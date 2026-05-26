Polémica por el lanzamiento de la Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la célebre marca italiana

El Ferrari Luce, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, fue presentado oficialmente en Roma, mostrando un diseño fuera de lo habitual para la firma italiana. (Ferrari)

Finalmente, después de tres largos años de espera, Ferrari presentó en sociedad en Roma este lunes su primer modelo 100% eléctrico: el Ferrari Luce. El lanzamiento tuvo lugar en la Vela de Calatrava de la Città dello Sport y representa la entrada oficial de la marca en el segmento de vehículos eléctricos. Para ello, se aseguró de hacerlo con un vehículo dotado de soluciones técnicas inéditas y una arquitectura desarrollada desde cero para responder a los desafíos de la electrificación, aunque sin perder la identidad y la tradición de la marca.

Sin embargo, su silueta y detalles exteriores lo hacen asemejarse a los superautos deportivos chinos de última generación, y salvo por el escudo característico de la marca del “Cavallino Rampante” y las llantas, podría ser confundido con modelos de ese origen.

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El Ferrari Luce es un vehículo de cinco plazas y cuatro puertas, lo que lo convierte en el segundo modelo de la marca con esta configuración y el primero en ofrecer cinco asientos. Las dimensiones alcanzan 5.026 mm de largo, 1.999 mm de ancho y 1.544 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.961 mm. El peso en orden de marcha es de 2.260 kg, acompañado por una distribución de masa de 47% adelante y 53% atrás. La capacidad del baúl es de 597 litros, adecuada para un uso familiar o de viajes largos.

La vista superior del Ferrari Luce muestra en toda su extensión la superficie acristalada que predomina en la carrocería. (Ferrari)

El tren motriz está compuesto por cuatro motores eléctricos, uno por cada rueda, lo que permite una tracción integral y una gestión dinámica avanzada. La potencia máxima alcanza los 1.055 CV (772 kW) con un torque total que llega a los 990 Nm. El eje delantero proporciona 285 CV (210 kW) de potencia y el trasero 842 CV (620 kW). La aceleración de 0 a 100 km/h se logra en 2,5 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos. La velocidad máxima es de 310 km/h, mientras que la autonomía estimada se sitúa en 530 km, aunque la homologación definitiva sigue en curso.

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La batería está ubicada en el piso del vehículo, y cuenta con 210 celdas distribuidas en 15 módulos y una capacidad bruta de 122 kWh. Opera a una tensión máxima de 800 voltios y puede recargarse a una potencia de hasta 350 kW.

En cuanto al auto en sí, el Ferrari Luce incorpora una estructura de chasis que incrementa la rigidez flexional en un 25% y la torsional en un 35% respecto a configuraciones anteriores de la marca. Esa rigidez está favorecida por la propia batería, que actúa como un elemento estructural más del auto.

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El nuevo Ferrari Luce fue exhibido en un color celeste bitono que tampoco es habitual en los modelos de la marca. (Ferrari)

Como ya se había visto en las develaciones parciales del Luce, su diseño modular permite desmontar de forma independiente el eje delantero, la batería y el eje trasero, facilitando el mantenimiento y la reparación.

Las soluciones técnicas incluyen suspensiones activas en las cuatro ruedas, una dirección semivirtual en el eje delantero y ruedas traseras direccionales. Los frenos están compuestos por discos delanteros CCM de 390 x 34 mm y traseros CCM de 372 x 34 mm, optimizados para trabajar en conjunto con la frenada regenerativa, que permite recuperar hasta un 50% más de energía que los sistemas híbridos anteriores de la marca. Las llantas delanteras son de 23 pulgadas y las traseras de 24, con neumáticos desarrollados específicamente en colaboración con Pirelli, Michelin y Bridgestone.

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El sistema de vectorización de torque está basado en dos funciones principales: un diferencial virtual trasero (vDiff) que estabiliza el vehículo y el sistema FLOW, encargado de distribuir el par de manera óptima entre las ruedas para maximizar la tracción y la recuperación de energía en curvas. El control de tracción eléctrico (eTrac) permite gestionar de manera independiente el par de cada rueda, garantizando estabilidad incluso en condiciones de baja adherencia. El Launch Control libera la potencia máxima de la batería y los motores, optimizando la aceleración desde parado.

El interior del Ferrari Luce revela un diseño elegante y futurista, destacando la pantalla central y la disposición de los mandos en este primer vehículo eléctrico de la marca. (Ferrari)

Tecnología y seguridad

La interfaz a bordo se organiza mediante cuatro pantallas OLED de alta resolución, desarrolladas en colaboración con Samsung Display, que proporcionan información relevante tanto al conductor como a los pasajeros. El panel de instrumentos combina indicadores digitales y mecánicos, y los asientos, disponibles en varias configuraciones, cuentan con ajustes eléctricos independientes. El sistema de sonido consta de 21 altavoces y una potencia de 3.000 W, gestionado por la plataforma Ferrari Audio Director.

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En cuanto a seguridad y asistencia, el Ferrari Luce equipa de serie un conjunto de sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), que incluyen control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, alerta de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, cámara 3D de visión periférica, monitor de atención del conductor y reconocimiento de señales. El sistema Smart Overbrake utiliza el radar delantero para modular el par regenerativo durante las desaceleraciones.

El Ferrari Luce, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, fue presentado oficialmente en Roma el 25 de mayo, mostrando un diseño inusual para un deportivo de la firma y siendo una berlina de 4 puertas y 5 asientos. (Ferrari)

Una silueta “poco Ferrari”

El diseño exterior probablemente sea lo más polémico del modelo. Fue desarrollado en colaboración con el estudio LoveFrom, y se caracteriza por líneas puras y una “glass house” envolvente que integra los elementos aerodinámicos en torno a la estructura de los cristales. El habitáculo, luminoso y espacioso, y está pensado para hacer especial foco en la versatilidad y la experiencia de manejo, combinando controles físicos y digitales dispuestos de manera ergonómica y funcional. La llave, fabricada en vidrio Gorilla Glass, incorpora una pantalla E Ink que se ilumina al activar el vehículo.

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El sonido del Ferrari Luce es resultado de un sistema que capta y amplifica las vibraciones de los motores eléctricos, transmitiéndolas al habitáculo a través de la estructura metálica. Este enfoque busca ofrecer una experiencia auditiva auténtica y funcional, sin recurrir a sonidos artificiales. Un acelerómetro de alta precisión ubicado en el eje trasero registra las vibraciones en tiempo real, que luego se procesan y reproducen con matices únicos en cada aceleración o desaceleración.

El Ferrari Luce es un gran desafío para una de las marcas más famosas del mundo, asociada siempre a motores de alto rendimiento y sonido característico tanto en modelos V8 o V12. Es la apuesta más reciente de la marca por la innovación tecnológica y la sostenibilidad, combinando prestaciones de alto nivel con soluciones de conectividad, seguridad y confort orientadas al futuro de la movilidad eléctrica. Ahora llegará el momento del veredicto de los usuarios, que no es poca cosa.

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