La larga espera de medidas económicas hizo que los exportadores liquiden USD 1.500 millones menos de lo esperado

EFE

El dólar rebotó y demostró que el “efecto Massa” fue una coincidencia de factores del exterior con locales. Es más coherente relacionar a la suba exagerada de la divisa con el “efecto Batakis”, una funcionaria que asumió sin respaldo político.

Cuando se produjo el cambio de ministros el dólar bajó hasta un piso que era más alto que cuando se fue Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Ahora, el dólar libre volvió a buscar un nivel intermedio a la espera de los anuncios económicos de Sergio Massa.

“Hoy fue un día de wait and see (esperar y ver). Apareció algo de ventas en los bonos en dólares, aumentó la demanda de dólares que estuvieron moderadamente para arriba y las acciones estuvieron demandadas. Pero la realidad es que del plan Massa no se ha filtrado mucho. Todo lo que anda dando vuelta es muy genérico” señaló Leonardo Chialva, analista financiero.

Para Chialva los inversores están atentos a tres puntos concretos:

-El aspecto fiscal, donde querrán ver como se reduce el déficit. Las lupas estarán puestas en los subsidios energéticos.

-Medidas de corto plazo para destrabar las operaciones en el Mercado Único y Libre de cambios (MULC) de los exportadores, que dejaron de liquidar a la espera de los anuncios. Apuestan a algún estímulo para destrabar esa operatoria para liquidar alrededor de USD 1.500 millones que quedaron pendientes en las últimas semanas. Esa cifra es la que está por debajo de los promedios que venían liquidando. Acá también se espera algún retoque al tipo de cambio considerando lo que fue la inflación de mayo, junio y julio. No sería una devaluación, sino una corrección por exceso de inflación creciente. Devaluación brusca no habrá, pero se esperan novedades sobre el desdoblamiento.

-Dónde piensan conseguir los USD 5.000 millones para incrementar las reservas, es la otra incógnita. Massa comenzó con el pie derecho porque el BID comunicó que destrabó USD 800 millones para la Argentina. Pero queda una buena parte de dólares a conseguir para llegar a marzo próximo con una economía funcionando, al menos como lo venía haciendo hasta mayo, con los importadores conteniendo precios porque el Banco Central les autorizará las importaciones. Una vez que lleguen a marzo tienen la liquidación de la cosecha gruesa. Por eso es clave, todo lo que suceda en el mercado cambiario.

En estas circunstancias, los dólares financieros que comenzaron el día en rojo terminaron en alza porque los títulos con los que operan el AL30D (-3,33%) y el GD30D (-0,47) perdieron la fortaleza de las ruedas anteriores. De esta manera, el dólar MEP aumentó $4,18 (+1,5%) a $276,66 y el contado con liquidación, $5,88 (+2%) a $285,12.

El “blue” que comenzó el día a $ 281, un peso por debajo del día anterior, comenzó a escalar y aumentó $9 para cerrar a $2,98. En la plaza mayorista, donde los exportadores siguen ausentes a la espera de las medidas de Sergio Massa, el dólar subió 30 centavos a $132,20 y recuperó lo que se había atrasado el día anterior.

La ausencia de exportadores y la demanda de importadores y de gastos para la compra de gasoil hizo que el Banco Central vendiera USD 170 millones. Las reservas perdieron USD 29 millones y quedaron en 38.009 millones.

Los bonos de la deuda terminaron en rojo, en particular los que tienen ley extranjera. Las bajas fueron moderadas y el riesgo país perdió 18 unidades (-0,8%) y cerró en 2.412 puntos básicos.

Los bonos atados al dólar (dollar linked) continuaron en baja porque se disipó la posibilidad de una fuerte devaluación. También bajaron todos los fines de mes en el mercado de futuro.

La Bolsa con negocios por $2.092 millones tuvo una rueda positiva en pesos. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 0,93% pero medido en dólares bajó 1%. Lo más destacado pasó por las acciones de energía eléctrica ante la posibilidad de que el ajuste de tarifas sea superior al que se pensaba. Por eso Edenor aumentó 9,34%.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron un incremento de los negocios que los elevó a $12.986 millones. Lo más destacado pasó por Edenor (+6%) y Cresud (+3,4%).

Hoy será el día de la verdad. El precio del dólar y los bonos dirá lo que el mercado piensa de las medidas que anunciará el nuevo ministro.

