La dura crítica de Emmanuel Álvarez Agis sobre la realidad económica: “Dejémonos de joder, seamos normales en una cosa”

Álvarez Agis (Maximiliano Luna)

El ex viceministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, lanzó duras críticas hacia el Gobierno de Alberto Fernández, la administración de Mauricio Macri, y apuntó contra “un sector minoritario” del campo por la suba desmedida del precio de los alimentos en el mercado local.

El economista analizó que si bien “la aceleración de la inflación es muy grave, nos oculta que tenemos una tasa de desempleo que no teníamos hace 10 años -por baja- y que en muchos sectores de la economía empiezan a faltar cosas, no por una recesión sino porque la demanda levanta y la gente está consumiendo”. Destacó que los niveles de consumo están por encima que en 2019 -”que fue un mal año”, porque el Poder Ejecutivo “vacunó rápido” contra el COVID-19 y “evitó que fundieran 3/4 partes de las empresas pagando salarios”.

Sin embargo, lamentó que a diferencia de las economías del resto del mundo que también están sufriendo procesos inflacionarios como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, el problema de Argentina “es el punto de partida en el cual nos agarra”. “Desde 2009 hasta la mitad del gobierno de Macri, Argentina estaba en un régimen inflacionario de 25 puntos cuando te iba bien, 35 cuando te iba mal... Macri nos dejó con 55 y ese es el nuevo número para Argentina salvo que acertemos con un programa antiinflacionario. La guerra le puede sumar entre 10 y 15 puntos, es una tragedia”, explicó.

En este marco, cuestionó que el Gobierno “falla” en pensar que “solo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a bajar la inflación; nunca pasó y no va a ser esta la primera vez”. “Me preocupa que Guzmán (Martín) diga que nuestro programa económico para bajar la inflación y la brecha es el acuerdo con el Fondo. Es exactamente lo mismo que dijo Macri. Los programas con el Fondo no hacen que baje la inflación, que la economía crezca y que baje la pobreza, generan soluciones para problemas de deuda” , expresó.

En diálogo con C5N, Álvarez Agis señaló que “subestimar el problema de la inflación como hizo Macri fue una absoluta irresponsabilidad”, pero “pelearse para ver hacia dónde vamos, en público desde hace dos años y medio como Alberto y Cristina, es otra irresponsabilidad” . “Cuando tenes que controlar un fenómeno como este y empezar a meter la economía en una trayectoria de deflación no podes tener una división dentro del Gobierno. No hace falta que la oposición avale el programa económico del gobierno, hace falta que el gobierno avale el programa económico del gobierno”, declaró al respecto de la interna del Frente de Todos.

El economista que secundó a Axel Kicillof durante el último tramo de la gestión de CFK recordó que en aquellos tiempos “las discusiones eran fuertes, descarnadas, con y sin argumentos, pero pasaban entre cuatro paredes”: “Se tomaba una decisión, el poder político la bancaba y la cosa se implementaba”. En contraposición, criticó que el Gobierno “se pela en vivo y en directo de una manera que nunca ví” . Esta situación considera que condiciona la llegada de inversiones y las negociaciones paritarias: “Al que está mirando a la Argentina le acorta el horizonte, es decir, dice ‘hagamos esto rápido porque por ahí el día de mañana viene Alberto o Cristina y te lo cambian’. Eso hace que las inversiones sean todas cortoplacistas”.

“Que se maten puertas adentro, que gane uno u el otro. Ya ni siquiera tengo una preferencia, mejor que dos conductores excelentes es uno solo pésimo; por lo menos te va llevando para un lugar” , agregó.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (REUTERS)

En otro tramo de la entrevista, Álvarez Agis se refirió al impacto en Argentina del contexto bélico: “Una guerra en la que invaden al segundo productor de trigo internacional tiene que poder darte una ventaja”. En ese sentido apuntó contra el sector del campo que influye en el precio de los alimentos y dijo que si bien entiende que les beneficie el ingreso de “más dólares”, si para que eso suceda “el pan en vez de estar al precio de referencia de 250 dólares va a estar a 450, nos va a ir peor que a Ucrania”.

Consultado sobre qué medida debería tomar el Gobierno para contener la suba del precio de los alimentos, el ex viceministro de Economía propuso subir las retenciones. Sin embargo, reconoció su dificultad porque “a las herramientas de política económica le ponemos ideología”.

“Si las retenciones están vetadas por el conflicto de las 125 hay que pensar en un cupo, pensar cuántas toneladas hay que destinar el mercado interno para que el precio del trigo, la harina y el pan sea razonable. Y al sector exportador le podes ofrecer que el excedente lo exporten incluso a una retención más baja” , propuso como alternativa. “En este contexto no me interesa la recaudación, me interesa el precio interno de los alimentos”, insistió.

“El Gobierno tiene que decidir si va a entrar en un conflicto con un sector minoritario del campo o con los 47 millones de argentinos que comen pan todos los días, no podes hacer cosas que dejen bien a todos”, continuó.

Molesto con la suba de precios en el mercado interno, comparó que “en los países que producen petróleo la nafta es barata; en los países, como Noruega, que producen salmón, el salmón es barato; acá producimos trigo y el pan es caro.. dejémonos de joder, seamos normales en una cosa” .

Por último, Álvarez Agis definió que es “injusto” evaluar la gestión de Guzmán porque está sujeto a la interna del Frente de Todos. Y sostuvo que es la política la que puede “ordenar” el rumbo. “En una mesa se tienen que sentar Alberto y Cristina, nadie más, no importa ni el ministro; la que ordena esa mesa es la política”.





