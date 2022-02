Tiembla Bitcoin: se llegó a operar en los USD 37.000 en medio de hackeos y tensiones en los mercados

El Bitcoin sigue lejos de su récord de USD 69.000 alcanzado en noviembre

Los precios de Bitcoin y criptomonedas transitan al borde del colapso en los últimos días debido a una conjunción de factores que mina la confianza de los inversores y golpea con más fuerza a aquellos activos considerados de riesgo.

Este lunes, el Bitcoin regresó a la zona de los USD 37.000 que ya había experimentado en el inicio de febrero, debido a la tensión financiera por la escalada de la situación en Ucrania. También arrastra a la baja de las “cripto” la noticia de un ataque grave a la plataforma de tokens no fungibles (NFT) OpenSea. En las horas siguientes recuperó algo de terreno para escalar por sobre los USD 38.000.

Y un tercer motivo, vigente hace varias semanas y que determinó que las monedas virtuales se alejaran cada vez más de sus precios récord de noviembre.

El Bitcoin perdió cerca del 45% desde sus precios récord alcanzados tres meses atrás

Un informe de Forbes enfatizó que el precio de Bitcoin se ha desplomado por debajo de los USD 40.000, una caída de más del 5% en las últimas 24 horas, mientras que Ethereum y sus rivales BNB, Solana, Cardano han bajado entre un 6% y un 8%, incluso cuando el criptomercado se prepara para reducirse a un valor de 100 billones de dólares.

La última caída de los precios de las criptomonedas, que eliminó casi USD 300.000 millones del criptomercado combinado en los últimos días, fue provocada por una serie de tuits virales de comerciantes de NFT en pánico, lo que llevó a OpenSea a decir que está investigando “rumores de una explosión”.

El Bitcoin está delicadamente posicionado en un nivel crucial mientras que se espera que los mercados financieros internacionales atravesarán otra semana turbulenta para los precios de los activos. Este lunes es feriado en los EEUU y no hay operaciones en Wall Street debido a los festejos del Día de los Presidentes, en conmemoración del natalicio de George Washington.

La criptomoneda más grande del mundo cotiza actualmente por en los USD 37.500 después de haber sondeado -sin poder romperlo- el nivel de resistencia al alza de USD 46.000 la semana pasada, una barrera técnica clave, según los analistas de Coin Rivet Group.

Los temores por la posibilidad de conflicto bélico en Ucrania, junto con la incertidumbre en torno a las subas de tasas por parte de la Reserva Federal de los EEUU, dejan a los inversores en un período de indecisión en todos los mercados mundiales que también impacta en los valores de las criptomonedas, muy correlacionadas -al alza o a la baja- con el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street.

En 2022, el Nasdaq, ahora debajo de los 14.000 puntos, pierde un 13,4%, mientras que el Bitcoin cae un 19%, desde los USD 46.306 del 31 de diciembre a los 41.900 dólares.

Si se anuncia un aumento de la tasa de referencia en los EEUU, es casi seguro que las acciones y las criptomonedas se verán afectadas.

El Bitcoin atraviesa un período en el que correlaciona con el Nasdaq de Wall Street: el primero baja 13,4% en 2022, y el segundo, un 19%

El panorama macroeconómico actual en los EEUU no pinta un escenario positivo. Lo que es más probable es que aún quede un margen bajista “extra” para las criptomonedas en general, antes de una eventual recuperación.

Las monedas virtuales ya han caído bruscamente si se tiene en cuenta que el Bitcoin que descendió desde un máximo cercano a los USD 69.000 en noviembre a menos de los USD 38.000 este lunes. La capitalización de mercado de todas las criptomonedas se ha desplomado de más de USD 3 billones en noviembre a menos de USD 2 billones en la actualidad.

“El mercado de altcoin ha sido diezmado durante la última semana, con varios de los 25 principales activos con una caída de más del 20% a pesar de la relativa resistencia de Bitcoin”, subrayaron desde Coin Rivet Group.

Todos los ojos estarán puestos en la decisión de subir las tasas en lo inmediato y se espera que una reacción instintiva provocará un rápido movimiento a la baja para las criptomonedas.

En dicho sentido, la banca de inversión JP Morgan trazó un negro panorama para la evolución de los precios de las monedas virtuales y consideró “probable que las criptomonedas se desplomen aún más a medida que la Reserva Federal aumente las tasas de interés”.

No obstante, The New York Times señaló que “los funcionarios de la Reserva Federal están rechazando la idea de que los banqueros centrales podrían aumentar las tasas de interés entre reuniones y dejaron en claro que, si bien están listos para comenzar a subir las tasas en marzo, el aumento inicial puede ser menor de lo que los inversores comenzaron a esperar”.

