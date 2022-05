Se derrumbó la oferta de departamentos en alquiler por la incertidumbre para propietarios e inquilinos

Departamento en alquiler

La incertidumbre y las regulaciones excesivas han llevado la oferta de alquiler de departamentos a uno de sus niveles más bajos en los últimos años.

Así lo señalaron expertos consultados por Infobae, mientas el Congreso Nacional demora un acuerdo sobre qué hacer con la ley de alquileres que sólo provocó más problemas.

Soledad Balayan, analista del sector, afirmó que “lo que se nota es que la fuerte caída de la oferta se dio a principios del 2022 luego de las declaraciones de Massa sobre la necesidad de derogar la ley”.

Luego, afirmó, “fueron varios los diputados de distintos partidos que opinaron de la misma forma y esa información se trasladó a los medios”.

“Los propietarios entendieron que podían venir cambios beneficiosos relacionados con la derogación de la ley y ante esa posibilidad y expectativa retiraron se decidieron a esperar”.

La experta indicó: “Hay una frase famosa de Richard Thaler, premio nobel de economía: si querés que alguien haga algo hacelo fácil”.

Evolución de la oferta de departamentos en CABA Fuente: Soledad Balayan

“La nueva ley le hizo todo más difícil al propietario, perjudicando de esta manera al inquilino también porque hoy tiene precios más altos y menos oferta;

Son pocos los que quieren avanzar publicando el alquiler bajo esas condiciones. Por esa razón nunca tuvimos tan pocos alquileres en oferta”, sentenció.

Por su parte, José Rozados de Reporte Inmobiliario indicó que “la realidad es que la gran mayoría de los departamentos que están y que salen al alquiler en muchos casos ni siquiera se publican”.

“La situación de la oferta contiene dos condimentos. Uno es el efecto que provocó la ley de alquileres y que hizo que muchos retiraran de la oferta de alquiler de la propiedad y la volcaran a la venta”, explicó Rozados.

“También en los últimos meses es innegable que muchos están relegando decisión de qué hacer en función de que se tomen definiciones con respecto a qué va a pasar con la ley, para ver si se va a modificar”.

“Hay un marco de incertidumbre y de no saber cómo va a seguir y todo eso es negativo para el mercado y en definitiva es más negativo sobre todo para el inquilino, porque no encuentra propiedades para alquilar y justamente provoca que aquellas que salen también lo hagan a un valor mucho más alto que si hubiera más viviendas en alquiler”, señaló Rozados.

Evolución mercado inmobiliario Fuente: Soledad Balayán

“Al pretender en teoría mejorar la situación con todas estas discusiones que se dieron en el Congreso lo único que lograron fue empeorarla; esto es un dato real concreto, no es especulación política e independientemente de cómo salga del Congreso, no van a resolver absolutamente nada porque el alquiler es una cuestión de confianza: sin confianza no se puede afianzar el largo plazo, tomar compromisos como es un alquiler, un contrato que excede un año”, afirmó.

La decisión de modificar la actual Ley de Alquileres, que el Gobierno anunció en noviembre del año pasado, puede llevar más tiempo de lo esperado. A fines de marzo, hubo consenso entre el oficialismo y la oposición para definir un proyecto común en los 30 días siguientes, pero el plazo ya fue superado y finalmente lo que se logró fueron tres proyectos diferentes. La iniciativa que obtuvo dictamen de mayoría fue la presentada por el Frente de Todos, que no contempla cambios en los puntos más polémicos de la ley: la actualización anual por un índice que combina inflación y salarios y el plazo mínimo de tres años de contrato.

De todos modos, el debate del tema en la Cámara de Diputados deberá esperar ahora más. Como el proyecto del Frente de Todos incluyó beneficios impositivos para los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler, desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el diputado Carlos Heller, pidieron debatir esas modificaciones.

Cabe recordar que la Ley de Alquileres entró en vigencia en 2020 con el pie izquierdo: a los pocos meses, sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de campaña de la oposición en las elecciones legislativas del año pasado. Sin embargo, en su momento, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

En tanto, los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires se mantienen por encima de la inflación. De acuerdo a los datos del portal Zonaprop, en mayo el valor de alquiler de un monoambiente es de $47.785 por mes. Un departamento de dos ambientes es un 19% más caro y se ubica en $56.825 por mes, mientras que una unidad de tres ambientes (de unos 70 metros cuadrados) se alquila por $77.887 por mes.

Estos valores tuvieron un aumento de 6,3% por encima del mes previo y en 2022 los alquileres acumulan una suba del 21,2%, similar a la inflación. La oferta de departamentos en alquiler se mantiene acotada, con volúmenes mínimos desde 2012.

