Comienza el Coloquio de IDEA: los empresarios quieren salir de la coyuntura, pero en Mar de Plata reinarán la catarsis y las dudas

El hotel Sheraton de Mar del Plata volverá a abrir hoy sus puertas para ser la sede del 58° Coloquio de IDEA, uno de los eventos empresarios más importantes del año que retoma su tradicional locación, tras dos años de cambio de modalidad a partir de la pandemia. Bajo el lema “Ceder para crecer”, unos 800 ejecutivos de empresas debatirán, durante tres días, sobre empleo, educación, inserción de la Argentina en el mundo, finanzas públicas y seguridad jurídica, pero con un condimento diferente: referentes de distintos ámbitos intentarán llegar a consensos básicos en torno a propuestas que desde IDEA se trabajaron, y se expondrán, respecto de cada uno de los cinco ejes temáticos elegidos.

“Compartimos las propuestas con los distintos actores sociales, políticos, sindicalistas y empresarios. Y la idea es buscar esos consensos vía el diálogo, cediendo cada uno algo, con el objetivo de trabajar en esas propuestas e implementarlas”, remarcó a Infobae el presidente del coloquio y presidente de Toyota Plan Argentina, Daniel Herrero.

Como viene sucediendo en los últimos años, los empresarios diseñaron el programa del evento evitando la referencia a la coyuntura, básicamente porque la situación actual es tan delicada que prefieren realizar aportes de cara a lo que será el próximo gobierno. “Queremos salir de la coyuntura. Si no, es todo catarsis. Por eso, y entendiendo que hoy no hay capacidad de mucho cambio, queremos hablar de la agenda futura”, dijo un directivo de la institución.

Pero los pasillos estarán plagados de hombres de negocios haciendo catarsis. El nuevo sistema de control de las importaciones (SIRA), la aceleración de la inflación –el viernes, en pleno coloquio, el Indec dará a conocer la cifra de septiembre, que volverá a rozar el 7%–, y la todavía endeble situación de las reservas del Banco Central (BCRA) serán, entre otros, algunos de los temas de discusión asegurada en los coffee breaks del evento. Según graficó un empresario, “el clima en el establishment está más aplacado porque nos alejamos un metro del precipicio; pero todavía el escenario es muy complicado en materia de importación, divisas. Se vive un clima de observación”.

El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, estará en Washington y dejó un mensaje grabado (REUTERS/Matias Baglietto)

El Coloquio contará con una fuerte presencia de CEOs –más que en años anteriores, según anticiparon las fuentes de IDEA–, de sindicalistas, referentes de organizaciones sociales y de la oposición, pero habrá una ausencia notable de dirigentes del oficialismo. La presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, está confirmada, pero por medio de un mensaje grabado porque estará de viaje en Washington, en la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial (BM). Por su parte, el presidente Alberto Fernández, previsto para el cierre del coloquio, hasta ayer por la tarde no había confirmado su asistencia.

Desde IDEA aseguraron que fueron cursadas varias invitaciones a ministros y segundas líneas del Gobierno, pero que no obtuvieron respuestas favorables. Algunos respondieron directamente que no, mientras que otros directamente no confirmaron. Entre ellos, figuran el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; su ministro de Producción, Augusto Costa; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el recientemente reemplazado titular de Trabajo, Claudio Moroni.

Quienes sí darán el presente son el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme; y el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo; José Ignacio de Mendiguren, ambos del equipo de Massa en Economía. El primero participará de uno de los almuerzos que desde IDEA organizaron para el mediodía del viernes –son seis diferentes–, mientras que “el vasco”, será parte de un panel de debate, el jueves, sobre la inserción de la Argentina en el mundo, junto con el ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; la presidenta de la Cámara del Maní, Ivana Cavigliasso; y Claudio Rodríguez, director de IDEA y de Sinteplast.

Las figuras convocantes para cada uno de los seis almuerzos que IDEA organizó exclusivamente para los empresarios son, además de Neme; el economista, Carlos Melconian; los referentes políticos Patricia Bullrich; Facundo Manes; Roberto Lavagna y Javier Milei. “La idea es generar un ida y vuelta. Es importante que la política sepa qué necesita el empresario para generar empleo y crecer. También está bueno que los empresarios entendamos cómo piensan los políticos. Uno de los aprendizajes de mi trayectoria en IDEA justamente fue darme cuenta de que uno tiende a creer que el otro ve el mundo de la misma manera. Y no es así”, afirmó un dirigente de la institución.

El Secretario de Industria y Desarrollo Productivo; José Ignacio de Mendiguren, uno de los pocos funcionarios nacionales en Mar del Plata

También participarán del evento varios gobernadores, en un panel pensado exclusivamente para que los mandatarios provinciales opinen sobre las diferentes propuestas realizadas en el evento. Estarán presentes Jorge Capitanich, de Chaco; Gerardo Morales, de Jujuy; Omar Perotti, de Santa Fe; Horacio Rodríguez Larreta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Sergio Uñac, de San Juan.

En cuanto a los CEOs, habrá algunos que participarán de paneles, como Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy Group; Carolina Castro, de Industrias Guidi; y Luis Pérez Companc, de Grupo Pérez Companc, quienes compartirán un debate sobre “La mirada de los que eligen la Argentina”. También estará presente en otra mesa la CEO de Unilever, Laura Barnator; Mariano Bosch, de Adecoagro; Sergio Kaufman, de Accenture; Martín Berardi, de Ternium; Juan Marotta, del HSBC, entre otros. Desde el comité organizador remarcaron que habrá mucha presencia femenina, miembros del Women Corporate Directors (WCD).

Otro de los cambios que tendrá este 58° Coloquio será la agenda del jueves por la tarde. En esta oportunidad, los organizadores decidieron realizar varias actividades recreativas con el fin de generar espacios de relacionamiento e interacción entre los distintos empresarios. Los participantes podrán elegir entre visitar la bodega Costa & Pampa de Trapiche; jugar un torneo de Golf; recorrer la fábrica de la Cervecería Antares; disfrutar de una clase de cocina; una carrera de autos; una bicicleteada; o tener una experiencia en cuanto a la revolución del metaverso.

