¿Internas en la AFIP?: renunció a su cargo un funcionario clave del área jurídica

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont (Télam)

Un funcionario kirchnerista renunció a un importante cargo en la AFIP, en otro episodio de los problemas internos que enfrenta la titular del organismo tributario, Mercedes Marcó del Pont, por la grieta dentro del oficialismo.

Se trata de Juan Pablo Fridenberg, quien estaba a cargo de una de las áreas más importantes del área jurídica de la AFIP y tuvo una crucial intervención en la operación de blanqueo de capitales de la familia Macri. Fue quien dictaminó que dos tercios de los USD 35,5 millones que blanqueó el hermano del ex presidente Mauricio Macri, Gianfranco, no debieron haber sido incluidos en el beneficio porque en realidad no pertenecían a él sino a su madre, quien sí estaba alcanzada por una ley del Congreso que impedía blanquear a familiares directos de funcionarios públicos.

Hasta ahora la AFIP no tomó la decisión de hacer caer esta operación de blanqueo en particular, una facultad que tiene el organismo si detecta irregularidades en la formalización de activos por la ley dictada en 2016.

Frindemberg es especialista en derecho tributario y había desarrollado una carrera de más de 20 años en el organismo recaudador. Tras emitir ese dictamen sobre la familia Macri, renunció a su cargo. Fuentes al tanto del caso indicaron que el ex funcionario, quien durante el gobierno de Cristina Kirchner cumplió funciones en la dirección de Bahía Blanca –donde había denuncias por facturas apócrifas- y que ahora actuaba como director de Coordinación Judicial, se fue del organismo para pasar a una empresa del sector privado.

Por su parte, fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la DGI va a avanzar en las denuncias y se podrían perder beneficios parciales del blanqueo. Se detectaron irregularidades en colocaciones de la familia Macri por medio de intercambio automático de información dentro del esquema de la OCDE.

Fachada de la AFIP

Sobre la salida de Fridenberg voceros del Gobierno destacaron que no hay ningún tema político. “Se fue al sector privado. Además, está denunciado por la causa Oil junto a Marco del Pont”, detallaron.

Al respecto, explicaron que quiso dejar ordenada el área y por eso firmó el dictamen en diciembre, algo que también firmaron todas la áreas, no sólo la suya. “Políticamente no dependía de nadie, no es que se fue alguien del kirchnerismo o del albertismo”, dicen los mismos que repiten por estas horas que en la AFIP aseguran que no hay grieta interna.

La salida de Fridenberg se inscribe en otras complicaciones propias de un organismo donde las internas políticas están a la orden del día. La titular de la AFIP es Marcó del Pont, cercana al presidente Alberto Fernández. Pero el ex administrador federal del kirchnerismo, Ricardo Echegaray, sigue teniendo peso propio y hay dos de las 3 direcciones generales que son manejadas por Cristina Fernández de Kirchner: la DGI, a través de su ex nuera, Virginia García, y la Dirección de la Seguridad Social por la vía de Carlos Castagneto.

La tercera dirección general es la Aduana y está a cargo de Silvia Traverso, de extrema confianza de Marcó del Pont, pero Echegaray, quien desarrolló casi toda su carrera en esa dirección, conserva aún una fuerte influencia en el área dedicada a controlar las regulaciones del comercio exterior.

Previamente a Fridenberg, había renunciado otro funcionario definido como “muy cercano” a Marcó del Pont, Iván Ruiz, quien asumió como subdirector de Fiscalización a principios de 2020, pero tuvo que irse del organismo tras conocerse una denuncia en la justicia en lo Penal Económico por el presunto manejo de facturas apócrifas desde su anterior estudio contable.

SEGUIR LEYENDO: