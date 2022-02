Alfonso Prat Gay: “Atrasa mucho que hoy la discusión sea ajuste o no ajuste”

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay señaló que la discusión entre “ajuste o no ajuste” atrasa. “Creo que perdemos energía en esa discusión. No es solo ‘ajuste sí’ o ‘ajuste no’, el esquema tiene que ser distinto. Tiene que haber un plan de estabilización que recupere la confianza y un plan de desarrollo que aumente la oferta. La Argentina neceista producir más, trabajar más. Esa es la discusión hacia adelante”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

“La discusión entre ajustadores y no ajustadores atrasa mucho. No hay salida sin un programa que tenga varias patas. Una que estabilice la situación tan problemática hoy de la pérdida de valor del paso, la inflación, que es el impuesto más vil y que quita la posibilidad de futuro. Pero también tiene que haber una pata de crecimiento y desarrollo. El plan tiene que trascender un poder político, nos guste o no”, agregó.

“La Argentina no puede seguir gastando más de lo que recauda, tiene que haber un cronograma para que eso deje de suceder, pero si todo si agota en la casta política, las jubilaciones de privilegio tampoco es un programa. Es mucho más complejo —opinó Prat Gay—. No alcanza; no engañemos a la gente pensando que ajustar es una bala de plata. La bala de plata es crecer, dar trabajo y educación. Y eso no se da de un día para otro. Y no se da por un Mesías. Se da por la política y con la política”.

El ex funcionario criticó la demora del Gobierno para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario y las divisiones en su frente interno. “Deberíamos tener un acuerdo hace dos años. Guzmán invirtió el orden; pensó que podía hacerlo mejor con los bonistas y no le fue bien. Este Gobierno, como es habitual, deja todo para el final”. Y recordó que el próximo 22 de marzo hay un vencimiento del préstamo original del FMI y que la Argentina no tiene reservas para pagar.

El ex funcionario criticó la estrategia de Martín Guzmán con los bonistas (Franco Fafasuli)

“Entramos en un tramo de dientes apretados, complejo, sin necesidad. A lo largo de estos dos años, el Fondo hizo lo que sabe hacer muy bien: hacerse el distraído e ir cobrando. Aprovecha las divergencias internas para seguir cobrando. La Argentina le pagó más de USD 7.000 millones al Fondo”, señaló.

“Desde el primer día se sabía que si este Gobierno quería arreglar iba a necesitar una excepción. Haber denunciado al programa anterior como una excepción inaceptable era tirarse un tiro en el pie. Alberto Fernández le habla a dos o tres audiencias; siempre quiere quedar bien con Cristina (Fernández de Kirchner). Dice una cosa cuando busca hacer otra”, destacó en la entrevista.

El acuerdo es simplemente un paso burocrático para zafar que nos va a tener todos los trimestres con la evaluación de las metas

Prat Gay señaló que si bien el kirchnerismo sostiene que el acuerdo con el FMI fue para “salvar” a Mauricio Macri, en su opinión, ese acuerdo original terminó hundiendo al Gobierno de Juntos por el Cambio. “Si quisieron ayudar a Macri no hubiese tenido un programa de ajuste fiscal y monetario. Eso no lo ayudó a Macri”, aseguró.

Además, Prat Gay alertó que nadie cree que el Gobierno pueda cumplir con los compromisos que asume. “Ni ellos mismos lo creen, que tienen tanta división interna. El acuerdo con el FMI es simplemente un paso burocrático para zafar que nos va a tener todos los trimestres con la evaluación de las metas. El propio Gobierno dice que no le gusta el programa y no tiene voluntad de cumplir con lo que firma”, concluyó.

