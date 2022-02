Duro pronóstico del JP Morgan sobre el Bitcoin: “Es probable que las criptomonedas se desplomen”

La volátil cotización delas "cripto", en la mira

La banca de inversión JP Morgan trazó un negro panorama para la evolución de los precios de las monedas virtuales y consideró “probable que las criptomonedas se desplomen aún más a medida que la Reserva Federal aumente las tasas de interés”.

Para un experto de la entidad norteamericana, es probable que las criptomonedas se desplomen aún más a medida que el Reserva Federal de los EEUU eleva las tasas de interés, tal como está previsto para este 2022, y le ponga fin a una era de especulaciones “locas” en los mercados financieros, que incluye un salto exponencial en las valuaciones de las “cripto”.

“En algún momento, espero ver pérdidas masivas en criptografía, porque no hay nada allí”, dijo a Insider David Kelly, estratega jefe global de JPMorgan Asset Management.

Las criptomonedas ya han caído bruscamente, con Bitcoin que descendió desde un máximo de más de USD 68.000 en noviembre a alrededor de USD 44.000 este miércoles. La capitalización de mercado de todas las criptomonedas se ha desplomado de más de USD 3 billones en noviembre a menos de USD 2 billones en la actualidad.

Los inversores se han alejado de las inversiones más riesgosas, dado que la Reserva Federal se prepara para subir las tasas de interés varias veces en 2022 en un esfuerzo por controlar la inflación.

Pero Kelly aseguró que la derrota aún no ha terminado, y argumenta que los activos digitales están en particular peligro porque no sirven para nada. “Sigue siendo polvo de hadas y muy vulnerable a tasas de interés más altas”, expresó el experto de JP Morgan.

El estímulo financiero inyectado durante la era de la pandemia por parte de la Fed obligó a mantener los rendimientos de los bonos en niveles ultrabajos, lo que llevó a los inversores a recurrir a inversiones altamente especulativas como las criptomonedas y las acciones tecnológicas no rentables, según el veterano estratega.

“Si la Fed eleva las tasas de interés reales a un nivel positivo, privará a las ideas locas de efectivo y canalizará el dinero hacia proyectos que realmente tienen un rendimiento económico real y positivo”, vaticinó.

Es posible que el criptoescepticismo de Kelly no se comparta universalmente en JPMorgan, que se aventuró en el metaverso con una de sus unidades de negocio

El escepticismo de Kelly sobre los activos digitales no se comparte universalmente dentro de JP Morgan, una institución que brinda a los clientes acceso a productos de criptoinversión.

El prestamista tiene una unidad de cadena de bloques dedicada, llamada Onyx, que el martes reveló que había comprado un espacio dentro de un metaverso criptográfico llamado Decentraland. Un metaverso es un mundo virtual donde los avatares pueden interactuar entre sí, jugar, celebrar reuniones, intercambiar activos y muchas otras actividades.

El pensamiento de Kelly está más en sintonía con el del CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, quien en octubre calificó a Bitcoin de “sin valor”. Sin embargo, Dimon ha dicho que los clientes del banco son adultos y que el banco les dará acceso a los activos digitales si así lo desean.

La Fed podría sacudir los mercados si se mueve más rápido de lo que los inversores y analistas esperan actualmente, comentó Kelly, tal vez si decide un aumento de las tasas de interés en 50 puntos básicos en marzo, en respuesta a las cifras de inflación al rojo vivo de enero, en el 7,5% anual, un máximo de cuatro décadas.

“Cualquier cosa que tenga valoraciones muy altas sería vulnerable, si espera que la Fed sea más agresiva al principio”, dijo.

