrar tiempo para sí mismo, el 45% que no logra desconectarse del trabajo y otro 45% respondió experimentar un agotamiento fuera de lo normal por la carga excesiva de trabajo.

El 54% de los argentinos dijo que no trabaja fuera de su horario laboral y un 46% que sí lo hace. “Por el contrario, la mayoría trabaja más horas que las que debería en el resto de la región: el 51% en Chile, el 67% en Ecuador, el 53% en Panamá y el 63% en Perú”, marcaron en el informe de resultados.

En lo que respecta a las horas trabajadas, el 36% entre 45 y 50 horas, el 30% entre 35 y 45 horas, el 18% más de 50 horas, el 10% entre 25 y 35 horas, y el 6% menos de 6 horas, tendencia que se repite a nivel regional.

En relación a las posibles causas del burnout, el 21% de los argentinos encuestados señaló la falta de claridad con respecto a lo que su rol implica y otro 21% a la sobrecarga de trabajo.

Completan el top 5 de las razones del burnout que mencionan los trabajadores en la Argentina el trato de sus superiores con el 18%, la presión en el trabajo con el 14% y la falta de identificación con los valores de la organización con el 11 por ciento.

Equilibrar el trabajo y la vida personal

El informe reveló que el 50% de los encuestados respondió que sí lograba conjugar su trabajo y su vida personal; de este grupo, el 44% logró establecer una planificación de horarios semanal y el 25% organizó las tareas del hogar junto a su pareja.

Los encuestados de la otra mitad, quienes no pudieron organizar su carga laboral y su vida personal, creen que los principales motivos son no lograr establecer una planificación de horarios semanal en un 45%, no tener su propio espacio personal para trabajar en un 10%, no organizar las tareas del hogar junto a su pareja en un 9%, no contratar a una persona que los ayude con las tareas del hogar en un 6%, no lograr organizar las tareas del hogar con familiares y amigos en un 4%, no contratar a una persona que les ayude con las personas a cargo en un 2%, y que sus hijos no tienen actividades extra-escolares y eso no les permite organizarse en un 2%. Un 12% optó por “todas las opciones anteriores” y un 10% “otro”.

¿Qué se puede hacer para superar el <i>burnout</i>?

El 33% de los encuestados dijo que realiza actividades que le ayudan a relajarse como yoga o gimnasia para mitigar el burnout, el 26% aprovecha su tiempo libre para leer, mirar series y hacer actividades que lo desconecten de la rutina; el 21% no hace ninguna actividad; el 9% intenta mantenerse en contacto con sus seres queridos y hablar de lo que le pasa para suavizar el impacto; y el 4% desconecta sus dispositivos de trabajo luego del horario laboral.

Mientras tanto, en vistas al futuro, el 47% piensa cambiar de empleo, el 12% planea hacer actividades que le ayuden a relajarse, el 5% proyecta desarrollar una rutina que le ayude, otro 5% no considera hacer nada, el 3% se propone pasar más tiempo con sus seres queridos, y el 28% de los encuestados dijo que va a hacer varias de las cosas mencionadas.

