Jornada financiera: el Banco Central habilitó una inusual suba de 14 centavos del dólar oficial

El dólar en la plaza mayorista cerró a $101,22 para la compra y $101,42 para la venta, elevándose 14 centavos por encima del cierre de ayer. La suba es algo más elevada en relación al mecanismo habitual que viene aplicando el BCRA. Para contener la demanda de importadores y otras empresas, no obstante, el Banco Central debió vender USD 45 millones, según estimaciones privadas.

El movimiento despertó conjeturas entre los operadores, ya que pocos días atrás el presidente del BCRA, Miguel Pesce, había advertido acerca de que el ritmo de la devaluación podía acelerarse siempre que no tuviese un impacto inflacionario negativo. Los 14 centavos contrastan con los 5 o 6 de casi todas las jornadas.

“No hay una aceleración sino un cambio del paso, parece semántica pero es así”, explicó una fuente del Banco Central a Infobae tras el cierre de las operaciones cambiarias. En la autoridad monetaria destacaron que el ritmo de la devaluación tendrá como referencias “el margen que deja la política antiinflacionaria”, y otros indicadores como las monedas en la región, la inflación y tasa en EEUU y la inflación brasileña.

En el BCRA consideran que “el peso no perdió competitividad y la idea es mantenerlo en este rango”, con leves oscilaciones. Y aclararon que el ritmo de este mes no implica que sea mantenido en enero. “Si el contexto no lo permite, se pondrá el freno de mano”, explicó la fuente, aludiendo a la política del “ancla” cambiaria que viene llevando adelante la entidad.

En el segmento libre o “blue”, el dólar bajó 1 peso y cerró a $198, su valor más bajo desde comienzos de noviembre. En cuanto a las cotizaciones alternativas, el contado con liquidación se negoció a $222,62 y el dólar MEP o “Bolsa” cerró en $197,95. En el segmento minorista, el Banco Nación registró un valor de $100,50 para la compra y $106,50 para la venta.

Para el analista Gustavo Ber, todavía es “prematuro” poder confirmar cambios en la política de deslizamiento de dólar mayorista, “ya que recientemente se viene observando “una mayor irregularidad” en la dinámica diaria.

“En medio de negociaciones con el FMI, los operadores anticipan que habría próximamente una aceleración del ritmo, con un ‘crawling-peg’ al menos más cercano a la inflación para evitar incubar atraso, lo cual sería inconsistente con la necesidad de mejorar el saldo cambiario a raíz de tener las reservas netas líquidas en niveles críticos”, explicó Ber a Infobae.

“Hay un claro cambio en la política cambiaria e incluso el propio presidente del Banco Central ya lo adelantó”, apuntó otro analista, Christian Buteler. “Y es lógico que sea así, no podemos seguir con inflación del 3% y una suba de solamente 1% en el dólar. No creo que en diciembre estemos emparejados con la inflación, pero a partir de enero seguramente el tipo de cambio empezará a ponerse en línea con el costo de vida”, agregó.

Las reservas del Banco Central se ubicaron en USD 41.249 millones, marcando una baja de USD 50 millones en relación al cierre de ayer. “La insuficiencia de la oferta genuina fue suplida con ventas del BCRA destinadas a atender la demanda de divisas”, dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, quien estimó que “la autoridad monetaria terminó el día con ventas netas por unos 45 millones de dólares”.

Los bonos y las acciones de Argentina continuaron hoy su rumbo alcista en el marco del optimismo que generaron los módicos avances de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional destinadas a cerrar un acuerdo para renegociar la deuda. Una delegación de funcionarios del ministerio de Economía y del Banco Central se encuentra en Washington para limar aspectos técnicos del acuerdo.

Los bonos de la deuda argentina subieron en promedio un 1,4%, que se suma a una mejora del 0,9% de ayer y de un 2,9% de la semana pasada. Hasta hace unos días se los vieron (a los bonos) pisar cotizaciones alarmantes que rompían récords entre mínimos históricos, sin embargo, en las últimas ruedas puede notarse una mejoría en el entusiasmo a la par de las mayores expectativas de un acuerdo con el FMI”, dijo Fernando Staropoli, de Rava Bursátil.

Con esta suba, el riesgo país cayó 61 unidades y cerró en 1.686 puntos básicos, su nivel más bajo de las últimas tres semanas y lejos del récord de la semana pasada, en la que cruzó la línea de los 1.900 puntos básicos.

En sintonía con Wall Street, el índice S&P Merval subió un 1,08%, a un cierre provisorio de 89.242,77 puntos, tras mejorar un 2,23% el lunes y de trepar el 7,45% durante la semana previa. El indicador ya acumuló una suba del 77,21% en lo que va del año, frente a una inflación estimada por analistas que rondaría el 50%.

Las principales ganancias dentro del panel líder fueron de Central Puerto (4,57%), Telecom Argentina (3,28%), Cablevisión (3,09%), Transportadora de Gas del Sur (2,59%) y Grupo Supervielle (2,20%). Las pérdidas correspondieron a Banco Francés (-2,40%), Holcim (-1,78%), Edenor (-1,03%), Pampa Energía (-0,50%) y Transportadora de Gas del Norte (-0,30%).

En Wall Street, los ADR (acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de EEUU) tuvieron alzas en su mayoría, encabezadas por Mercado Libre (5,90%), Central Puerto (5,50%), Banco Supervielle (5,40%), Globant (5,40%) e YPF (5,30%).

