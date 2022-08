Semana financiera: el Banco Central recuperó reservas, pero se recalentaron los dólares financieros

El "contado con liqui" superó los 300 pesos.

En términos financieros el mes de agosto transcurre con estabilidad si se lo comprara con lo sucedido en junio y agosto, cuando el dólar libre se disparó un 15% y un 24%, respectivamente.

Aunque el arranque del octavo mes del año fue muy adverso para que el Banco Central acumule reservas, en las últimas siete sesiones la entidad rectificó el rumbo en la plaza cambiaria, con un saldo a favor de total de USD 144 millones. En las cuatro ruedas operativas de esta semana sumó 125 millones de dólares.

Fuentes del mercado señalaron que “esta semana se agilizaron las operaciones con la cuenta 70/30 y ya hubo ventas por unos USD 300 millones”, ahora con la participación clave del Banco Nación que habilitó la operatoria. ”Hay cuatro entidades que ya le están pidiendo a sus gerentes zonales que ofrezcan el producto a sus clientes. Por ahora, los productores dejaron los pesos en la cuenta corriente remunerada y compraron menos dólares que los que podían”, agregaron las fuentes a Infobae.

Sin embargo en los últimos días se reanimó la demanda y la tendencia alcista para los dólares negociados a través de acciones y bonos, con un “contado con liquidación” que volvió a negociarse por encima de los $300 por primera vez desde el 28 de julio.

El “contado con liquidación” subió 18,51 pesos en la semana (+6,4%), a $307,95, según datos de Reuters, para superar el umbral de los 300 pesos por primera vez desde el 28 de julio. El dólar MEP se pactó a $292,34, con ganancia de 4 por ciento.

En el mercado de títulos públicos de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), el “contado con liqui” a través del bono Global 30 (GD30C) cerró a 300,35 pesos.

Los analistas señalan que se advirtió la salida de inversores posicionados en el bono TO26: los pesos obtenidos pudieron presionar al “contado con liquidación” a sus máximos de agosto. En paralelo, esta fue la última semana del plazo para la readecuación a la tenencia de Cedear en manos de Personas Jurídicas, que a partir de ahora no pueden exceder USD 100.000. Las ventas de estos certificados respaldados en acciones extranjeras contribuyeron en los últimos días a aplacar la paridad implícita del “contado con liqui”. Dicho efecto se agotó a partir de la vigencia de la normativa para empresas.

“A la espera de avances concretos y contundentes para atender pronto los desequilibrios económicos, junto a posibles desinversiones de títulos en pesos por parte de inversores del exterior, es que los dólares financieros abandonan la mayor calma que venían exhibiendo y reanudan así un reacomodamiento alcista tras desinflarse de manera considerable desde los máximos a partir de la expectativa que despertó en el comienzo la nueva conducción económica”, resumió el economista Gustavo Ber.

“Massa tiene en su control que esto no se vaya de cauce como le ocurrió a (Silvina) Batakis -el contado con liquidación excedió largamente la evolución del M3 Privado- al contar con el poder político para dar las señales fiscales necesarias. De nadie más que de él mismo depende que su luna de miel se prolongue”, subrayaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“Con la llegada de Massa y un escenario de mayor radicalización despejado, los principales riesgos de los títulos soberanos de corto plazo en moneda local se postergan para el 2023. Las mejores expectativas se ven reflejadas también en las subas de los bonos en dólares, que que venían en precios de subsuelo y la caída reciente del contado con liquidación, tras el overshooting de junio y julio. De todos modos, para que la tendencia se mantenga de forma sostenida, el mercado espera señales fiscales contundentes y acumulación de reservas. Las dudas sobre estos últimos puntos no son menores”, consideró Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

El dólar libre no ofreció variantes respecto del viernes anterior, en los $295 para la venta. En agosto el billete mantiene una baja marginal de un peso.

En la semana corta por el feriado del lunes, el tipo de cambio mayorista subió $1,58 o 1,2%, a 136,17 pesos, lejos de los $ 1,70 de suba registrados en la semana anterior. La brecha cambiaria con el “blue” quedó en el 116,6 por ciento.

En el ámbito bursátil, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 4% en pesos en la semana, a los 131.009 puntos, muy cerca de récord histórico nominal de 131.490 puntos alcanzado el jueves 18. Medido en dólares “contado con liqui”, implícitos en las cotizaciones de los ADR negociados en Wall Street, el panel de acciones líderes perdió 1,1 por ciento.

Las acciones de YPF recuperaron un 5,4% semanal, a USD 4,65 en Wall Street. En el útlimo mes los títulos de la petrolera estatal rebotaron un 60% desde el piso de precios de USD 2,91 del pasado 22 de julio. La prevista suba de los combustibles, proyectos para la explotación de litio y un balance positivo en el segundo trimestre volvieron atractiva a la acción para los inversores, aún en precios mínimos históricos.

En riesgo país de JP Morgan casi no registró variantes, cerca de los 2.450 puntos básicos. A lo largo de la semana los bonos Globales con ley extranjera, emitidos con la reestructuración soberana de 2020, no evidenciaron cambios notables de cotización respecto del viernes anterior, con una magra ganancia promedio de 0,3 por ciento.

El ministro de Economía viajará a EEUU la primera semana de septiembre para retomar contacto con la directora del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva para ratificar el cumplimiento del objetivo firmado de bajar el déficit a 2,5% del PBI.

