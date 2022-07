Alfonso Prat Gay: “Batakis no fue la primera opción, ni la segunda, ni la tercera”

Alfonso Prat Gay, presidente del Banco Central durante la presidencia de Eduardo Duhalde y parte de la de Néstor Kirchner y primer ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri, dijo no estar seguro de que la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, cuente con la “bendición” de Cristina Kirchner, y que las decisiones que tomó hasta ahora “no son auspiciosas”.

“No estoy seguro que (Batakis) cuente con la bendición de Cristina, pero no fue vetada por Cristina. No sé si eso es suficiente. Todos sabemos que no fue la primera opición, ni la segunda, ni la tercer” , dijo de la flamante titular de la cartera económica.

Entrevistado por radio Mitre, Prat Gay señaló también que los antecedentes de Batakis como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires “no son buenos”. “No hay más que ver lo que dejó (Daniel) Scioli tras su mandato en la provincia de Buenos Aires”.

Además, Prat Gay dijo que las decisiones que hasta ahora tomó la ministra “no son auspiciosas”. Y como ejemplo señaló que haya dejado en sus puestos a los funcionarios del área de Energía, vinculados al kirchnerismo duro, y que en su equipo no hay designado “a ninguno que inspire confianza”.

Inflación

Consultado sobre las perspectivas de inflación, Prat Gay aseguró que la inflación de julio será la más alta del año.

¿Más que el 6,7% (el guarismo de mayo)?, le preguntó el periodista, Marcelo Bonelli. A lo que Prat Gay respondió que sí, porque es lo que indican las remarcaciones de los últimos días. Sin embargo , aunque afirmó que la inflación se está acercando al 100% anual, dijo que la hiperinflación “no es un hecho consumado, depende de la reacción de las autoridades”.

A la vez, fue crítico de la reacción y las medidas dispuestas hasta ahora por el gobierno. En primer lugar, criticó que Batakis haya cuestionado el derecho de los argentinos a viajar al exterior.

Los problemas de escasez de dólares, apuntó “es consecuencia de lo que hicieron: encerraron a la gente dos años y cuando la gente quiere viajar, le dicen que no puede. Esto es cnsecuencia del cepo. Con el cepo no se puede trabajar, no se puede crecer”.

Batakis, en el acto en que asumió como ministra de Economía REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Las reservas del Banco Central

Cuando se le preguntó si el Banco Central tiene reservas, Prat Gay respondió que sí, pero agregó que “casi todas están comprometidas”. El cálculo de reservas netas, dijo, depende de la jerarquía que cada economista que haga la cuenta le asigne a las distintas de las partidas, pero apuntó como ejemplo que los yuanes del canje de monedas con China (equivalentes a unos USD 21.000 millones de las reservas brutas) y los Derechos Especiales de Giro (DEGs) enviados por el Fondo no son recursos que el Banco Central pueda usar libremente. Además, estimó que si bien el Central tiene unos USD 3.500 millones en oro, debe comparar esa cifra con lo que le debe al Banco de Basilea.

Con lo cual, concluyó, la cifra de dólares que queda no es muy distinta de los dólares “encajados” en el Banco Central que respaldan los dólares de los depositantes privados en el sistema bancario.

La actual situación de reservas, resumió el expresidente del BCRA y exministro de Economía, “no es muy distinta de la que recibimos en 2015, una marca de agua de lo que Cristina Kirchner entregó en 2015; ahora están haciendo lo mismo”.

Prat Gay también fue crítico de las acciones del Banco Central en las últimas semanas, al que acusó de “ser bombero no de los argentinos, sino del gobierno”, mediante acciones tales como las de salir al rescate de los Fondos Comunes de Inversión que compraron los bonos que emitió Guzmán. “Lo que ve el ahorrista es que nadie se preocupa por preservar el peso, que es lo que tendría que hacer el Banco Central”, dijo el economista.

Por otra parte, Prat Gay celebró que Javier Milei haya empezado a hablar ir hacia un sistema bimonetario, porque –afirmó, en referencia a la propuesta original de Milei- proponer la dolarización sin dólares es una estafa”.

De todos modos, dijo que esas discusiones son “un atajo; lo que necesitamos es que los argentinos vuelvan a confiar en el peso, algo que logramos cuando la Carta Orgánica del Banco Central era otra. Concuerdo con Milei que el problema central es la falta de confianza. Y el gobierno hace todo lo contrario para recuperar esa confianza”.

