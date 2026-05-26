“No alcanza con que la gente venga, necesitamos que consuma”: el reclamo de los comerciantes de Mar del Plata

Las ventas en los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto crecieron un 2,1% en comparación con un fin de semana habitual

En un escenario marcado por la retracción general del consumo y la tendencia a privilegiar escapadas cortas con gastos medidos durante los últimos fines de semana largos, los comercios de Mar del Plata mostraron preocupación por el nivel de ventas, pese a un mayor movimiento turístico.

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), difundió un nuevo informe en el que analiza la evolución de las ventas en la ciudad durante el fin de semana largo por el 25 de mayo.

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El relevamiento muestra que las ventas en los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto, aquellos que suelen registrar mayor afluencia de turistas, crecieron un 2,1% en comparación con un fin de semana habitual, considerando únicamente las unidades físicas comercializadas.

Vale mencionar que el informe se elaboró a partir de datos obtenidos en los centros con mayor presencia turística, abarcando los rubros de accesorios y bijouterie, peluches, tecnología, joyería, óptica, calzado, indumentaria masculina, mallas, librería, talabartería, indumentaria deportiva, accesorios para celulares, juguetería y artículos regionales, entre otros.

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Los comerciantes de Mar del Plata mostraron preocupación por el nivel de ventas

En relación al flujo de turistas, el 42,9% de los encuestados consideró que la afluencia fue buena, mientras que el 44,9% la calificó como regular. El 12,2% restante manifestó que la presencia turística fue baja.

Sobre el impacto del movimiento turístico en las ventas, el 30,6% percibió un mayor caudal de personas y un incremento en las ventas.

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Por su parte, el 28,6% observó más visitantes, aunque las ventas se mantuvieron estables, y un 30,6% no registró cambios significativos en la cantidad de personas ni en el volumen de ventas.

El 2% señaló que hubo más turistas, pero menores ventas, y el 8,2% indicó una disminución tanto de visitantes como de operaciones comerciales.

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En este contexto, Blas Taladrid, presidente de la cámara empresaria marplatense, afirmó: “No alcanza con que la gente venga, necesitamos que consuma. Es momento de redoblar la promoción de ciudad y trabajar para que cada visitante tenga más incentivos para consumir en la ciudad. Para eso hay que relanzar con decisión y uso del presupuesto para la promoción turística de Mar del Plata”.

Taladrid agregó en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata que “hoy lo que se está haciendo es resistir. Lo preocupante no es solo la caída del mes, sino el acumulado de tantos meses”, que termina por consumir el capital de trabajo o generar nuevas deudas.

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Consultados sobre el cumplimiento de sus expectativas de ventas para el feriado, el 28,6% de los comerciantes expresó que se cumplieron, el 32,7% sostuvo que no se alcanzaron y el 38,7% manifestó que se cumplieron parcialmente.

Taladrid: "Es momento de redoblar la promoción de ciudad y trabajar para que cada visitante tenga más incentivos para consumir en la ciudad"

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló en su último informe turístico sobre el fin de semana largo: “En la Costa Atlántica, Mar del Plata inició el fin de semana con reservas hoteleras cercanas al 50% y expectativas de crecimiento vinculadas al turismo espontáneo”.

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“La ciudad combinó paseos costeros tradicionales como la Rambla, el Torreón del Monje, el puerto y las figuras de los lobos marinos, con actividades culturales y gastronómicas como el CaFest, visitas guiadas en la Casa sobre el Arroyo, noches de tango y recorridos por Chapadmalal, Laguna y Sierra de los Padres. También se destacaron la gastronomía marplatense, la cerveza artesanal y las propuestas recreativas vinculadas al mar y al aire libre”, mencionó la entidad.

En términos generales, CAME indicó que “fue un fin de semana largo muy tranquilo”, con una estadía promedio de 2,1 noches y un gasto total de $339.880 millones, lo que supone una disminución de 9,9% frente a igual fecha de 2023, que también se explicó por la menor extensión de este fin de semana.

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