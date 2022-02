Miguel Ángel Broda: “Se vienen dos años agónicos”

Miguel Ángel Broda, economista (foto de archivo)

El 10 de diciembre de 2021 Miguel Ángel Broda se planteaba un interrogante: ¿qué hará Cristina Kirchner con el acuerdo con el FMI? Esta pregunta aún sigue vigente. El economista planteó este martes un panorama preocupante respecto al Plan Plurianual comprometido en el marco del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.

“Hemos avanzado bastante en el acuerdo, no por convicción sino por resignación, para evitar una crisis macro con costos sociales enormes. Creo que es un alivio para Argentina y para el Fondo incluso, que haya un entendimiento, pero aún no sabemos qué va a hacer Cristina, que mantiene un silencio total”, advirtió el economista.

En tal sentido, aseguró que es clave que se debatan los detalles del proyecto que presentará el Gobierno en el Congreso. ”Creo que (el acuerdo) va a salir del Congreso con su aprobación. Pero la verdad no lo sabemos con certeza, porque sabemos lo que hizo Máximo Kirchner pero no qué instrucciones va a dar Cristina a sus senadores”.

“ El acuerdo del FMI no es para sacarnos de la aceleración de decadencia de varias décadas ni de la hiperestanflación que tenemos, es un acuerdo para evitar una crisis mayúscula . Es muy diferente al resto de los acuerdos que entregó Fondo. Acá tenemos los libros por un lado y por el otro la ideología populista de los que nos gobiernan”, aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia.

Para Broda, sin duda la Argentina está mejor con el acuerdo. “De terapia intermedia evitamos ir a terapia intensiva. Pero los exámenes trimestrales que van a condicionar los desembolsos, son un corset que van a limitar la acciones del Gobierno. Lo más probable es que firmemos la carta de intención, pero de ninguna manera están asegurados los cumplimientos de las metas trimestrales ”, alertó.

Contabilidad creativa

Desde su punto de vista, al Gobierno “no se le puede creer nada” y alertó que para cumplir con las metas del acuerdo con el FMI, “vamos a tener contabilidad creativa todos los últimos días de cierre de trimestre como hemos tenido en el pasado”.

“ Probablemente se cumplan las metas de julio y septiembre y tendremos los desembolsos, pero de ahí en adelante se hace más difícil. Si no cumplimos, no hay desembolsos y entramos en atrasos y en default ”, advirtió.

Según Broda, el cronograma de pagos el Gobierno lo conocía desde el 10 de dicmbre de 2019 y “las demoras tiene que ver con que hacer un acuerdo para poner un poco de orden en los precios relativos y en la financiación del gasto público, va contranatura del populismo gobernante y las ideas del gobierno de Economía, Martín Guzmán”.

“No se hizo ningún acuerdo porque no se quería hacer. El acuerdo para el populismo significa una restricción inaceptable. Ahora, a último momento, con reservas netas cero, no teníamos chances de cumplir. Creo que este es un acuerdo contranatura”, sentenció.

Para Broda, el acuerdo con el FMI no es la salvación pero evitará una inflación de tres dígitos

Al ser consultado sobre las posibilidades de que el acuerdo con el FMI traiga aparejado un crecimiento de la economía, Broda fue categórico: “ Vienen dos años agónicos , de bajísimo crecimiento y alta inflación”. “Este año si cumplimos el acuerdo vamos a crecer cero y la tasa de inflación muy difícilmente sea menor a la del año pasado. Vienen dos años muy volátiles, un trimestre se crece y otro trimestre se cae. Pero claramente el acuerdo evita males mayores”, reflexionó.

En tal sentido, consideró que el entendimiento con el FMi “no es un programa de estabilización ni de crecimiento económico, es un programa coyuntural para evitar una crisis mayor de inflación de tres dígitos”. “No se le puede pedir al programa que produzca resultados muy positivos donde no lo busca. Es un programa donde el FMI dice: hagámoslo terminar a este Gobierno y el que viene se proponga seriamente sacar a la Argentina de la decadencia”, alertó.

Para Broda, “este es un programa que asume que no tenemos solución y la única solución es alargar el período hasta que venga un nuevo gobierno , que tampoco sabemos si va a hacer el escenario para salir de la decadencia”.

“Cada vencimiento de trimestre vamos a tener estrés. El Gobierno va a hacer el esfuerzo por cumplir las dos primeras revisiones. Oposición e incertidumbre va a haber, pero también hay algo positivo: las brechas entre el promedio del dólar oficial y el libre ya cayeron un 20%. El acuerdo ha dado una tranquilidad, una reducción de la incertidumbre sobre la Argentina que es favorable. ¿Eso implica que cada trimestre no va a haber crisis? Las va a haber. En estos dos años que quedan de Gobierno no va a crecer, bajar la incertidumbre o bajar la tasa de inflación, Argentina va a sobrevivir”, planteó el economista.

Finalmente, Broda aseguró que nadie sabe cómo se vería la economía en una Argentina normal. “El resto del mundo lo ha podido hacer, pero nosotros somos claramente un país anormal, sin financiamiento, con un Estado terriblemente agrandado y con una caída de las presentaciones de los servicios públicos fenomenal. Argentina necesita una o dos décadas de un plan para hacerla normal. No tengo dudas que si hay un consenso político de poner en orden y estabilizar la Argentina nos vamos a sorprender sobre la tasa de crecimiento y la mejora sobre el salario real que podemos tener, pero no podemos llegar a esos acuerdos”, concluyó.

