Dólar y bonos de la deuda: cómo pueden reaccionar los mercados frente a la renuncia de Martín Guzmán

Martín Guzmán renunció el sábado por la tarde a su cargo como ministro de Economía y los analistas financieros hicieron sus primeros pronósticos para el lunes, en un mercado financiero que ya viene vapuleado, con bonos en franco descenso, el riesgo país por encima de los 2.400 puntos y una brecha entre el dólar oficial y los financieros que supera el 100%.

En ese marco, economistas consultados por Infobae coincidieron en afirmar que lo más importante a la hora de vislumbrar el comportamiento del mercado es saber quién va a ser el reemplazante de Guzmán para dar cuenta de las expectativas que pueda generar. También, en que la propia incertidumbre que genera la renuncia del ministro de Economía va a impactar en mayor o menor medida –dependiendo de las expectativas que genere su reemplazo- con una suba del dólar y una profundización de la caída de los bonos.

“Más allá de que el lunes es feriado en EEUU, la reacción inicial sería negativa al acentuar el clima de incertidumbre vigente, a la espera del reemplazo y las respectivas señales políticas”, dijo a este medio el analista financiero Gustavo Ber.

“Definitivamente la reacción inicial sería negativa, tanto en los bonos como en las acciones y los dólares financieros, dado que acentúa el clima de incertidumbre vigente y hasta la definición del reemplazo -y el respaldo político asociado- podría despertar dudas respecto al compromiso de avanzar sobre la convergencia de desequilibrios económicos consensuada con el FMI”, analizó.

Cabe destacar que el mercado viene golpeado con una fuerte suba de los dólares financieros en las últimas jornadas que llevaron la brecha con el oficial por encima del 100%, al tiempo que los bonos vienen siendo castigados y el riesgo país superó los 2.400 puntos el último viernes. Mientras tanto, en la primera sesión de julio se acentuó la demanda de dólares, con alza de un peso para el “blue”, que cerró a $239. También quedaron cerca del récord las paridades bursátiles, con un “contado con liquidación” a $252,22 con el Global 30 (GD30C), y un MEP a $248,03 con el Bonar 30 (AL30D).

Martín Guzmán renuncio a su cargo como ministro de Economía y se espera que en las próximas horas se anuncie su reemplazo REUTERS

En medio del ruido por la renuncia del ministro más importante del Gabinete, director de Analytica, Ricardo Delgado, dijo que el nuevo equipo económico va a tener que juntar las piezas de un rompecabezas que es “la fractura expuesta en la coalición de Gobierno”.

“Va a tener que contar con el apoyo de la vicepresidenta. Es central que haya una comunicación y una línea muy clara de respetar el acuerdo con el FMI”, consideró el economista al tiempo que destacó que quien asuma en el cargo “va a tener que definir qué se hace distinto a lo que venía haciendo Guzmán”.

Para el economista Fausto Spotorno, la gestión de Guzmán no fue buena pese a que estuvo limitada por la pandemia. “Haber renunciado un sábado en estas condiciones no es tan malo porque los mercados no abrieron pero hubiese sido mejor que renuncie y esté el reemplazo listo”, consideró.

Respecto a la reacción del mercado a esta noticia y a lo que pueda suceder con los bonos y el dólar dijo: “Vamos a esperar alguna definición del nuevo ministro para ver cómo reacciona el mercado. Si el reemplazante de Guzmán tiene un peso importante, como Guillermo Nieslen o Martín Redrado, las cosas van a salir mejor. En cambio si salimos para el otro lado o peor aún, seguimos sin definiciones, vamos a tener mercados muy movidos el lunes”, aseguró.

“Haber renunciado un sábado en estas condiciones no es tan malo porque los mercados no abrieron pero hubiese sido mejor que renuncie y esté el reemplazo listo” (Spotorno)

Para el operador financiero Christian Buteler lo fundamental es saber quién lo reemplazará a Guzmán. “Creo que el mercado puede abrir bien, mal o de forma indiferente el lunes dependiendo de quién asuma. Guzmán ya es pasado y lo que importa ahora es el futuro. Hay que esperar a ver quién es el candidato para ver qué se olfatea en el mercado”, remarcó.

En ese sentido, el economista y director de Research for Traders, Gustavo Neffa, dio un paso más y dijo que si bien suenan muchos nombres para reemplazar a Guzmán, “si no hay una persona ortodoxa en el cargo se va a ver una repercusión negativa en bonos y en el dólar”.

No hay que perder de vista que en las últimas semanas la presión sobre Guzmán se había intensificado tanto de parte de los mercados como del ala kirchnerista del Gobierno. La vicepresidenta Cristina Kirchner denunció en un duro discurso un “festival de importaciones”, al que Economía y el Banco Central reaccionaron el lunes instaurando una suerte de supercepo a las importaciones que exacerbó las presiones sobre el dólar y llevó al riesgo-país a un nivel casi de default.

En ese marco, el director general de Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, fue más crítico que sus colegas al expresar que “Guzmán deja un país más endeudado y pateando la deuda para adelante luego del acuerdo con el FMI”.

“El dólar va a estar bastante demandado esta semana hasta que se sepa qué va a hacer quien asuma” (Collante)

“Lo que vamos a ver ahora es a un Gobierno más extremo por lo que podemos ver después de los comentarios de Andrés Larroque. Es probable que veamos medidas intervencionistas extremas que fracasarán rápidamente, una aceleración de la inflación, una serie de ministros de economía, hasta que se entregue el gobierno al próximo gobierno que no va a ser peronista”, opinó.

En esa misma línea, el economista Walter Morales dijo que Guzmán estaba soportando muchos embates por parte del kirchnerismo por lo que consideró que dentro de ese contexto no “es una mala salida para descomprimir siempre y cuando venga una figura que pueda manejar la situación”.

“El kirchnerismo se llevó puesto a Matías Kulfas y después a Guzmán. Esto muestra una debilidad del presidente Alberto Fernández”, lanzó.

Por último, el fundador del Centro de Estudios Económicos del Sur (CESUR), Amilcar Collante, dijo a este medio que la posición en el mercado cambiario a partir del lunes va a ser defensiva. El dólar va a estar bastante demandado esta semana hasta que se sepa qué va a hacer quien asuma. Tendría que plantear algún lineamiento rápido el nuevo ministro para calmar al mercado. Además necesitas un interlocutor que tenga llegada al FMI ya que va a haber que negociar con el organismo”.

